Little Saigon Bao Gồm Lễ Tưởng Niệm Thứ 20 Ngày 9/11 Trong Dịp Mừng Tết Trung Thu

Vào cuối tuần qua, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã chính thức trao tặng bảng Nghị quyết Vinh danh của Thượng viện Quốc hội California cho The Recess Room Restaurant tọa lạc tại thành phố Fountain Valley với danh hiệu “Small Business of The Year” của địa hạt Thượng Viện thứ 34.