Hội Cao Niên Á Mỹ Tổ Chức Đàn Tràng Chẩn Tế Và Tặng Quà Y Tế Phòng Ngừa Covid-19 Trong Mùa Vu Lan

Westminster (Thanh Huy)- - Hội Cao Niên Á Mỹ tọa lạc tại số 220 Hospital Circle, Thành Phố Westminster, do Bà Từ Dung Hội Trưởng sáng lập và cô Hoa hậu Lam Châu CEO đều hành đã long trọng tổ chức ngày Đại lễ Vu Lan báo Hiếu, cúng thí thực cô hồn cầu nguyện cho hương linh tổ tiên, ông bà cha mẹ, chiến sĩ trận vong, gần đây nhất là những nạn nhân qua đời vì bệnh dịch Covid-19, những chiến sĩ tử nạn tại A Phú Hản, đặc biệt cầu nguyện cho đồng bào tại quê nhà Việt Nam bị tử nạn vì dịch bệnh Covid-19, v.v…

Được biết đây là lễ hội hằng năm mà hội vẫn duy trì trong nhiều năm qua.

Buổi lễ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021 với sự tham dự ngoài quý thành viên trong hội còn có một số đồng hương, các mạnh thường quân, các ân nhân của hội. Đặc biệt có sự tham dự một số thành viên Hội Cao Niên Á Mỹ từ nhiền năm qua trong đó có: Nghệ sĩ Trúc Minh, cô Nancy Hoàn Lê, bà Hòa Bình, bà Mộng Tâm, ông Tăng Bảo Can (Hội Trưởng Hội Sea Children), v.v.. Đặc biệt có những gia đình tham gia vào hội qua 3 thế hệ, trong đó có gia đình Bà Hòa Bình, gia đình Bà Từ Dung…



Điều hợp chương trình nghi lễ do ông Nguyễn Hùng, Trưởng Ban Văn Hóa Truyền Thống Dân Tộc của hội phụ trách.

Nghi thức hành lễ do quý Thầy: Thích Đức Trí, Thích Quảng Từ, Thích Tường Thiện đến từ chùa Bát Nhã cùng Ni Sư Như Như cố vấn Hội Cao Niên Á Mỹ.

Trước khi vào lễ chính thức, Ni Sư Như Như, Bà Từ Dung và cô Hoa Hậu Lam Châu đã mời quý Thầy vào đốt nhang trước bàn thờ Quốc Tổ. Sau đó trở lại đàn tràng để cử hành nghi thức chẩn tế cô hồn và cầu nguyện cho quý hương linh sớm được siêu thoát.





Thầy Đức Trí cho biết: “Mùa Vu Lan về thì người con Phật ai cũng cầu nguyện cho đất nước được thanh bình, nhất là lúc này mình cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ ở Hoa Kỳ cũng như quê hương Việt Nam và trên thế giới, mình đem năng lực cầu nguyện xin Đức Phật gia hộ cho chúng ta vượt qua dịch bệnh, người dân của mình bây giờ chết rất nhiều, mùa Tháng Bảy cũng là mùa xá tội vong nhân cho các cô hồn nên hầu như Phật tử ai cũng cúng thí thực, và chiều hôm nay ở đây cũng không ngoài mục đích đó.”

Sau buổi lễ đàn tràng chẩn tế, Bà Từ Dung và Hoa Hậu Lam Châu lên ngỏ lời cảm tạ quý Thầy, bà nói, “Chúng con thay mặt Hội Cao Niên cảm tạ quý Thầy đã đến đây làm lễ Vu Lan để cầu cho quốc thái dân an, cho toàn dân Việt Nam ở trong nước cũng như tại hải ngoại đều tai qua nạn khỏi, đồng thời cầu nguyện cho âm siêu dương thới.”



Cô Lam Châu tiếp lời, “Con hết lòng cảm tạ quý Thầy đã đến dâng hương, cầu siêu cho các bậc cha mẹ của các thành viên Hội Cao Niên đã quá vãng, và cầu an cho tất cả gia đình thành viên trong Hội chúng con được bình an, vượt qua cơn đại dịch Covid -19 nguy hiểm này, kính chúc quý thầy pháp thể khang an.”





Trước khi ra về, Bà Từ Dung và cô Lam Châu đã trao tặng quà cho quý Thầy cũng như mọi người tham dự. Trong lúc nầy cô Lam Châu cho biết, trong mỗi phần quà gồm có một số khẩu trang do cô Võ Ngọc Bích tặng; một chai Hand Sanitizer (Red Nails) do ông Phúc tặng, một chai thuốc khử trùng do ông Jonhson đại diện công ty Frima và anh Tăng Bảo Can tặng, một hộp 50 khẩu trang do ông Nguyễn Mạnh Chí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster tặng. Được biết, Phó Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí cũng như cô Võ Ngọc Bích, Red Nails và công ty Frima đã tặng rất nhiều cho Hội Cao Niên Á Mỹ để Hội cung cấp cho các cụ cao niên và cho đồng hương.



Trong dịp nầy Hoa Hậu Lam Châu, CEO của Hội cho biết, “Hằng năm dù bận rộn đến đâu Hội Cao Niên Á Mỹ cũng đều tở chức nhày Đại lễ Vu Lan. Đặc biệt năm nay là để cầu nguyện cho những người bị dịch bệnh Covid -19 và cầu siêu cho những người đã mất vì Covid-19 trong hai năm qua trên khắp thế giới, đặc biệt chúng tôi hướng về Việt Nam, nơi đồng bào chúng ta vẫn đang kêu khóc.”



Hoa Hậu Lam Châu ngoài chức vụ CEO của Hội Cao Niên Á Mỹ cô còn là Hội Trưởng Hội Từ Thiện Những Tấm Lòng Vàng đã kết hợp cùng Hội Sea Children đã cùng nhau quyên góp và đóng góp ngay lập tức những bao gạo về Việt Nam để mỗi ngày nấu từ 200 đến 300 phần, phát trực tiếp cho đồng bào. Cô Lam Châu cho biết hiện có danh sách lên đến sáu chục người khuyết tật hết sức tang thương, nhưng vì hiện nay không thể mang đến tận nhà cho họ được nên chúng tôi chờ đợi, khi nào bên Việt Nam mở cửa thì ngay lập tức các gia đình đó sẽ nhận được một bao gạo 25 lbs, và chúng tôi sẽ tặng thêm cho 60 gia đình đó nếu nhận được các khoản donation từ các nhà hảo tâm.

Được biết Cô Lam Châu một người làm từ thiện không mệt mỏi, nhất là trong mùa đại dịch Covid-19 nhưng tuần nào cô cũng đã tổ chức những bửa cơm giúp những người kém may mắn trong vùng Orange County.