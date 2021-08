Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Vinh Danh "Doanh Nghiệp Nhỏ Tiêu Biểu Năm 2021 - Small Business OF The Year 2021" Tại Quận Cam

Thượng Nghị Sĩ Umberg trao Nghị quyết Vinh Danh cho Gia đình họ Phạm vào cuối tuần qua (L-R: Hương Phạm, TNS Umberg, and Kim Hương Huỳnh)





Sacramento, CA – Vào cuối tuần qua, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã chính thức trao tặng bảng Nghị quyết Vinh danh của Thượng viện Quốc hội California cho The Recess Room Restaurant tọa lạc tại thành phố Fountain Valley với danh hiệu “Small Business of The Year” của địa hạt Thượng Viện thứ 34.





Nhân dịp này, Thượng Nghị Sĩ Umberg phát biểu:” Ông Việt Phạm với nhà hàng The Recess Room là nguồn cảm hứng và là một ví dụ hoàn hảo về tinh thần phục vụ cộng đồng trong Quận Cam của chúng ta. Tôi rất hân hạnh được vinh danh Việt Phạm và Gia đình họ Phạm của ông vì sự làm việc tận tụy, đam mê và lý tưởng, mang lại hiệu quả tốt đẹp trong doanh nghiệp, truyền cảm hứng cho cộng đồng cũng như công việc từ thiện tuyệt vời mà họ đã làm cho người dân và cộng đồng.”





Gia đình họ Phạm cùng Thượng nghị sĩ David Min tại buổi tiệc trưa do Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ California tổ chức (L-R: Việt Pham, Kim Huỳnh, và TNS David Min)







Được biết ông Việt Phạm là chủ nhân của nhà hàng The Recess Room (và nhà hàng Good Vibes ở thành phố Huntington Beach). Việt Phạm trưởng thành từ thành phố Glendale trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ngành nhà hàng. Sau khi lấy bằng cử nhân về tiếp thị tại đại học Long Beach, vào năm 2016, ông cùng với bốn người bạn thân đã đồng sáng lập The Recess Room Restaurant.





Khi bắt đầu đại dịch, Việt Phạm tập trung vào việc trụ vững doanh nghiệp của mình một cách rất khả quan. Hơn thế nữa, ông đã hợp tác với những tổ chức vô vụ lợi trong cộng đồng như Nail It USA để cung cấp những bữa ăn miễn phí cho quý cao niên, người thất nghiệp, người không nhà và bất cứ ai có nhu cầu. Tính ra, từ tháng 3 năm 2020, gia đình họ Phạm cùng các thiện nguyện viên đã cung cấp hơn 70 ngàn phần ăn cho các nhân viên y tế làm việc trên tuyến đầu chống dịch, các học sinh cần giúp đỡ, cũng như giao thức ăn đến tận nhà cho các vị cao niên. Việc làm thiện nguyện cao quý ấy đã được thực hiện liên tiếp hàng tuần trong suốt năm qua và hiện nay vẫn đang tiếp tục mỗi cách tuần.





Ông Việt Phạm và bà Kim Huỳnh trước Tòa nhà Quốc hội





Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ California (The California Small Business Association) tài trợ cho buổi lễ công nhận và vinh danh “Small Business of The Year” hằng năm. Sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa nay thường bao gồm một buổi lễ trang trọng tại Thượng Viện Quốc hội. Trong đó, hầu hết các Thượng Nghị Sĩ sẽ vinh danh một doanh nghiệp có đóng góp đáng kể trong địa hạt của họ. Năm nay, do tình hình đại dịch Covid-19, buổi lễ đã được thực hiện rất đơn giản ở Sacramento. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã đến nhà hàng The Recess Room để chính thức trao tặng bảng Nghị Quyết Vinh danh và cảm ơn gia đình họ Phạm về những cống hiến của họ cho địa hạt Thượng viện 34. Đặc biệt là bà Kim Huỳnh, thân mẫu và cô Hương Phạm, em gái của ông Việt Phạm là những người đã hợp tác và hỗ trợ hết mình cho công việc thiện nguyện của The Recess Room trong suốt thời gian qua.









Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng Nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.