Mỹ Đưa Quân Đến Afghanistan Vì Kho Báu?

* Gen. Tommy Franks: Chúng tôi không nói Osama bin Laden là mục tiêu của cuộc xâm lăng Afghanistan

* Business Insider : Cuộc tiến quân đến Afghanistan là vì Osama, hay vì kho báu?

* Alan Greenspan: Cuộc chiến tại Iraq phần lớn là vì dầu mỏ

* Châm ngôn cổ Tây Tạng: Ở đâu có người Tây Phương đến, là nơi đó có chiến tranh







Ngày 20 tháng 1 năm 2001, theo Viện Nghiên Cứu Toàn Cầu tại Canada, sau khi TT George W. Bush giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi, nội các của ông đã nhanh chóng hình thành chính sách đối ngoại đặc biệt diều hâu. Chính sách đối ngoại này xác định xem quốc gia nào quan trọng nhất về mặt chiến lược, và nếu cần thiết có thể mở các cuộc tấn công bằng quân sự. Trong số các quốc gia đầu tiên được chọn để xâm lược là nước Afghanistan.

Thời gian này (2001) do trữ lượng dầu và khí đốt của Mỹ giảm, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Bush là tăng cường ảnh hưởng của Mỹ đối với các nguồn nhiên liệu hóa thạch, xây dựng đường ống, nhà máy lọc dầu và các cơ sở hạ tầng khác. Trái ngược với những gì mà nhiều cơ quan truyền thông chính thống đã loan tải trong hai thập kỷ qua, mà thực ra chính quyền Bush đã lên kế hoạch xâm lược Afghanistan trước khi xảy ra vụ tấn công 11/9 tại Mỹ. Vụ 11/9 được lấy làm cái cớ để can thiệp bằng quân sự. Niaz Naik, cựu ngoại trưởng của Pakistan đã cung cấp tin tức về điều này.

Naik đã nói chuyện với BBC một tuần sau ngày 11/9, về việc ông được các quan chức cao cấp của Mỹ cho biết vào giữa tháng 7 năm 2001, rằng Washington đang chuẩn bị hành động quân sự chống lại Afghanistan. Naik được phía Mỹ thông báo về cuộc xâm lược Afghanistan của họ sắp diễn ra, chậm nhất là vào giữa tháng 10 năm 2001, thời gian trước khi những trận tuyết Afghanistan đầu tiên đổ xuống. Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ tiến hành cuộc tấn công từ các căn cứ ở Tajikistan, quốc gia Trung Á, giáp Afghanistan về phía bắc. Các cố vấn Hoa Kỳ đã có mặt tại Tajikistan vào mùa hè năm 2001.

Do đó, Bush đã lên kế hoạch chuẩn bị tiến hành cuộc chiến ở Afghanistan ít nhất 8 tuần trước khi xảy ra vụ 11/9, và thực tế có lẽ còn lâu hơn thế. Tuyên bố của Naik được sự ủng hộ của Tướng Hamid Gul, cựu lãnh đạo ISI, cơ quan tình báo hàng đầu của Pakistan. Tướng Gul tin rằng Hoa Kỳ lên kế hoạch tham chiến quân sự ở Afghanistan "trước ngày 11/9". Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông đưa ra kết luận như vậy. Vụ tấn công 11/9 rõ ràng xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong khi cuộc xâm lược Afghanistan do Hoa Kỳ lãnh đạo bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2001 - tức là 26 ngày sau sự kiện 11/9.

Tính về thời gian, không thể chuẩn bị và bắt đầu một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn trong vòng chưa đầy 4 tuần, đặc biệt là mở cuộc tấn công tại một quốc gia ở phía bên kia thế giới. Giống như bất kỳ người chỉ huy quân sự nào chắc chắn họ sẽ thừa nhận rằng chỉ riêng việc lập kế hoạch cũng mất nhiều tháng, trước khi cuộc tấn công có thể bắt đầu.

Máy bay không người lái của Mỹ, chẳng hạn như RQ-1 Predator, đã bay lượn trên bầu trời Afghanistan trước ngày 11/9. Các máy bay không người lái (UAV) này đã tham gia vào các phi vụ trinh sát và thu thập thông tin khác về Afghanistan, để chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Nhưng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan không liên quan đến việc “chống lại những kẻ khủng bố” hay lùng bắt Osama bin Laden, thủ lĩnh của Al Qaeda. Tổng thống Bush vào ngày 13 tháng 3 năm 2002, tức là 5 tháng sau khi cuộc tấn công diễn ra, Ông ta nói "Tôi thực sự không quan tâm đến ông ta [Bin Laden]- I am truly not that concerned about him [Bin Laden] ". Tính xác thực về tin tức này đã được xác nhận bởi các văn bản của Tòa Bạch Ốc.



Ngay từ tháng 12 năm 2001, Bin Laden thậm chí còn không ở Afghanistan. Thay vào đó, ông ta đã tránh xa hơn về phía nam, trong các vùng bộ lạc của Pakistan. Tướng Hoa Kỳ Tommy Franks, chỉ huy giám sát các hoạt động quân sự ở Afghanistan, vào ngày 8 tháng 11 năm 2001, tức là khoảng một tháng sau cuộc xâm lược đã khẳng định: "Chúng tôi không nói rằng Osama bin Laden là mục tiêu của nỗ lực này- We have not said that Osama bin Laden is a target of this effort”.



Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Richard Myers, đã nói rõ "our goal has never been to get Bin Laden”. Phái bộ quân sự Hoa Kỳ cho biết "cuộc chiến chống khủng bố" ở Afghanistan vì mục đích nhân đạo. Tất nhiên, đây là cách tuyên truyền được chuyển tải đến công chúng, nhưng trên thực tế việc người Mỹ đưa quân vào Afghanistan được gọi là " cuộc chiến chống khủng bố" mà cách hành xử phần nào giống như việc lấy búa tạ đập tổ ong. [1]