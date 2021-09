Thông Tin Về COVID-19: Trợ Cấp Lệ Phí

Thống Đốc Gavin Newsom đã ký duyệt một chương trình cứu trợ kinh tế dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cứu trợ này bao gồm việc miễn phí gia hạn cho các bạn đã có bằng hành nghề của Hội Đồng Thẩm Mỹ (BBC). Phí gia hạn phải nộp trong năm 2021 và 2022 đối với toàn bộ các giấy phép cá nhân và giấy phép cơ sở của BBC sẽ được miễn. Giấy phép được gia hạn trong năm 2021 trước khi được miễn phí gia hạn sẽ được cấp giấy phép miễn phí ở chu kỳ gia hạn tiếp theo.

Hội đồng Nghề làm tóc và Thẩm mỹ – Những thắc mắc





Cơ sở thẩm mỹ





Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thống đốc đã cho phép các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại, dỡ bỏ Lệnh Giới Nghiêm tại nhà (Stay-at-Home Order) cũng như thu hồi Kế hoạch Chi tiết về Nền kinh tế An toàn (Blueprint for a Safer Economy). Vì California đã chuyển sang giai đoạn Sau Kế hoạch (Beyond the Blueprint), các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh được gỡ bỏ các hạn chế về số người phục vụ hay khoảng cách tiếp xúc. Hầu hết các doanh nghiệp đều phải tiếp tục tuân thủ Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (Emergency Temporary Standards, ETS) về Phòng Ngừa COVID-19 của tiểu bang California, bao gồm các hướng dẫn y tế công cộng hiện hành.