Tết Trung Thu Nói Chuyện Bánh Trung Thu

Đại Lễ Vu Lan PL.2565 năm 2021 đúng vào ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch năm Tân Sửu, nhằm ngày Chủ Nhật 22-8-2021 nên số đông các chùa tại Nam California đều long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan trong đó có Chùa Liên Hoa do Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Đệ Nhị Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Chùa Hoa Ngiêm do HT. Thích Pháp Tánh Viện Chủ, Tu Viện Linh Ứng do Thượng Tọa Thích Minh Hạnh Viện Chủ, Chùa Khánh Hỷ do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh Viện Chủ, Chùa Phổ Linh do Ni Sư Thiền Tuệ Viện Chủ…