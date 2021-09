Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Ung Thư Trẻ Em bừng cháy theo một cách khó quên với Bệnh Viện St. Jude Children's Research Hospital

Chú thích ảnh: Trợ lý bác sĩ tại bệnh viện St. Jude, cô Hayley Arceneaux người đã thoát khỏi căn bệnh ung thư hồi còn nhỏ sẽ bay vào vũ trụ với sứ mệnh là người dân thường đầu tiên trên thế giới tiến vào quỹ đạo được gọi là Inspiration4 vào thứ Tư, ngày 15 tháng 9. Nguồn: ALSAC/ Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude



Hayley Arceneaux - trợ lý bác sĩ tại St.Jude, người sống sót khỏi căn bệnh ung thư sẽ bay vào vũ trụ,



Netflix phát hành phim tài liệu về Inspiration4, các cuộc đấu giá được lên kế hoạch, các cộng đồng ở khắp mọi nơi hợp lại tham gia St. Jude Walk/Run (Chạy/Đi Bộ vì St. Jude) trực tuyến, hơn 60 nhân vật nổi tiếng hỗ trợ trên mạng xã hội

MEMPHIS, Tenn. (Ngày 1 tháng 9 năm 2021) - Trong Tháng Nhận Thức về Ung Thư Trẻ Em trong tháng 9, hãy chứng kiến ​​việc bầu trời không là giới hạn so với St. Jude Children's Research Hospital® . Trợ lý bác sĩ tại St. Jude và người đã thoát khỏi căn bệnh ung thư hồi còn nhỏ - cô Hayley Arceneaux sẽ bay vào vũ trụ trong sứ mệnh là công dân đầu tiên trên thế giới tiến vào quỹ đạo được gọi là Inspiration4 vào thứ Tư, ngày 15 tháng 9. Các cộng đồng, nhân vật nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng khắp mọi nơi cũng sẽ hợp lại vì St. Jude Walk/Run (Chạy/Đi Bộ vì St. Jude) trực tuyến vào ngày 25 tháng 9.

Hơn 60 nhân vật nổi tiếng bao gồm Ellen DeGeneres, Luis Fonsi, Rita Ora, Ashley Tisdale, Catherine Zeta-Jones, Ellie Kemper, Anthony Hamilton, Lucy Hale, Lily Aldridge, JoJo Siwa, Willie Geist, Ashley McBryde, Scotty McCreery, Ashley Green, The Brothers Osborne, Shaun White và chú chó Doug sẽ chung tay trong suốt tháng 9 nhằm giúp đỡ chữa trị ung thư ở trẻ em. Họ sẽ thể hiện tình yêu của mình với St. Jude trên mạng xã hội và kêu gọi người hâm mộ ủng hộ cho công cuộc này bằng cách sử dụng các hashtags #30DaysForStJude và #ShowYourGold để nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho sứ mệnh cứu sinh của St. Jude: Finding cures. Saving children.® (Tìm cách chữa trị. Cứu mạng trẻ em)

Bản chất của sự trợ giúp này ăn vào máu của St. Jude Children’s Research Hospital (Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude). Ông Danny Thomas, người sáng lập bệnh viện - cố nghệ sĩ hài và nhà từ thiện nổi tiếng - hơn 60 năm trước, đã tìm kiếm hỗ trợ nhờ các mối quan hệ tại Hollywood của mình nhằm hiện thực hóa ước mơ xây dựng bệnh viện St. Jude chữa trị ung thư cho trẻ em.

Tại sao việc làm này lại có ý nghĩa





Đánh bại bệnh ung thư ở trẻ em không phải là nỗ lực của một cá nhân. Năm 2012, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố Tháng 9 là Tháng Quốc Gia về Nâng Cao Nhận Thức Về Ung Thư Trẻ Em nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư ở trẻ em, căn bệnh vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Mới đây St.Jude đã công bố chương trình chiến lược với kỷ lục $11,5 tỷ đô-la kéo dài sáu năm với mục tiêu đẩy nhanh nghiên cứu về ung thư trẻ em và các căn bệnh nguy hiểm ở trẻ cũng như cứu mạng trẻ em trên toàn thế giới. Các chiến dịch và sự kiện như Inspiration4 và St. Jude Walk/Run được thiết kế để kỷ niệm những thành tựu của St. Jude, đồng thời truyền cảm hứng để những người ủng hộ giữ vững động lực gây quỹ vì St. Jude sẽ không dừng lại cho đến khi không còn trẻ em nào bị chết vì ung thư.

Chống ung thư với tinh thần võ sĩ đạo samurai



Ảnh chụp Bác sĩ Hiroto Inaba cùng bệnh nhân Hadley của bệnh viện St. Jude năm 2018. Nguồn: Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude



Trong số những người hâm mộ nhiệt tình nhất của cô Arceneaux có các gia đình bệnh nhân và những đồng nghiệp tại bệnh viện St. Jude tại thành phố Memphis đến từ hơn 100 quốc gia, bao gồm cả bác sĩ nội trú mà cô ấy đang theo học tại bệnh viện St. Jude là Bác sĩ Hiroto Inaba từ Nhật Bản. Ông ấy "chống lại bệnh bạch cầu với tinh thần võ sĩ đạo samurai," nói như vậy bởi vì ông là một võ sĩ đạo samurai thế hệ 17.

Bác sĩ Inaba chuyển đến Memphis với ý định là chỉ làm việc cho Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude một vài năm trước khi trở về quê nhà ở Dãy Núi Kii. Ông đã xiêu lòng vì gia đình St.Jude và áp dụng nhiều đức tính vốn rất đáng ngưỡng mộ của một võ sĩ đạo samurai vào công việc thực hành lâm sàng của mình, như dũng cảm, trung thực, nhân từ và những gì ông gọi là “hết mình vì chính nghĩa”. Ông cùng các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng chiến đấu với căn bệnh ung thư vì các bệnh nhân của mình nhờ sử dụng công cụ mới và chia sẻ những kiến thức uyên thâm nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót. Ông tôn trọng cô Arceneaux vì họ có cùng nhiệt huyết vì bệnh viện St. Jude và tạo ra sự khác biệt cho mọi người.

Bác sĩ Inaba cho biết “Tấm lòng của cô Hayley bao la như trời biển, nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới cả bên trong lẫn bên ngoài Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude bằng công việc mà cô ấy đang làm cho trẻ em”. "Cô ấy là một trợ lý bác sĩ xuất sắc luôn lan tỏa ra tinh thần biết ơn cuộc sống và động viên tất cả chúng ta hãy có mơ ước lớn lao và nỗ lực tiến lên trong hành trình chữa khỏi bệnh ung thư ở trẻ em trên toàn cầu.”

Truy cập vào Hành Trình St. Jude để tìm hiểu thêm về hành trình của Bác sĩ Inaba đến Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude và công việc hiện tại của ông là điều tra viên chính cho thử nghiệm lâm sàng Total Therapy 17 (Liệu Pháp Tổng 17). Tuy hai thử nghiệm “17” được đề cập trước đây có sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng di sản và nghiên cứu của ông ấy có rất nhiều điểm chung.

Dồn sức chống lại ung thư ở trẻ em









Ảnh chụp Bác sĩ Ching-Hon Pui đang chào đón bệnh nhân Maelin-Kate của bệnh viện St. Jude năm 2019. Nguồn: Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude

Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude đang dẫn dắt thế giới về phương pháp để hiểu rõ, chữa trị và đánh bại ung thư ở trẻ em và các bệnh nguy hiểm đến tính mạng khác. Trong chương trình chiến lược của mình, bệnh viện St. Jude đã tăng gấp ba lần khoản đầu tư toàn cầu để chữa trị cho hơn 400,000 trẻ em mắc ung thư trên toàn thế giới hàng năm; những trẻ em mà trông cậy vào các sự hợp tác và đầu tư của bệnh viện St. Jude, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization) và một liên minh các đối tác quốc tế chính là sợi dây cứu sinh của các em.



Ví dụ: Chủ Tịch Khoa Ung Bướu (Oncology Chair) của bệnh viện St. Jude Bác sĩ Ching-Hon Pui là người đang giúp mở rộng và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và điều trị ung thư thông qua rất nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế tại Trung Quốc. Gần đây nhất, kết quả của một thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh rằng việc loại bỏ một số liệu pháp điều trị cho trẻ em mắc bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính nguy cơ thấp vẫn an toàn trong nỗ lực giảm đáng kể một số tác dụng phụ lâu dài của quá trình điều trị.

Cách tham gia

St. Jude Walk/Run

Podcast St. Jude Inspire

Những người ủng hộ bệnh viện St. Jude và những người đam mê vũ trụ có thể tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của phi hành đoàn Inspiration4, sứ mệnh đưa những người dân thường đầu tiên vào vũ trụ bằng cách nghe St. Jude: Podcast Sứ Mệnh Cuộc Đời . Chuỗi podcast này sẽ giới thiệu với thế giới về từng thành viên phi hành đoàn, ghi lại hành trình của họ trong không gian và có nội dung độc quyền. Người nghe có thể tải xuống podcast qua Apple, Google, Spotify và Amazon Music.

Đấu giá

Truy cập Charitybuzz để biết các cuộc đấu giá đang diễn ra, cung cấp các gói đấu giá theo chủ đề Inspiration4, như trải nghiệm máy bay chiến đấu, thông điệp video được cá nhân hóa từ không gian và lời mời tham dự lễ hội nghệ thuật trực tuyến của Romero Britto. Britto sẽ ủng hộ bệnh viện St. Jude bằng cách hoàn thiện trực tiếp một bức tranh để bán đấu giá trong sự kiện ra mắt chính thức Inspiration4 tại một nhà chứa máy bay tư nhân vào ngày 14 tháng 9; làm một cuốn sách tô màu Inspiration4 để các thành viên phi hành đoàn hoàn thành khi bay vào vũ trụ và để bán đấu giá sau khi thực hiện nhiệm vụ; và tổ chức lễ hội vẽ tranh trực tuyến để chọn người thắng đấu giá vào cuối mùa thu này với số tiền thu được sẽ đóng góp cho bệnh viện. St. Jude.

Thử thách gây quỹ dành cho người yêu động vật



Chú chó Doug là một trong hơn 60 nhân vật có tầm ảnh hưởng, thay mặt Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude giúp nâng cao nhận thức trong Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Ung Thư Trẻ Em. Nguồn: ALSAC/ Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude



Chiến dịch gây quỹ #PAWSforStJude sẽ được đăng trên các kênh mạng xã hội của bệnh viện St. Jude. Khi cuộc thi kết thúc, những chú chó dẫn đầu trong việc gây quỹ sẽ nhận được chiếc khăn rằn của St. Jude. Chiến dịch gây quỹ Những Bàn Chân (PAWS) vì St. Jude cũng kéo dài đến hết tháng 9. Khuyến khích chủ nhân của mọi chú chó, từ husky đến sheltie, beagle cho đến poodle và mọi giống chó khác dắt chó ra ngoài hoạt động hàng ngày và chụp những tư thế dễ thương, khi vui chơi dưới nước, bắt bóng và nghiêng đầu đăng lên mạng xã hội để kêu gọi bạn bè và người thân trong gia đình quyên góp. Ảnh và video sử dụng hashtag sẽ được đăng trên các kênh mạng xã hội của bệnh viện St. Jude. Khi cuộc thi kết thúc, những chú chó dẫn đầu trong việc gây quỹ sẽ nhận được chiếc khăn rằn của St. Jude.

Thử thách gây quỹ dành cho học sinh, sinh viên

Chúng tôi hoan nghênh học sinh trung học và sinh viên đại học/cao đẳng tham gia St. Jude Advance Network (Mạng Lưới Tiến Bộ St. Jude) , đây là mạng lưới truyền cảm hứng, hướng dẫn và tập hợp những người tham gia thông qua cộng đồng trực tuyến cung cấp quyền tiếp cận cơ hội kết nối và thách thức gây quỹ quốc gia với những phần thưởng đến hết tháng 5 năm 2022. Chiến dịch này được thiết kế để giúp những người ủng hộ có thể mang lại tác động lâu dài cho trẻ em ở khắp nơi.

Chiến dịch truyền thông xã hội

#ShowYourGold vào ngày 9 tháng 9 để nâng cao nhận thức trong Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Ung Thư Trẻ Em. Màu vàng gợi liên tưởng đến bệnh ung thư ở trẻ em. Truy cập stjude.org/together để tìm hiểu thêm về việc bệnh viện St. Jude điều trị và đánh bại căn bệnh ung thư ở trẻ em như thế nào. Sau đó, đăng một bức ảnh trên mạng xã hội với hashtag vào ngày 9 tháng 9 để nâng cao nhận thức trong Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Ung Thư Trẻ Em. Màu vàng gợi liên tưởng đến bệnh ung thư ở trẻ em.

Phim tài liệu trên Netflix về Inspiration4

Countdown: Inspiration4 Mission to Space (Đếm Ngược: Sứ Mệnh Bay Vào Vũ Trụ Inspiration4). Hãy tìm một loạt phim tài liệu trên Netflix có tên Countdown: Inspiration4 Mission to Space (Đếm Ngược: Sứ Mệnh Bay Vào Vũ Trụ Inspiration4). Xem đoạn phim giới thiệu về loạt phim đầu tiên của Netflix đưa tin về một sự kiện theo dõi gần theo thời gian thực. Loạt phim sẽ có bốn phần.

Ngày 6 tháng 9: Countdown: Inspiration4 Mission to Space, ra mắt tập 1-2

ra mắt tập 1-2 Ngày 13 tháng 9: Countdown: Inspiration4 Mission to Space, ra mắt tập 3-4

ra mắt tập 3-4 Ngày 15 tháng 9: Ra mắt sứ mệnh Inspiration4 theo mục tiêu

Cuối tháng 9: Countdown: Inspiration4 Mission to Space, tập cuối có thời lượng đặc biệt

Loạt phim quay nhanh và đầy tham vọng này sẽ đưa người xem đến hậu trường cùng với phi hành đoàn Inspiration4 - từ quyết định lựa chọn độc đáo của họ và quá trình huấn luyện phi hành gia thương mại chuyên sâu kéo dài hàng tháng, cho tới những khoảnh khắc thân thiết và xúc động trước khi cất cánh. Tập cuối cùng công chiếu chỉ vài ngày sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ vô cùng đặc biệt khi lần đầu được đi vào bên trong tàu vũ trụ và ghi lại khoảnh khắc cất cánh và hành trình của phi hành đoàn bay lên vũ trụ, cũng như khi họ trở về Trái đất. Những nhà sáng tạo ra loạt phim này bao gồm hãng phim TIME Studios, Known, và nhà sản xuất Connor Schell, cùng đạo diễn Jason Hehir và đội ngũ sản xuất bộ phim The Last Dance.

Đối tác có mục đích

Vì có sự ủng hộ cộng đồng, các gia đình không bao giờ phải nhận hóa đơn từ bệnh viện St. Jude cho việc điều trị, đi lại, nơi trú ngụ hoặc thực phẩm - vì tất cả những gì một gia đình cần phải lo là giúp con mình được sống.

Đặc biệt cảm ơn hàng tá công ty đối tác đang tài trợ cho các sáng kiến của Tháng Nâng Cao Nhận Thức về Ung Thư Trẻ Em năm nay cho Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude, bao gồm: Chili’s, AmazonSmile, ARS/Rescue Rooter, Charitable Adult Rides & Services (CARS), Shaw Floors, Microsoft, Kmart, Sears, CBS Sports, Five Below, Varsity Brands, DXL Big + Tall, eBay, Shoe Carnival, Denny’s, Monster Jam, Coldwell Banker, Publishers Clearing House, My Salon Suites, Coton Colors, Bahama Buck’s, Maglite, HomeTown Lenders, Chair King Backyard Store, Tornado Bus Company, Gunnar Optiks, SendAFriend và Hari Mari. Những người ủng hộ cho bệnh viện St. Jude hiện nay, Amazon, Window World và Quỹ Marcum đã được vinh danh là nhà tài trợ quốc gia cho sự kiện St. Jude Walk/Run năm 2021. Chiến dịch St. Jude #ShowYourGold do Five Below thực hiện.

Giới Thiệu Về Inspiration4

Inspiration4 là sứ mệnh đưa những người dân thường đầu tiên lên quỹ đạo dự kiến vào ngày 15 tháng 9. Chỉ huy Jared Isaacman đã chọn Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude là đơn vị thụ hưởng và cam kết hỗ trợ $100 triệu đô-la cho bệnh viện St. Jude để truyền cảm hứng cho những người khác quyên góp thêm $100 triệu đô-la nhằm đẩy nhanh nghiên cứu về những căn bệnh nguy hiểm ở trẻ em và cứu trợ trẻ em trên toàn thế giới. Ông Isaacman đã tặng hai suất bay cho bệnh viện St. Jude, trong đó cô Hayley Arceneaux 29 tuổi, người sống sót khỏi bệnh ung thư khi còn nhỏ và là trợ lý bác sĩ tại bệnh viện St. Jude sẽ bay một suất. Cô Arceneaux sẽ đại diện cho trụ cột Hy vọng. Bốn thành viên phi hành đoàn, trong đó có ông Isaacman và cô Arceneaux, sẽ lên tên lửa Falcon 9 tại NASA’s Kennedy Space Center (Trung Tâm Vũ Trụ Kennedy) của NASA ở Florida và bay quanh Trái đất trong nhiều ngày trên tàu vũ trụ Dragon, trước khi họ quay trở lại Trái đất bằng cuộc hạ cánh êm ái trên mặt nước.





Giới Thiệu Về Bệnh Viện Nghiên Cứu Vì Trẻ Em St. Jude®