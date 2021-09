Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Mang Về Cho Quận Cam Nhiều Tài Trợ Lớn Từ Ngân Sách Tiểu Bang

TNS Umberg trao check tượng trưng cho Be Well OC

Sacramento, CA – Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg hân hoan công bố một tin vui lớn cùng toàn thể cư dân Quận Cam – Ông đã đạt được thành công to lớn khi Quốc Hội tiểu bang thông qua hàng loạt dự luật ngân sách do ông soạn thảo và đệ trình, mang lại nguồn tài trợ lên đến nhiều chục triệu Mỹ kim cho các chương trình hoạt động địa phương độc đáo và chưa từng có cho cộng đồng của chúng ta.





Đây là kết quả tốt đẹp của quá trình làm việc và phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo địa phương và toàn tiểu bang trong suốt cả năm nay. Thượng Nghị Sĩ Umberg phát biểu:”Chắc chắn rằng hơn một năm vừa qua là thời gian cực kỳ khó khăn đối với tất cả chúng ta. Đối mặt với đại dịch COVID-19, thiên tai, cũng như hàng triệu biến cố, tranh cãi khác, tôi vẫn tập trung làm việc không mệt mỏi để giúp mang lại những nguồn tài trợ rất cần thiết và xứng đáng cho các công trình địa phương ở Quận Cam và Long Beach.”





Sau đây là chi tiết các nguồn tài trợ lớn mà Thượng Nghị Sĩ Umberg đã thành công mang về cho chúng ta từ ngân sách tiểu bang:





Dual Language Immersion Grant Program/ Tài trợ cho Chương trình song ngữ —10 triệu





Việc phân bổ ngân sách này sẽ tạo ra một chương trình tài trợ toàn tiểu bang sẽ trao tổng cộng 10 triệu Mỹ kim để hỗ trợ các khu học chánh địa phương với các chương trình hòa nhập hai ngôn ngữ trong chương trình học của học sinh. Quận Cam là nơi có ba khu học chánh cung cấp các Chương trình Song ngữ Tiếng Việt: Học khu Trung học Anaheim Union, Học khu Westminster, và Học khu Garden Grove. Nguồn tài trợ được cấp cho các chương trình này sẽ giúp cho nhiều học sinh sẽ trở thành người hiều biết hai ngôn ngữ, đa ngôn ngữ, đa văn hóa và chuẩn bị tốt hơn cho sự thành công khi tốt nghiệp.





Santa Ana Public Parks/ Các Công viên Công Cộng tại thành phố Santa Ana - 2 triệu Mỹ kim





Phân bổ ngân sách này bảo đảm 2 triệu Mỹ kim cho Thành phố Santa Ana để mở rộng không gian xanh cho người dân địa phương và cải tạo các công viên công cộng khác nhau. Những khoản đầu tư này sẽ đảm bảo rằng không gian công viên của Santa Ana được an toàn, chất lượng cao, có thể tiếp cận ADA và có nhiều bóng cây xanh.





Santa Ana Zoo/ Vườn bách thú Santa Ana - 2 triệu Mỹ kim





Thêm vào đó, chương trình Giáo dục Ngoài trời của vườn bách thú Santa Ana cũng đã được tài trợ 2 triệu đô la cho mục đích thiết kế và xây dựng một tòa nhà cho các lớp học tại đây. Điều này sẽ giúp Santa Ana Zoo đạt được mục tiêu của họ là tăng cường hoạt động và tiếp cận với những thanh thiếu niên chưa được phục vụ trong cộng đồng của chúng ta và thu hút họ tham gia vào các nỗ lực bảo tồn và tìm hiểu về động vật học.





Statewide Diaper Bank Funding Grants/ Các khoản tài trợ cho Ngân hàng tã lót trên toàn tiểu bang— $ 30 triệu Mỹ kim





Phân bổ ngân sách này trao 30 triệu Mỹ kim cho Chương trình Diaper Bank (Ngân hàng tã lót) của California, nơi tài trợ cho tất cả chương trình Diaper Bank trên toàn tiểu bang. Khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ công việc của tổ chức Community Action Partnership của Quận Cam. Chương trình Diaper Back tại khu vực của cộng đồng chúng ta đã phân phối hơn 1 triệu tã lót cho các gia đình có nhu cầu.





Trung tâm Discovery Cube Orange County - 2 triệu Mỹ kim





Khoản tài trợ này sẽ giúp Trung tâm Discovery Cube của Quận Cam mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên giáo dục và hỗ trợ trung tâm mở cửa trở lại giữa cuộc khủng hoảng COVID-19. Trước đại dịch, trung tâm này đã phục vụ hơn 500 ngàn học sinh hàng năm và đã làm việc trong suốt 23 năm phục vụ cộng đồng Nam California.





Mendez Freedom Trail of Westminster— $ 1.5 triệu Mỹ kim





Sự phân bổ ngân sách này đảm bảo 1.5 triệu Mỹ kim cho Thành phố Westminster để hoàn thành Đường đi bộ mang tên Mendez Freedom nằm trên đường Hoover, giữa Garden Grove Blvd và Bolsa Blvd. Dự án này sẽ cung cấp thêm khoảng không gian xanh và sinh hoạt lành mạnh cho người dân địa phương. Tên gọi Mendez Freedom Trail cho chúng ta hiểu biết và chia sẻ về chiến thắng của người anh hùng địa phương Sylvia Mendez trong thách thức thành công với khu học chánh Westminster để xóa chính sách tách biệt chương trình giáo dục cho học sinh bản xứ và học sinh thuộc sắc tộc khác. Hơn 75 năm sau chiến thắng đó, các nhà lãnh đạo địa phương và gia đình Mendez ở Westminster đã hợp tác với các cơ quan chính phủ để tôn vinh di sản này thông qua việc tạo ra Công viên Mendez Freedom Park và Đường đi bộ Mendez Freedom Trail. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của dự án bằng cách nhấp vào đây clicking here.





Cơ sở Be Well OC Irvine - 5 triệu Mỹ kim





Sự phân bổ ngân sách này đảm bảo 5 triệu Mỹ kim cho Quận Cam để thành lập một Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe tâm thần “Health Wellness Campus” tại Irvine. Cơ sở sẽ bao gồm các dịch vụ khám lâm sàng và dịch vụ nội trú cho bệnh tâm thần và rối loạn do sử dụng chất kích thích Cơ sở điều trị cho cả người lớn và thanh niên của cộng đồng. Dự án sẽ bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và dịch vụ xã hội, các lớp học giúp ổn định khủng hoảng, quản lý và điều trị các trường hợp cai nghiện, rối loạn do sử dụng chất kích thích xảy ra tại khu dân cư. Những vấn đề này đều là những nhu cầu quan trọng đối với cộng đồng. Để biết thêm thông tin về Be Well OC, vui lòng truy cập trang web của họ bằng cách nhấp vào đây clicking here.





Chương trình Mua lại & Chuyển đổi Kona Motel – 5.5 triệu Mỹ kim





Việc phân bổ ngân sách này đảm bảo 5.5 triệu Mỹ kim cho thành phố Anaheim mua lại Kona Motel, sau đó sẽ được chuyển đổi thành khu nhà ở chuyển tiếp cho những người có nhu cầu. Khoản tài trợ này được xây dựng dựa trên Dự luật Thương Viện 450 của Thượng viện (Umberg, Statutes 2019), trong đó đã hợp lý hóa quá trình chuyển đổi các nhà trọ cũ thành nhà ở chuyển tiếp cho những người vô gia cư.





Nhìn chung về thành quả to lớn này, Thượng Nghị Sĩ Umberg bày tỏ: “Thật là một niềm vui tuyệt vời khi được làm việc với các đồng viện của tôi với tư cách là một phần trong phái đoàn đại biểu của Quận Cam về những dự án ngân sách này cũng như các dự án tài trợ khác của toàn tiểu bang. Là một nhà lập pháp đã phục vụ nhiều nhiệm kỳ trong ba mươi năm qua, tôi thực sự có thể nói rằng đây là một đoàn đại biểu hợp nhất hơn bao giờ hết trong việc phục vụ lợi ích chung của người dân. Và với nguồn tài trợ to lớn mà tôi vừa lấy được từ ngân sách tiểu bang cho Địa hạt Thượng viện 34, chúng ta đã đạt được thành công chưa từng có ở bất kỳ thời điểm nào trước đó. Tôi sẽ tiếp tục vận động hữu hiệu cho các dự án của cộng đồng chúng ta trong năm sắp tới.”





TNS Umberg trao check tượng trưng cho tổ chức Community Action Partnership về chương trình “CA Diaper Bank Program”





Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng Nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.