Dân California Có Thu Nhập Tới $75,000/Năm Đang Bắt Đầu Nhận Được Tiền Trợ Giúp Đại Dịch $600

Sở An Sinh Xã Hội Mỹ sẽ giảm các phúc lợi vào năm 2034 nếu Quốc Hội không làm gì hết để giải quyết thiếu hụt tài trợ dài hạn của chương trình này, theo một phúc trình thường niên được công bố hôm Thứ Ba, 31 tháng 8 năm 2021 bởi các ủy viên của An Sinh Xã Hội và Medicare, qua bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Ba. Đó là sớm hơn một năm đã được báo cáo hồi năm ngoái. Vào lúc đó, các quỹ ủy thác tổng hợp dành cho An Sinh Xã Hội sẽ cạn kiệt và sẽ chỉ có thể trả 78% các phúc lợi đã được cam kết cho những người về hưu và khuyết tật.