Cập Nhật Về Việc Bảo Trợ Người Tị Nạn Afghanistan

Một gia đình người tỵ nạn Afghanistan vừa đặt chân đến phi trường Dulles, Virginia hôm 23 tháng Tám, 2021





Ngay sau lời kêu gọi của chúng tôi vào ngày 16 tháng 8, 2021, qua bài viết “Hãy Cứu Giúp Người Tỵ Nạn A Phú Hãn Khốn Khổ”, thì đã có đông đảo quý vị đồng hương cùng thân hữu đáp ứng một cách rất nhiệt tình. Cho đến ngày hôm nay, thì số lượng gia đình người tỵ nạn A Phú Hãn mà cộng đồng người Việt của chúng ta nhận bảo trợ đã lên đến con số khoảng 150 gia đình. Truyền thông, báo chí Hoa Kỳ đã đề cập đến chuyện này một cách rất trân trọng. Giữ lời hứa với quý vị ân nhân cùng các nhà bảo trợ, vì thế trong chuyến đi Hoa Thịnh Đốn tuần qua, tôi đã tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như Nha Định Cư thuộc Bộ Y Tế và Nhân Dụng (Office of Refugee Resettlement / U.S. Department of Health and Human Services), đồng thời với các cơ quan thiện nguyện để tìm hiểu thêm tin tức hầu chia sẻ đến quý vị đồng hương giầu lòng nhân ái, để quý vị tùy nghi quyết định trong việc bảo trợ cũng như giúp đỡ người tỵ nạn Afghanistan.





1. Theo ông Eskinder Negash, chủ tịch kiêm tổng giám đốc cơ quan USCRI (U.S. Committee for Refugees and Immigrants), thì Hoa Kỳ dự trù sẽ nhận khoảng 18 ngàn nhân viên người Afghanistan đã cộng tác gần gũi với chính phủ, với quân đội Mỹ và đồng minh cùng thân nhân của họ được vào HK định cư qua diện Chiếu Khán Di Dân Đặc Biệt (Special Immigrant Visas / SIV). Bên cạnh đó là một số nhỏ thuộc các diện tỵ nạn P1,P2,P2. Tổng số người nói trên có thể lên đến từ 50 cho đến 70 ngàn người.





2. Ngoài ra chính phủ Mỹ cũng dự trù đưa khoảng 50 ngàn người tỵ nạn không hội đủ các điều kiện vừa kể, nhưng củng sẽ được nhập cảnh qua diện Tạm Dung vì lý do Nhân Đạo (Humanitarian Parole / HP).





Sự khác biệt quan trọng giữa hai nhóm người tỵ nạn nói trên là điều kiện thụ hưởng các quyền lợi về trợ cấp xã hội, y tế và giấy phép làm việc (employment authorization). Nếu SIV được cấp Thẻ Xanh cùng quyền lợi của một Thường Trú Nhân sau khi nhập cảnh, cộng với trợ cấp dành cho người tỵ nạn, thì quy chế Humanitarian Parole không cho phép họ được sử dụng bất cứ loại trợ cấp xã hội bình thường nào, ngoại trừ chính phủ Mỹ đưa ra một đạo luật cứu trợ đặc biệt. (Điều này đã từng xẩy ra đối với những người tỵ nạn Việt, Miên, Lào đến Hoa Kỳ vào những năm đầu sau ngày 30, tháng Tư, 1975. Nhưng không lâu sau đó, tổng thống Gerald Ford đã yêu cầu quốc hội ban hành các đạo luật “Indochina Migration & Refugee Assistance Act.” để hỗ trợ về tài chánh, sức khỏe và các nhu cầu khác. Kế tiếp là “Adjustment of Status of Indochina Refugees / HR-7769”, để điều chỉnh tỉnh trạng di trú cho người tỵ nạn). Tôi tiên đoán và hy vọng chính quyền của TT Joe Biden cũng sẽ có những hành động tương tự như công cuộc định cư người tỵ nạn Đông Dương hơn 40 năm về trước?





Cảnh chờ đợi được di tản tại phi trường Kabul, Afghanistan





Những tin tức nói trên theo tôi sẽ vô cùng quan trọng đến quyết định bảo trợ người tỵ nạn Afghanistan của cộng đồng người Việt, tùy thuộc vào hoàn cảnh cùng khả năng của mỗi cá nhân hay tổ chức. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với quý vị đã email đến cho tôi, để chúng ta cùng bàn thảo thêm về kế hoạch giúp đỡ của từng trường hợp. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì ngay cả những viên chức trách nhiệm việc di tản và định cư người tỵ nạn Afghanistan cũng không biết chắc được tiến trình cứu trợ những người A Phú Hãn bất hạnh này sẽ diễn tiến ra sao trước những rối ren đang xẩy ra?





Thật ra thì chiến dịch giải cứu người dân A Phú Hãn đã bắt đầu từ ngày 30 tháng 7, 2021 dưới tên là “Operation Allies Refuge”. Bà phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về tỵ nạn than thở với chúng tôi là từ 10 ngày qua, bà và các đồng nhiệm chỉ ngủ được chừng 3,4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Trong lúc đó những người tỵ nạn Afghanistan vẫn tiếp tục được đưa vào HK trên các chuyến bay. Họ đến từ các căn cứ quân sự của Mỹ ở ngoại quốc như Qatar, Bahrain, Kuwait, Germany v..v… Nhưng sau khi đặt chân đến HK thì họ lại được đưa đến các trại lính trong nội địa nước Mỹ như Fort Lee Army base ở Virginia, Forts Bliss ở Texas hay McCoy ở Wisconsin… Theo Nha Định Cư HK, trong thời gian gần đây, người tỵ nạn Afghanistan, sau khi hoàn tất các thủ tục định cư thì hầu hết được đưa về những tiểu bang có đông người bảo trợ như California, Utah, Texas, Virginia và Washington v..v…





Tôi xin đính kèm dưới đây link danh sách cập nhật (as of May, 2021) của các Cơ Quan Thiện Nguyện Định Cư Người Tỵ Nạn (Voluntary Resettlement Agencies) do Bộ Ngoại Giao HK cung cấp, để quý vị liên lạc trực tiếp xem họ có dự trù định cư người tỵ nạn Afghans tại địa phương nơi quý vị cư ngụ hay không:

https://www.wrapsnet.org/documents/R&P%20Affiliate%20Directory%20(Updated%20May%202021).pdf





Ngoài ra nếu quý vị muốn giúp đỡ cho người tỵ nạn Afghanistan qua cơ quan USCRI, thì xin bấm vào links dưới đây để biết thêm chi tiết:

https://refugees.org/





Chân thành cám ơn sự đáp ứng của toàn thể quý vị, nhã ý cùng từ tâm dành cho người tỵ nạn Afghanistan đã là một nghĩa cử làm cho quý vị dân cử, cùng các viên chức chính phủ HK, cũng như cơ quan thiện nguyện từng giúp đỡ chúng ta trước đây tỏ ra vô cùng mến mộ và đầy thiện cảm đối với cộng đồng người Việt. Điều đó đã làm chuyến đi vận động cho 2000 người tỵ nạn Việt Nam hiện đang còn sống vất vưởng ở Thái Lan và Indonesia của anh chị em chúng tôi tại Hoa Thịnh Đốn tuần qua được dễ dàng và thuận lợi hơn. Xin Thượng Đế phù hộ cho toàn thể quý vị. Cầu mong mọi điều tốt đẹp và suôn sẻ sẽ đến với những đồng hương thiếu may mắn của chúng ta đang lưu vong trên đất Thái.





Nam Lộc (August 29, 2021)