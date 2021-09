Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1/70 “Chiến Thắng” Trường Bộ Binh Thủ Đức Họp Mặt Kỷ Niệm 51 Năm Ngày Ra Trường

Nhiều người sành ăn ở khu Little Saigon Quận Cam mỗi năm thường xuyên trở lại tiệm Sun Moon Bakery là vì món bánh nướng thập cẩm. Lý do khiến bánh thập cẩm của Sun Moon hấp dẫn giới ghiền bánh trung thu là do nhân thái bằng tay, cho nên khi ăn vẫn còn cảm nhận được trong miệng chất liệu của từng loại trong nhân thập cẩm