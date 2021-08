Bão Ida Vào Louisiana Là Trận Bão Mạnh Nhất Từng Đổ Bộ Vào Mỹ, 590,000 Nhà Mất Điện, Louisiana và Mississippi Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp

Một người đàn ông đi ngang qua một mái nhà bị thổi bay từ một tòa nhà tại French Quarter bởi gió của Bão Ida hôm Chủ Nhật, 29 tháng 8 năm 2021. (nguồn: https://apnews.com

NEW ORLEANS – Bão Ida đã thổi vào bờ hôm Chủ Nhật, 29 tháng 8 năm 2021, như là một trong những trận bão mạnh nhất đã từng đổ bộ vào Hoa Kỳ, thổi bay các mái nhà và đẩy ngược dòng chảy của Sông Mississippe khi nó thổi thúc từ bờ biển Louisiana tới New Orleans và là một trong những hành lang kỹ nghệ quan trọng nhất của cả nước theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Chủ Nhật.

Bão cấp 4 đã đổ bộ cùng ngày Trận Bão Katrina đã tàn phá Louisiana và Mississippi 16 năm trước, đang đến bờ biển khoảng 45 dặm (72 cây số) ở phía bắc nơi mà Bão Cấp 3 Katrina lần đầu tiên đổ bộ vào đất liền. Gió 150 dặm một giờ (230 kilomet một giờ) của Bão Ida kết nối nó với cơn bão mạnh thứ 5 từ trước tới nay đổ bộ vào đất liền Hoa Kỳ. Nó đã hạ xuống nhiều giờ sau đó thành bão Cấp 3 với sức gió tối đa 120 dặm một giờ khi đến gần New Orleans.

Nước biển dâng cao ngập đảo chắn Grand Isle khi cuộc đổ bộ đến phía bắc của Port Fourchon. Ida là cơn bão đổ bộ lần thứ hai khoảng 2 giờ sau đó gần Galliano. Cơn bão đang khuấy động vùng ngập nước xa về phía nam Louisiana, với hơn 2 triệu người đang sống và chung quanh New Orleans và Baton Rouge nằm dưới sự đe dọa.

“Đây sẽ là cơn bão mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta thường thầy và, thành thật mà nói, nếu bạn phải vẽ ra con đường tồi tệ nhất cho trận bão tại Louisiana, thì nó sẽ là cái gì đó rất, rất gần với những gì chúng ta đang thấy,” theo Thống Đốc John Edwards nói với AP.

So sánh với cuộc đổ bộ của Bão Katrina vào ngày 29 tháng 8 năm 2005 thì cơn bão Ida còn nặng hơn nhiều đối với cư dân. Katrina đã lấy đi 1,800 sinh mạng khi nó làm sập đê và lũ lụt tai họa tại New Orleans. Gió mạnh của bão Ida kéo dài 50 dặm từ trung tâm bão, hay khoảng nửa kích thước của Katrina, và một viên chức hạ tầng cơ sở của New Orleans đã nhấn mạnh rằng thành phố này hiện đang ở trong một “nơi rất khác với nó cách nay 16 năm.”

Khoảng 590,000 khách hàng đã bị mất điện vào chiều Chủ Nhật, theo trang mạng chuyên theo dõi việc cúp điện trên toàn quốc PowerOutage.US cho biết.

Ty Phẩm Chất Môi Trường Tiểu Bang Louisiana đã tiếp xúc với hơn 1,500 nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa học và các cơ sở nhạy cảm khác và sẽ đáp ứng với bất cứ việc rò rỉ ô nhiễm hay chảy dầu nào được báo cáo, theo phát ngôn viên của bộ này là Greg Langley cho biết.

17 nhà máy lọc dầu của Louisiana chiếm gần 1/5 tổng số khả năng lọc dầu ở Mỹ và 2 công ty sản xuất khí đốt thiên nhiên của tiểu bang này chiếm 55% tổng số sản xuất khí đốt toàn quốc, theo Sở Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ cho biết. Thống kê của chính phủ cho thấy 95% sản xuất dầu và khí đốt tại Bở Biển Vùng Vịnh đã đóng cửa khi Ida đổ bộ hôm Chủ Nhật, theo công ty năng lượng S&P Global Platts cho biết.

Louisiana cũng là nơi có 2 nhà máy điện nguyên tử, một gần New Orleans và một nằm về phía tây bắc Baton Rouge khoảng 27 nặm.

Tổng Thống Joe Biden đã chấp thuận việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Louisiana và Mississippi trước khi Ida tới.