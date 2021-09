Hòa Ước Doha Không Có Tên TT Afghan-Ông Ta Nói Đây Không Phải Việt Nam và Chính Phủ Không Sụp Đổ

Vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, tại Doha, Qatar, Hoa Kỳ và Taliban Afghanistan đã ký một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài ở Afghanistan. Thỏa thuận bao gồm phần lớn các điều kiện tương tự như bản văn đã được thống nhất vào tháng 9 năm 2019 nhưng đã bị Tổng thống Trump phá bỏ- The agreement contains largely the same conditions that had been agreed upon in September 2019 but which was scuttled by President Trump . Về cơ bản, thỏa thuận này kêu gọi các lực lượng Hoa Kỳ và Liên quân rút quân ra khỏi Afghanistan để đổi lấy lời hứa rằng Taliban sẽ không cho phép các nhóm khủng bố hoạt động trên đất Afghanistan. Tuy nhiên, thỏa thuận dựa trên một số giả định đã khiến cho sự thành công của thỏa hiệp gặp nhiều trắc trở. Cuộc bầu cử tổng thống tại nước này diễn ra vào tháng 9 (2019) đã thất bại , kết quả kiểm phiếu diễn ra lộn xộn và tranh chấp kéo dài đến nỗi người chiến thắng đã không được công bố cho đến ngày 18 tháng 2 năm 2020, tức là gần 5 tháng sau khi cuộc bầu cử diễn ra. Cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi đã dẫn đến một chính phủ bất hòa và chia rẽ ở Kabul, điều này khiến việc thực hiện bước tiếp theo trong thỏa thuận hòa bình trở nên khó khăn, và đã tạo lợi thế cho Taliban khi họ đưa ra các điều khoản trong thỏa hiệp về tương lai của Afghanistan theo quan điểm của họ.

* Chính phủ Afghanistan bất bình vì họ bị loại ra khỏi các cuộc thảo luận về tương lai của đất nước mình.

Về phía chính phủ Afghanistan không phải là một phần của các cuộc đàm phán và cũng không ký kết vào thỏa hiệp cuối cùng. Khi các cuộc đàm phán diễn ra, chính phủ Afghanistan ngày càng trở nên lo lắng và bất bình vì họ bị loại ra trong các cuộc thảo luận về tương lai của đất nước mình - resentful that they were being excluded in discussions about the future of their own country. . Việc chính phủ Afghanistan hoặc đại diện của họ không được phép tham gia vào các cuộc đàm phán là do sự chống đối từ phía Taliban, họ cho rằng chính phủ hiện tại ở Afghanistan không phải là một chính phủ hợp pháp mà là bù nhìn của Hoa Kỳ -the present government in Afghanistan was not a legitimate government but a puppet of the United States . Điều này đúng hay sai còn chưa thể xác định, nhưng Taliban đã thắng thế trong vấn đề này.

Việc không tham gia vào các cuộc đàm phán đã tạo ra trở ngại cho các cuộc đàm phán trong tương lai và khiến Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các quan chức Afghanistan khác tức giận. Cụ thể, trong thỏa thuận, Hoa Kỳ đã đồng ý rằng có tới 5000 tù nhân Taliban sẽ được chính phủ Afghanistan trả tự do vào ngày 10 tháng 3 năm 2020 để gọi là " xây dựng lòng tin" giữa Taliban và chính phủ ở Kabul, và đổi lại Taliban sẽ thả 1000 tù nhân. Tuy nhiên, các tù nhân Taliban bị giam giữ bởi chính phủ Afghanistan, không phải bởi phía Hoa Kỳ. Vì chính phủ Afghanistan không phải là một thành phần của thỏa hiệp, nên họ không có nghĩa vụ phải thả các tù nhân Taliban- the Afghan government was not a part of the agreement, it feels no obligation to release Taliban prisoners . Do đó, bước tiếp theo trong các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan bị đình trệ.

Lúc đầu, Tổng thống Afghanistan Ghani nhất quyết sẽ không trả tự do cho bất kỳ tù nhân Taliban nào, nhưng đến ngày 15 tháng 3 năm 2020, ông tuyên bố sẽ trả tự do cho 1.500 tù nhân Taliban. Ông cũng nhấn mạnh rằng mỗi tù nhân Taliban được thả sẽ phải ký một thỏa thuận cam kết không quay trở lại hàng ngũ chiến đấu. Phía Taliban cho đến nay (06.04.2020) vẫn chưa chấp nhận thỏa thuận này và kết quả là các cuộc đàm phán quan trọng đối với bước tiếp theo trong các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan vẫn chưa bắt đầu.



* Cam kết của TT Trump về việc chấm dứt chiến tranh

Việc ký kết “Hiệp định mang lại hòa bình cho Afghanistan” là kết quả của một quá trình lâu dài và khó khăn nhằm kết thúc cuộc chiến tranh thảm khốc này. Đại sứ Zalmay Khalilzad và nhóm của ông ta đã mất nhiều năm để đạt được điều mà các đại diện của Hoa Kỳ có thể ngồi lại với các đại diện của Taliban. Kết quả là quân đội Hoa Kỳ sẽ rời khỏi Afghanistan. Cam kết của Tổng thống Trump về việc chấm dứt chiến tranh và đưa quân đội về nước đã đạt được.

Tuy nhiên, có một số khó khăn khiến thỏa thuận không được thực hiện đầy đủ. Đầu tiên, chính phủ Afghanistan không phải là một bên tham gia vào các cuộc đàm phán. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani không ủng hộ nhiều điều khoản của thỏa thuận và đã phản đối việc thực hiện các bước cần thiết tiếp theo để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Điều này bao gồm việc trả tự do cho các tù nhân Taliban, nhưng cho đến nay (06.04.2020) ông ta vẫn chưa thực hiện, mặc dù ông đã đề xuất một số lượng tù nhân được phóng thích khiêm tốn hơn.

Một vấn đề khác là cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vừa qua (9.2019) đã xảy ra tranh cãi và dẫn đến một chính phủ chia rẽ và rối loạn chức năng ở Kabul. Với hai ứng cử viên đối lập đều tuyên bố là người chiến thắng, do đó không ai chịu trách nhiệm ở Kabul. Trong khi giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận hòa bình là các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan, nhưng một chính phủ chia rẽ và rạn nứt ở Kabul đã gây khó khăn cho bước tiếp theo.



* Mục tiêu của Mỹ đã đạt được trước cuộc bầu cử 03.11.2020



Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại trên, mục tiêu chính của Hoa Kỳ là rút quân khỏi Afghanistan. Mục tiêu này đã đạt được; Quân đội Mỹ hiện đang rời khỏi Afghanistan. Tổng thống Trump đã vận động để rút quân Mỹ vì cuộc bầu cử tại Mỹ sắp diễn ra (03.11.2020) nên ông ta cần phải thực hiện lời hứa này- with another election coming up he needs to fulfil this promise . Còn chuyện gì xảy ra tại Afghanistan sẽ kém quan trọng hơn -What happens to Afghanistan is of less importance. .

Một số người ở Hoa Kỳ nghi ngờ về các điều khoản của thỏa thuận, thậm chí gọi nó là một văn bản đầu hàng- the United States question the terms of the agreement, even calling it a document of surrender . Với một chính phủ yếu kém ở Kabul và với việc Hoa Kỳ rút quân đội về nước, một số lo ngại Taliban sẽ tràn ngập Kabul sau khi quân đội Hoa Kỳ rời đi, giống như họ đã làm 1995. Nếu điều này xảy ra thì 20 năm chiến tranh và thiệt hại về mạng sống của gần 2.500 người Mỹ sẽ là vô ích- If this happens the 20 years of war and the loss of nearly 2,500 American lives will be for naught . [1]

* Thỏa thuận lịch sử giữa Mỹ và Taliban sau 18 năm chiến tranh Đó là "cuộc chiến không bao giờ kết thúc" mà Donald Trump muốn thoát ra, để "đưa các chàng trai về nhà", và cũng là để thực hiện một trong những lời hứa tranh cử của ông ta trước đây. Các cuộc đàm phán, bắt đầu được tổ chức bí mật vào tháng 7 năm 2018 giữa người Mỹ và Taliban, cuộc đàm phán sắp kết thúc vào tháng 9 năm ngoái (2019), nhưng vào phút chót Tổng thống Mỹ hủy bỏ buổi lễ ký kết dự trù tại Trại David, gần Washington.

Sau đó, ông đã ủng hộ mạnh mẽ đặc phái viên của mình về các cuộc đàm phán này, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Kabul Zalmay Khalilzad. "Chúng ta đang ở trên đỉnh điểm của một cơ hội lịch sử cho hòa bình", ngoại trưởng Mỹ khẳng định ngày ký kết đến gần, trong khi một thủ lĩnh Taliban Sirajuddin Haqqani nói trên New York Times rằng "mọi người" đều "mệt mỏi vì chiến tranh". Bất chấp những lời chỉ trích từ một số nhà quan sát rằng Mỹ nhượng bộ quá nhiều, phía chính quyền Trump khẳng định rằng các cam kết về chống khủng bố do phía quân nổi dậy đưa ra đáp ứng lý do chính cho sự can thiệp của Mỹ, vụ tấn công 11/9. [2] ** Hội Nghị Moscow về Afghanistan 18.2.2021



Các cuộc đàm phán ở Doha kể từ tháng 9 đã trở nên bế tắc về các chi tiết kỹ thuật, Washington không có ý định chờ đợi thêm. Việc nối lại các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài ít nhất là vài tuần trước cuộc tấn công mùa xuân của Taliban. Không phải để tìm ra một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Afghanistan, mà để cho phép Hoa Kỳ hồi hương các binh sĩ đã triển khai sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, và do đó sẽ kết thúc cuộc chiến dài nhất mà nước này từng tham chiến. Một quan chức Afghanistan cho biết: “Người Mỹ đã chơi lá bài cuối cùng của họ, và điều ít nhất có thể nói là họ đã làm điều đó một cách thô bạo”. Hội nghị Moscow nhằm tạo hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban được triệu tập (18.3.2021). Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin một ngày trước đó. Hội nghị quy tụ những ứng cử viên nặng ký của chính trường Afghanistan: cựu tổng thống Hamid Karzai, cựu phó tổng thống Karim Khalili, chủ tịch hạ viện Rahman Rahmani, lãnh chúa Gulbuddin Hekmatyar và Abdul Rashid Dostum, và Abdullah Abdullah, người đứng đầu Hội đồng cấp cao đối với Hòa giải và đối thủ lớn của Tổng thống Ashraf Ghani. Đặc phái viên Hoa Kỳ Zalmay Khalilzad đại diện cho Hoa Kỳ. Các phái viên Trung Quốc và Pakistan cũng có mặt. Phía Taliban cũng đến họp với số lượng lớn. Một chính trị gia tham gia cuộc đàm phán cho biết: “Họ muốn đến với tất cả các nhà đàm phán của họ có mặt ở Doha, tức là 21 người, nhưng Khalilzad cuối cùng đã thuyết phục họ chỉ đến có mười người”. Phái đoàn của họ do Abdul Ghani Baradar dẫn đầu, Baradar bị CIA bắt năm 2010 tại Pakistan và được thả 8 năm sau đó. * Thành lập chính phủ lâm thời.

Mục tiêu chính của hội nghị Mátcơva là khởi động lại một tiến trình hòa bình đang chết dần. “Nó sẽ là không chính thức, mọi người sẽ nêu quan điểm của họ. Nhưng chúng tôi cần biết phải làm cái gì đó cho tương lai, chúng tôi sẽ xem đâu là những phần vụ có thể chu toàn ", một người thân với Gulbuddin Hekmatyar giải thích vào vài ngày trước đó. Các nhà hòa giải nước ngoài hôm thứ Năm đã kêu gọi ngừng bắn và kêu gọi Taliban chấm dứt các cuộc tấn công mùa xuân của họ. Các cuộc đàm phán thực sự sẽ bắt đầu vào tháng 4 tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong ít nhất một tuần, với một mục tiêu chính: thành lập chính phủ lâm thời. Nhưng điều đó luôn bị từ chối bởi Tổng thống Ashraf Ghani, “Ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì quyền lực càng lâu càng tốt. Ông ấy biết mình không phải là một phần của giải pháp tương lai, " một nhà ngoại giao nước ngoài lưu ý. Nhưng lần này, ông ta sẽ rất khó từ chối. Chính quyền mới của Mỹ đã nói với anh ta như vậy. Một chính phủ chuyển tiếp là trọng tâm của kế hoạch hòa bình mới của Washington, vào ngày 28 tháng Hai (2021). Mọi thứ đều được trình bày chi tiết ở đó, từ việc phân chia các vị trí công bằng giữa "hai bên" đến việc tổ chức chính quyền. Chính phủ mới này sẽ được duy trì cho đến khi một hiến pháp mới được thông qua và các cuộc bầu cử được tổ chức.



Chính phái viên Hoa Kỳ Zalmay Khalilzad đã trao kế hoạch này cho Ashraf Ghani, trong chuyến thăm dinh tổng thống tại Kabul. “Ngay sau khi ông ta rời đi, Ghani đã rất tức giận”, theo một chính trị gia Afghanistan cho biết. Vài ngày sau, trước một trong những người đối thoại đã chất vấn ông về việc Ghani bác bỏ ý tưởng về một chính phủ chuyển tiếp, Khalilzad cười đáp: "Đừng lo, đó là việc của chúng tôi." * Biden muốn có một khởi đầu nhanh chóng Tổng thống Afghanistan không có nhiều cơ hội để xoay sở khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi cho ông ta một lá thư vào đầu tháng 3 (2021) với giọng điệu rất cởi mở, trong đó có các điều khoản của kế hoạch hòa bình, và nhấn mạnh vào sự thành lập một chính phủ mới. Với lời đe dọa cuối cùng: "Tôi phải nói rõ với ông [...] Hoa Kỳ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào," ông ta viết. " Chúng tôi tiếp tục xem xét việc rút toàn bộ quân đội của chúng tôi vào ngày 1 tháng 5, trong khi chúng tôi cũng xem xét các lựa chọn khác. Ngay cả khi Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ tài chính sau khi rút quân, tình hình an ninh sẽ xấu đi và Taliban có thể nhanh chóng kiểm soát được lãnh thổ. Tôi muốn nói rõ với ông để ông hiểu sự cấp bách. " Giọng điệu gay gắt này không có gì đáng ngạc nhiên. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều năm nói rằng quân đội Mỹ phải rời khỏi đất nước này. Khi còn là phó tổng thống của Barack Obama, ông là một trong số rất ít người trong chính quyền phản đối việc cử 30.000 quân làm quân tiếp viện vào năm 2010, như không hiệu quả. Ông ta ủng hộ một sự can thiệp có giới hạn để đối phó với chủ nghĩa khủng bố, và được giao phó cho các lực lượng đặc biệt cùng với các đơn vị bán quân sự của CIA. “Các nhà chức trách Afghanistan tin rằng người Mỹ sẽ ở lại. Họ đã sai và đang bắt đầu nhận ra điều đó. Biden muốn có một khởi đầu nhanh chóng, có lẽ chậm hơn một vài tuần so với ngày 1/5, nhưng không nhiều hơn ”, nhà ngoại giao nước này giải thích. Hôm thứ Tư, Joe Biden cho biết việc rút quân vào ngày 1 tháng 5 là có thể nhưng "khó khăn", nói rằng ông sẽ nhanh chóng thông báo quyết định của mình. “Chúng ta có thể có một chính phủ lâm thời vào tháng 6, với những hứa hẹn bầu cử vào năm sau 2022, và người Mỹ sẽ rời đi vào mùa hè này. Điều này sẽ cho phép họ rời đi mà không có hỗn loạn ngay sau đó,” Gilles Dorronsoro, giáo sư tại Paris I-Sorbonne cho biết thêm.



Taliban có thể đồng ý về một chính phủ lâm thời, nếu nó cho thấy cần thiết để Hoa Kỳ rút quân. Đây đã là mục tiêu của họ trong gần hai mươi năm. Thỏa thuận được ký một năm trước tại Qatar xác nhận việc rút quân này, để đổi lấy sự đảm bảo rằng họ sẽ không để các nhóm thánh chiến, chẳng hạn như Al-Qaeda, đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Mỹ.



* Taliban từ chối ngừng bắn Taliban luôn từ chối ký một lệnh ngừng bắn mà Kabul đã kêu gọi trong hơn một năm qua, và điều này nằm trong kế hoạch mới của Mỹ. Trong những tháng gần đây, các vụ giết hại các chính trị gia, nhà hoạt động, nhà báo và cảnh sát liên tục xảy ra. Về mặt quân sự, quân nổi dậy đã tiếp tục giành được nhiều địa thế kể từ khi ký hiệp định với Washington (20.2.2020). Họ không chiếm các thủ phủ của tỉnh, nhưng họ đã chiến thắng, đặc biệt là ở phía nam và phía bắc. Các quan chức quân đội Mỹ đã đưa ra dự đoán, trong trường hợp quân đội Mỹ rút đi, thời lực lượng NATO không thể ở lại vì không có sự yểm trợ của Mỹ, 10 trong số 31 tỉnh có nguy cơ bị thất thủ. Theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Tổng thanh tra đặc biệt Mỹ về Tái thiết Afghanistan (Sigar)(18.3.2021), lực lượng không quân Afghanistan có thể thiếu "sự hỗ trợ quan trọng" nếu Ngũ Giác Đài không đưa ra giải pháp thay thế sau khi rút quân .

Mặt khác, kế hoạch của Mỹ có nguy cơ vấp phải trở ngại về cuộc bầu cử tại Afghanistan. Trong những năm qua, các cuộc bầu cử ngày càng trở nên khó tổ chức, bị hủy hoại bởi sự gian lận và tỷ lệ cử tri đi bầu thấp. Kết quả cả nước chìm trong những cuộc biểu tình bất tận. Abdullah tin rằng ông đã giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử gần nhất, nhưng bị người Mỹ áp đặt để cho Ashraf Ghani là người chiến thắng. Về phần mình, Taliban chưa bao giờ che giấu việc họ từ chối các cuộc bầu cử. “Vấn đề là họ sẽ thua. Gilles Dorronsoro cho biết: Người Hazaras (một nhóm dân tộc thiểu số Shiite) và nhiều cử tri ở miền Bắc sẽ bỏ phiếu chống lại họ. Taliban không thể thua về mặt chính trị khi họ đã thắng về mặt quân sự. "[3] * V iệc Mỹ rút khỏi Afghanistan cho phép Washington tham gia sâu hơn vào khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương Giờ đây, các nước châu Á đang theo dõi sát sao việc chấm dứt can dự quân sự ở Afghanistan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Các chính phủ từ Tokyo đến Đài Bắc không tin rằng tình trạng hỗn loạn ở Afghanistan có tác động tiêu cực đến Ấn Độ - Thái Bình Dương, đặc biệt là vì tầm quan trọng địa chiến lược của khu vực này. Ngược lại, trong chừng mực việc Mỹ rút khỏi Afghanistan cho phép Washington tham gia sâu hơn vào Ấn Độ - Thái Bình Dương, họ thậm chí còn hoan nghênh việc rút quân- the U.S. withdrawal from Afghanistan allows Washington to engage more deeply in the Indo-Pacific, they even welcome the pullout. Cho đến nay, (19.8.2021) các nước láng giềng với Trung Quốc trong vùng Á Châu đã hoan nghênh đường lối ngoại giao của Biden — không phải vì ông ta đang làm điều gì mới mẻ, mà vì cơ bản ông ta đang tiếp tục các chính sách của chính quyền Trump ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, cũng như ở Afghanistan. Biden, giống như người tiền nhiệm, đã xác định Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh chiến lược- Biden, like his predecessor, has defined China as a strategic competitor và nhấn mạnh quyết tâm đối phó với các thách thức mà Bắc Kinh gây ra emphasized his determination to meet the challenge posed by Beijing. [4]

** Tổng thống Ghani, Afghanistan... * " Đây không phải là Việt Nam, Chính phủ không sụp đổ "

Ông Ghani nói với Lyse Doucet của BBC rằng thông báo của Nato tạo cơ hội cho "tất cả các bên trong cuộc xung đột tính toán lại và đi đến kết luận mà chúng tôi đã đạt được từ lâu, rằng sử dụng vũ lực không phải là giải pháp". Ông nói: “Chúng ta phải đạt được một thỏa thuận chính trị. Ông Ghani, người đã không tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban, nói với BBC rằng ông "vui mừng" với mối quan hệ của mình với chính quyền mới của Mỹ, và một "sự gắn kết" mới trong cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế đối với tương lai của Afghanistan. "Sức mạnh của sự gắn kết là điều tôi đang tin tưởng để tránh những thảm kịch. Có quá nhiều lo ngại về sự sụp đổ do các cuộc nội chiến", ông thừa nhận rằng cả hai bên đều đang chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng ông đã gạt bỏ lo ngại về chiến thắng của quân đội Taliban. "Đây không phải là Việt Nam. Chính phủ không sụp đổ- "This is not Vietnam. The government is not collapsing." ." Ông nói rằng những quyết định khó khăn và sự hy sinh nằm ở phía trước của tất cả các bên trong một năm mà hòa bình sẽ đến hoặc sẽ mất hết. Ông cho biết nhiệm kỳ 5 năm của mình ít quan trọng hơn hòa bình, nhưng khẳng định "tương lai sẽ được quyết định bởi người dân Afghanistan, không phải bởi ai đó ngồi sau bàn giấy, mơ mộng - "the future will be determined by the people of Afghanistan, not by somebody sitting behind the desk, dreaming". [5] * Đưa ra lời giải thích về việc bỏ chạy

Cựu TT Ghani viết trên trang twitter rằng:"Tôi nợ người dân Afghanistan một lời giải thích về việc đột ngột rời Kabul vào ngày 15/8 sau khi Taliban bất ngờ vào thành phố- after Taliban unexpectedly entered the city. "- “Rời khỏi Kabul là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi tin rằng đó là cách duy nhất để giữ không còn tiếng súng , để cứu Kabul và 6 triệu công dân” - "Tôi phải trả lời những cáo buộc vô căn cứ rằng khi rời Kabul, tôi đã mang theo hàng triệu đô la của người dân Afghanistan. Những cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thật." [6] V ề sự so sánh của TT Afghanistan với BBC ( 22.2.2021) ông Ghani nói "This is not Vietnam..." Tại Afghanistan việc TT Ghani " đã phản đối việc thực hiện các bước cần thiết tiếp theo để thúc đẩy tiến trình hòa bình " , thời tại Việt Nam, t rước năm 1975 " vụ tháng 10.1972" Tổng Thống Thiệu đã thẳng thừng bác bỏ một số điều khoản trong Hiệp Định Ba lê 1972, cho nên vào ngày 26.10.1972 các Nghị Sĩ, Dân Biểu và một số Nghị viên trong BĐD NV toàn quốc từ trụ sở Hạ Viện, cùng tuần hành đến Dinh Độc Lập để hậu thuẫn cho quan điểm của phía VNCH chống lại hiệp định " da Beo' do Mỹ và Cộng sản Bắc Việt áp đặt . Nhưng qua việc ông Ghani bị loại khỏi thành phần ký kết hòa ước Doha 29.02.2020, dù tức giận ông ta chỉ nói bóng gió " không phải bởi ai đó ngồi sau bàn giấy, mơ mộng" . Trong khi tại Việt Nam trước đây trong diễn văn từ chức của TT Nguyễn Văn Thiệu vào tối ngày 21.04.1975, ông đã lên án Mỹ là "vô nhân đạo" nhẫn tâm bỏ rơi quân và dân Miền Nam khi đang phải đối đầu với quân xâm lược Cộng Sản Bắc Việt [7] .



Đào Văn





Nguồn