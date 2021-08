Hoa Kỳ Không Hiểu Rõ Bản Chất Của Người Afghanistan Nên Bị Sa Lầy

Cờ Mỹ giương cao lần đầu tiên ở thủ đô Kabul, Afghanistan







1*. Mở bài

Ngày 7-10-2001, Hoa Kỳ và đồng minh NATO (NATO=North Atlantic Treaty Organization-Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) mở Chiến dịch Tự Do Bền Vững (Operation Enduring Freedom) tiến đánh chiếm nước Afghanistan với mục đích chính là tiêu diệt tên Osama bin-Laden, lãnh đạo tổ chức Hồi Giáo Al Qeada, là kẻ chủ mưu đánh sập tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center-WTC) vào ngày 11-9-2001 tại New York, Hoa Kỳ.

Đồng thời tiêu diệt chính quyền Taliban vì đã bao che cho Bin-Laden.

Chỉ 2 tháng sau, ngày 7-12-2001, chính quyền Taliban hoàn toàn sụp đổ. Lãnh đạo Taliban là Mullah Muhammad Omar và Osama bin-Laden bỏ trốn. Như vậy là Chiến dịch Tự do Bền vững chưa thành công, vì chưa đạt được mục đích của chiến dịch là tiêu diệt Bin Laden.

Hoa Kỳ có tham vọng thành lập một nhà nước dân chủ, tự do và văn minh cho Afghanistan. Ba ngành quyền lực quốc gia được bầu cử tự do. Ông Hamed Karzai được bầu làm tổng thống của nước Cộng Hòa Hồi Giáo Afghanistan. Một quốc hội 2 viện cũng được bầu cử tự do.

Phụ nữ Afghanistan được đi học, được bỏ bộ quần áo trùm đầu là burqa, được mặc quần jean và lái xe hơi. Được quyền bầu cử. Làm y tá và giáo viên.

Thế nhưng nổ lực hỗ trợ của Mỹ thất bại. Vì Mỹ không hiểu rõ bản chất của người Afghanistan, hay nói rõ hơn là bản chất của người Á Rập Hồi Giáo. Đa số là cuồng tín. Tuyệt đối tin tưởng vào Kinh Koran, tuân thủ luật Sharia của Đạo Hồi. Mỹ không hiểu rõ bản chất đó của tín đồ Hồi Giáo, cho nên những nổ lực tốt đẹp của Mỹ suốt 20 năm bị thất bại. Mỹ cũng không có khả năng ngăn chặn dòng người Hồi Giáo cuồng tín, quyết tử vì Thánh chiến ở các quốc gia Á Rập Hồi Giáo, xâm nhập vào tăng cường cho quân Taliban, xuyên qua các nước Hồi Giáo láng giềng của Afghanistan. Hoa Kỳ cũng không có khả năng ngăn chặn dòng tiền và vũ khí đổ vào yểm trợ cho Taliban.

12,000 quân Mỹ bị sa lầy. Rút quân là phải, mặc dù quá trễ, nhưng nếu còn ở lại thì càng lún sâu hơn nữa.





2*. Vài nét tổng quát về nước Afghanistan





Quốc kỳ Afghanistan



Afghanistan. Phía Bắc giáp Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan và Trung Quốc. Phía Tây giáp Iran, phía Đông và Nam giáp Pakistan.

Diện tích 652,864Km2. Dân số 31,390,200 người. Có 8 sắc tộc. Người Pashtun đa số, chiếm 42% tổng số. Đa số theo hệ phái Sunni của Hồi Giáo.





3*. Mỹ sa lầy ở Afghanistan





3.1. Tham vọng xây dựng nước Cộng Hòa Hồi Giáo Afghanistan.





1). Tái thiết đất nước sau chiến dịch Tự Do Bền Vững (Operation Enduring Freedom)

Mỹ yểm trợ xây dựng lại các cơ sở bị chiến tranh tàn phá. Trường học, đường sá, các cơ sở của chính quyền…





2). Thành lập cơ chế của một nước dân chủ tiến bộ





Người Afghanistan được bầu cử để thành lập cơ chế căn bản của một quốc gia tiến bộ. Ba ngành: hành pháp, lập pháp, tư pháp được bầu cử tự do. Ông Hamed Karzai được bầu vào chức vụ tổng thống của nước Cộng Hòa Hồi Giáo Afghanistan (9-10-2004). Một quốc hội 2 viện cũng được thành lập, và các thành viên cũng được bầu cử tự do.





3). Phụ nữ được giải phóng









Phụ nữ Afghanistan được quyền bầu cử, được làm việc như y tá, giáo viên, và cho đi học. Phụ nữ không cần thiết phải mặc trang phục Burqa, phủ kín thân thể và che mặt. Phụ nữ có thể mặc quần jean và lái xe hơi.





3.2. Tham vọng của Hoa Kỳ bị thất bại





1). Nổ lực tốt đẹp của Hoa Kỳ bị thất bại.





Vì Mỹ không hiểu rõ bản chất của người Afghanistan, nói rõ hơn là bản chất của người Á Rập Hồi Giáo. Họ không cần những nổ lực mà Mỹ bỏ công sức và tiền bạc ra xây dựng một quốc gia tiến bộ, văn minh cho họ. Họ chỉ trung thành với Hồi Giáo, với kinh Koran và luật Sharia của họ.

Họ chỉ trung thành với sắc tộc và bộ tộc liên hệ. Ngay cả nhân viên chính phủ và quân đội cũng không biết quý trọng và ra sức bảo vệ quốc gia của họ.

Một số ít phụ nữ trẻ ủng hộ việc giải phóng phụ nữ của Hoa Kỳ, nhưng đa số, nhất là người cuồng tín, chỉ tuân thủ kinh Koran và luật Sharia của Hồi Giáo.





2). Mỹ không ngăn chặn được dòng người, tiền bạc và vũ khí từ bên ngoài đổ vào giúp Taliban





a). Dòng người thánh chiến từ bên ngoài đổ vào tăng cường quân số Taliban.





Mỹ đánh chiếm Afghanistan để tiêu diệt Bin-Laden và Taliban, bị xem như đánh vào người Á Rập Hồi Giáo, vì thế, các quốc gia và tổ chức Hồi Giáo khắp nơi, bí mật đưa quân thánh chiến (Mujahideen) vào tăng cường quân số cho Taliban, thông qua hai quốc gia Hồi Giáo là Pakistan và Iran.

Tổ chức Al-Qaeda của Bin-Laden có mặt trên hơn 10 quốc gia và các vùng lãnh thổ khắp nơi. Al-Qaeda ở Bán đảo Á Rập, ở Bosnia, Lebanon, Dải Gaza, Bán đảo Sinai, Tiểu lục địa Ấn Độ, Quần đảo Malaysia…

Hoa Kỳ không ngăn chặn được dòng người nầy.





b). Hoa Kỳ cũng không ngăn chặn được vũ khí và tiền bạc từ bên ngoài đổ vào yểm trợ cho Taliban.

Taliban có một nguồn tiền và vũ khí khổng lồ, nên ngày càng trở nên mạnh, gây khó khăn cho cường quốc thế giới là Hoa Kỳ.





3). Hoa Kỳ, nền văn minh Tây phương, và Thiên Chúa Giáo bị xem là kẻ thù của Hồi Giáo.





a). Hoa kỳ đóng quân ở hai thánh địa Hồi Giáo

Căn cứ quân sự Mỹ ở Saudi Arabia, nơi có hai thánh địa Hồi Giáo. Mecca là nơi sinh của Giáo chủ Hồi Giáo là Mohamed. Medina là nơi có mồ chôn của Mohamed. Quân đội Mỹ ở hai thánh địa đó bị xem như một biểu tượng mang ý nghĩa trấn yểm và không chế Hồi Giáo.





b). Hoa Kỳ yểm trợ Do Thái đánh Hồi Giáo





Hoa Kỳ bị xem là kẻ thù của Hồi Giáo, vì Hoa Kỳ yểm trợ Do Thái, đánh phá các tổ chức Hồi Giáo như: Tổ chức Hezbollah ở Liban, Tổ chức Hamas ở Dải Gaza, đánh Tổ chức Palestine của Yasser Arafat, đánh Iran…





c). Hồi Giáo chống nền văn minh Tây phương và Thiên Chúa Giáo.









Nữ sinh bị bắt cóc Thủ lãnh Abubakar Shekau





Đêm 14-4-2014, tổ chức Hồi Giáo Boko Haram ở Nigeria, do thủ lãnh là Abubakar Shekau, đã tấn công vào thị trấn Chibok, thuộc bang Borno, đốt trường học, tấn công ký túc xá bắt 230 nữ sinh trung học làm nô lệ tình dục. Đem bán mỗi nữ sinh giá 9 euro cho binh lính làm nô lệ, và nô lệ tình dục. Vụ án gây chấn động thế giới.

Boko Haram có ý nghĩa là “Cấm nền giáo dục phương Tây”. Tổ chức Hồi Giáo nầy cho rằng trường học là nơi truyền bá nền văn minh phương Tây.

Thủ lãnh của tổ chức nầy là Abubakar Shekau tuyên bố, việc bắt phụ nữ ngoại đạo làm nô lệ, nô lệ tình dục, và làm thê thiếp là phù hợp với luật Sharia của đạo Hồi.

“Mọi người nên nhớ rằng việc nô dịch gia đình của những kẻ ngoại đạo, và lấy phụ nữ của chúng làm thê thiếp là nền tảng vững chắc của luật Hồi Giáo Sharia”.

Abubakar Shekau tuyên bố: “Tôi đã bắt cóc các nữ sinh. Tôi sẽ bán chúng ở chợ. Có một chợ bán người. Đấng Allah nói tôi nên bán. Allah chỉ thị cho tôi bán chúng. Tôi sẽ bán phụ nữ” (“I abducted your girls. I will sell them in the market, by Allah. There is a market for selling humans. Allah says I should sell. He commands me to sell. I will sell women. I sell women” (CNN)

Phát ngôn viên của Đạo Hồi là Shaykh Abu Mohammed al-Adnani tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chiếm Roma, đập nát cây thánh giá của các người, bắt phụ nữ của các người làm nô lệ, được sự cho phép của đấng chí tôn Allah”.

Hành động khủng bố khiến cho hàng trăm ngàn người Kitô giáo phải bỏ chạy sang lánh nạn ở nước láng giềng Cameroon, vì đa số người dân Cameroon theo Thiên Chúa Giáo.





4). Hoa Kỳ không cần đóng quân ở Afghanistan





Hoa Kỳ không cần đóng quân viễn chinh ở Afghanistan, vì đã có U.S. Central Command (USCENTCOM) và Hạm đội 5 (Fifth Fleet) phụ trách toàn vùng Trung Đông.





4*. Osama bin-Laden và Sự kiện 11 tháng 9 năm 2001





4.1. Osama bin-Laden và Al-Qaeda





1). Osama bin-Laden









Bin-Laden và cờ Al-Qaeda





Osama bin-Laden có tên đầy đủ là Osama bin Mohamed bin Awad bin-Laden. Cũng được gọi là Usama bin-Laden.

Sinh ngày 10-3-1957 tại Riyadh, Saudi Arabia. Là con thứ 17 trong 51 người con của cha. Được thừa hưởng gia tài 80 triệu USD vào thời đó. Năm 1984, đến Afghanistan thành lập lực lượng thánh chiến với 20,000 chiến binh chống Liên Xô đang cai trị Afghanistan. Liên Xô rút quân về nước năm 1989.

Năm 2011, Tổng thống Obama cho thành lập Chiến dịch Neptune Spear tấn công giết chết Bin-Laden tại thị trấn Abbottabad, Pakistan.

Bin-Laden có 5 vợ và 20 đứa con.





2). Tổ chức Al-Qaeda





Al-Qaeda là một tổ chức vũ trang Hồi Giáo do Osama bin- Laden thành lập năm 1988 gọi là thánh chiến Mujahideen chống Liên Xô. Mục đích của Al-Qaeda là thanh lọc ảnh hưởng Tây phương, nhất là Hoa Kỳ, ra khỏi những quốc gia Hồi giáo. Hoạt động bằng vũ lực. Al-Qaeda tiến hành một cuộc “Cách mạng Hồi giáo thế giới” để thiết lập luật của đạo Hồi Sharia trên các quốc gia Á Rập. Al-Qaeda kêu gọi Thánh chiến Jiha toàn cầu, nhằm lật đổ các chế độ mà tổ chức nầy gọi là thối nát và phản Hồi giáo. Thành lập một nhà nước duy nhất hoặc một đế chế, được quản lý chặt chẽ bằng luật Sharia. Al-Qaeda coi Hoa Kỳ và các nước Tây phương là một trở ngại cho cuộc cách mạng của họ.

4.2. Tổ chức Al-Qaeda đánh sập tòa tháp đôi của Mỹ năm 2001









Tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda thực hiện cuộc đánh sập tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC=World Trade Center) vào ngày 11-9-2001. Tổ chức khá qui mô là 19 tên không tặc thuộc Al-Qaeda, đã cướp 4 máy bay của hai hãng máy bay ở ba địa điểm khác nhau, khởi hành cùng giờ vào buổi sáng.

Lúc 8g46 phút sáng, một máy bay chuyến 11 của hãng American Airlines, với 76 hành khách, 11phi hành đoàn, và 5 không tặc, đâm vào tầng 93 đến 99 của tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới.

17 phút sau, chiếc máy bay của hãng United Airlines, chuyến 175, với 51 hành khách, 9 thành viên phi hành đoàn và 5 không tặc, đâm vào tầng 75 đến 85 của tháp Nam.

Lúc 9g 37 phút, chiếc Boeing 757, chuyến 77 của hãng American Airlines, chở 53 hành khách, 6 phi hành đoàn, và 5 không tặc, lao thẳng vào Lầu Năm Góc, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Lúc 10g 03 sáng, chuyến bay thứ tư của hãng United Airlines trên đường bay đến Washington, D.C., với 33 hành khách, 7 thành viên phi hành đoàn và 4 không tặc, mục đích đánh Điện Capitol hoặc Nhà Trắng, nhưng bị rớt xuống cánh đồng thuộc xã Stonycreek, gần thành phố Shanksville, bang Pennsylvania, vì sau một cuộc giằng co giữa hành khách và không tặc. Thế là Nhà Trắng hoặc Điện Capitol thoát nạn.





Thiệt hại nhân mạng. 2,997 người chết, 25,000 bị thương và hậu quả sức khỏe lâu dài. Thiệt hại tài sản 10 tỷ USD.

Trung tâm Thương mại Thế giới xây lại vào tháng 5 năm 2002. Lầu Năm Góc sửa chữa lại sau một năm.





5*. Kinh Koran của Hồi Giáo





5.1. Tổng quát về kinh Koran





Kinh Koran

Kinh Koran còn được viết là Quran, Qur’an, Koran, Coran. Kinh có 30 phần, 114 chương và 6,235 câu do Mohamed viết ra, được cho là do đấng Allah chuyển đến Mohamed qua trung gian của thiên sứ Gabriel.

Một số câu trong kinh phản ảnh những biến cố, những tình huống trong đời của Mohamed. Những câu rời rạc, không theo thứ tự thời gian nào, cũng không ghi rõ năm tháng.

Kinh Koran khuyến khích chế độ đa thê. Trong hoàn cảnh xã hội Á Rập có nhiều góa phụ, thường hay bị lạm dụng, bị bắt nạt cho nên cần phải có đàn ông để bảo vệ. “Nếu thấy điều đó là tốt cho anh, phải lấy thêm hai, ba, bốn vợ” (Koran 4:3) (Marry such women as seem good for you two, three or four. Koran 4:3)





5.2. Những điều cấm trong kinh Koran





Một số điều cấm trong kinh Koran: Cấm cho vay nặng lãi. Cấm ăn thịt heo. Cấm ăn máu (tiết canh, huyết). Cấm cờ bạc và săn bắn. Cấm giao hợp khi phụ nữ có kinh.

Phải đi hành hương một lần trong đời người. Phải ăn chay trong tháng Ramadan. Phải rửa chân tay trước khi cầu nguyện. Đàn bà ngoại tình thì bị ném đá đến chết ở nơi công cộng.

Bất cứ những ai chống đấng Allah hoặc chống Mohamed đều phải bị chặt đầu hoặc đóng đinh trên thập tự giá.





5.3. Kinh Koran chủ trương khủng bố





1). “Hãy giết ngay kẻ nào nhục mạ ta”





Đa số tín đồ Hồi Giáo không phải là cực đoan, nhưng hầu hết những kẻ khủng bố trên thế giới hiện nay là tín đồ Hồi Giáo. Tất cả những hành vi khủng bố được thần thánh hóa bằng việc xử dụng những câu trong kinh Koran.

Trong sách Hadith, lời của Mohamed được ghi lại như sau: “Nếu kẻ nào nhục mạ ta mà tín đồ nghe thấy thì hãy giết nó ngay lập tức”. (If anyone insults me, then any Muslim who hears this must kill them immediately)





2). Giết người vô tội để gây kinh hoàng kẻ ngoại đạo





Các tổ chức khủng bố Hồi Giáo ngày nay xem thường sinh mạng người vô tội. Họ coi việc giết thường dân là mục tiêu chính để đạt được tiếng vang trong dư luận quần chúng và cũng gây sợ hãi cho đối phương, vì thế đặt bom ở những nơi công cộng như khu thương mại chẳng hạn.

Kinh Koran đã ghi: “Ta sẽ gieo kinh hoàng nơi trái tim của những kẻ ngoại đạo. Các con hãy chặt đầu chúng, và hãy cắt rời tất cả các đầu ngón tay của chúng” (Koran 8:12) (I will cast terrors into their hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertips of them-Koran 8:12)





3). Kinh Koran xúi giục giết người ngoại đạo

Kinh Koran xúi giục tín đồ giết người ngoại đạo mà không chịu trách nhiệm về hành vi sát nhân, vì cho đó là việc của đấng Allah. “Không phải các ngươi đã giết chúng, mà đấng Allah đã giết chúng. Không phải các ngươi đập tan kẻ thù mà Allah mới là đấng đập tan chúng” (Koran 8:17) (“You did not slay but it was God who slew them.You did not smite the enemy but it was God who smote”. Koran 8:17)





6*. Vài nét tổng quát về luật Sharia





Luật Sharia là luật Hồi Giáo (Muslam Law) mà Taliban áp dụng ở Afghanistan.





Đối với phụ nữ









Phụ nữ phải mặc burqa và phải che mặt





Cấm âm nhạc, TV, thể thao, khiêu vũ, cấm phụ nữ xuất hiện nơi công cộng, phụ nữ không được phép học hành và làm việc sau 8 tuổi. Và lúc đó, chỉ được học kinh Koran mà thôi. Phụ nữ nào tìm cách học chui thì cả thầy giáo và học trò đều có thể bị xử tử nếu bị bắt được.

Phụ nữ không được trang điểm, cấm đi giày cao gót, không được trưng bày hình phụ nữ nơi công cộng và kể cả trong nhà.

Phụ nữ phải mặc trang phục trùm đầu (Burqa), phải che mặt. Khi ra đường phải có thân nhân là nam giới đi theo.

Mặc burqa có 3 mục đích: một là không để cho đàn ông nhìn thấy mặt, hai là để chứng tỏ chung thủy với chồng, và ba là để chứng tỏ lòng trung thành với luật Hồi Giáo. Phụ nữ không được hưởng quyền thừa kế. Lời chứng của phụ nữ trước tòa án chỉ có giá trị 50%.





2). Đối với đàn ông.





Đàn ông bắt buộc phải để râu và không được uống rượu.





Theo luật Sharia, tội ăn cắp bị chặt tay. Tội nhẹ bị đánh bằng roi ở nơi công cộng. Phụ nữ ngoại tình bị ném đá đến chết nơi công cộng.

Một lực lượng cảnh sát đạo đức được Taliban thành lập để thi hành luật Sharia.





7*. Vài nét tổng quát về Nhà Tiên Tri Mohamed









Biểu tượng của Hồi giáo là hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao







Mohamed. Còn được viết là Mohammad, Muhammad, Mohamed, Mohammed, Muhamed. Ông sinh ngày 12 tháng 3 âm lịch Á Rập, tại Mecca Saudi Arabia.





7.1. Tuổi thơ nghèo đói





Mohamed là con của Abdallah, một thương gia giàu có ở Mecca. Ông cha làm ăn thất bại, sạt nghiệp nên buồn rầu sanh bịnh rồi chết hai tháng trước khi Mohamed chào đời.

Vì quá nghèo, bà mẹ là Anima đem Mohamed đến nhờ ông nội là Muttalib nuôi dưỡng. Hai năm sau, cơn đói đã qua bà mẹ mang Mohamed về nuôi. Khi Mohamed 6 tuổi, bà mẹ chết. Mohamed lại trở về sống với ông nội.

Sau đó Mohamed được đưa đến sống ở nhà ông chú là Abu Talib. Ông chú là một thủ lãnh đoàn thương buôn của dòng họ Talib nhà ông.





7.2. Mohamed lăn lộn giang hồ





Khi Mohamed 12 tuổi, ông chú quyết định cho Mohamed đi theo đoàn lữ hành tải hàng từ Mecca sang bán ở Syria.

Kể từ đó, Mohamed luôn luôn theo đoàn thương buôn băng qua sa mạc Syro-Arabia, đến khắp nơi trong vùng để mua bán.

Đoàn thương buôn thường xuyên bị bọn cướp tấn công cướp hàng, cho nên mọi người phải luyện tập võ nghệ và khả năng tự vệ. Và cuộc chiến trên giang hồ không bao giờ chấm dứt.

Mohamed tinh thông về quân sự như: cởi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, đô vật và ngay cả mưu lược chiến thuật và phương cách bày binh bố trận chống lại bọn cướp. Lặn lội trên giang hồ, Mohamed trở thành một võ sĩ, một tướng quân.

Tóm lại, Mohamed là người đã từng trưởng thành trong nghèo đói. Lăn lộn trên chốn giang hồ, thường xuyên đối đầu với kẻ cướp, kẻ xấu nên phải có mưu lược và tài trí để đối phó với mọi hoàn cảnh. Trên thương trường, Mohamed phải tiếp cận với nhiều “đối tác” thương mại, tốt xấu khác nhau nên phải có mưu mô, tài trí để sinh tồn. Biết chớp lấy thời cơ để hốt bạc, biết lợi dụng thời cơ để tiến thân.





7.3. Về đường vợ con





Năm 529 Mohamed muốn cưới con gái của chú tên Fakhita, nhưng ông chú muốn gả Fakhita cho một nhà giàu có ở Mecca.

Để đền bù, ông chú đứng làm trung gian mai mối để Mohamed lấy bà Khadija, một phụ nữ sang trọng, giàu có bậc nhất vùng Mecca. Bà nầy khoảng 40 tuổi đã có hai đời chồng và 7 đứa con.

Bà Khadija đang cần một người có tài năng để dẫn đoàn thương buôn từ Mecca, băng qua sa mạc đến mua bán ở Syria. Thế là hợp tác song phương, loan phượng hòa minh hai bên cùng có lợi.

Bà Khadija lớn hơn Mohamed 15 tuổi. Tình nghĩa vợ chồng kéo dài 24 năm đến lúc bà mất 64 tuổi (năm 619). Theo sử liệu, Mohamed xem bà như một người mẹ, một cố vấn hơn là người vợ bình thường.

Bà Khadija sinh cho Mohamed 7 đứa con, 3 trai, 4 gái. Con gái út tên Fatimah.

Khi ông chú Abu Talib bị sạt nghiệp thì Mohamed xin đứa con trai út của ông chú tên Ali (5 tuổi) đem về nuôi. Sau đó ông gả con gái út tên Fatimah cho Ali. Ali và Mohamed là anh em chú bác, nên có huyết thống với nhau, và Ali cũng là con rể của Mohamed.





Năm 619, người vợ đầu tiên là bà Khadija qua đời. Một năm sau (620) Mohamed lấy cô Sawdah (30 tuổi) là một góa phụ, em dâu của tù trưởng Amir, Mohamed có ý định liên minh quân sự với tù trưởng nầy để gây thế lực, nhưng sau đó tù trưởng Amir chống lại Mohamed và bị bắt làm tù binh ở Medina.





Cũng cùng năm 620, người bạn thân giàu có là Abu Bakr gả con gái tên Aisha cho Mohamed. Lúc đó Aisha mới có 6 tuổi. Việc hứa gả chỉ là hình thức vì Aisha vẫn sống với cha mẹ. Sau đó, đến năm 9 tuổi thì Aisha chính thức về làm vợ của Mohamed. Vì thế luật Hồi Giáo không cấm việc ấu dâm.





Tóm lại, Mohamed có 5 vợ và một tiểu thiếp.





Những hậu duệ, con cháu nhiều đời sau của Mohamed có đến 600,000 người sống tại các nước Á Rập Saudi, Iraq, Syria, Jordan, Ai Cập, Libya, Tunisia, Algeria, Marốc, Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan và Bengladesh. Cũng không có gì lạ, chế độ đa thê, con cháu đầy đàn, tăng theo “cấp số nhân”, ví dụ như trùm khủng bố Osama bin-Laden là con thứ 17 trong 51 người con của cha ông.





7.4. Bất ngờ lên làm thánh





Năm 605, lúc đó Mohamed 35 tuổi. Bộ lạc Quraysh quyết định xây lại đền thờ Kaaba. Đó là việc quan trọng và rất tốn kém, cần phải có nhiều người đóng góp mới thực hiện được.

Sau năm ngày tranh cãi về những ý kiến trái ngược nhau nên không có kết quả. Cuối cùng, các tập đoàn tham dự giao ước với nhau: “Nếu một người đàn ông nào đó, đến đền thờ ngay trong lúc nầy thì chúng ta hỏi ý kiến người đó, và ý kiến đó sẽ là quyết định chung”.





Thật bất ngờ, người đàn ông bước vào đền thờ lúc đó chính là Mohamed. Theo thông lệ, sau chuyến lữ hành thành công và an toàn, thì Mohamed đến đền thờ để tạ ơn Thượng Đế.





Với tài trí phi thường của con buôn, Mohamed dõng dạc trả lời: “Tất cả chúng ta hãy tìm mọi cách để di chuyển “Tảng Đá Đen” (The Black Stone) đến giữa đền thờ rồi cùng nhau đoàn kết xây lại nơi thờ phượng đấng Allah. Chúng ta sẽ biến nơi nầy thành trung tâm của thế giới”.









Hang động Hira ở núi Nur Nhà Tiên Tri Mohamed





Mohamed thuật lại, năm 610, trong hang động Hira của núi Nur (Ánh Sáng) thuộc tỉnh Hedja ngoại thành Mecca của nước Saudi Arabia, người đàn ông 40 tuổi (Mohamed) bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Thiên sứ Gabriel, dạy ông phải loan báo cho mọi người biết là, chỉ có một đấng thiêng liêng duy nhất. Người đó là Mohamed. Từ đó ông trở thành giáo chủ được kính trọng và cũng rất đáng sợ nhất.





Chỉ một thế kỷ sau khi ông chết, đế quốc Hồi Giáo đã xâm chiếm từ Ma Rốc sang đến bắc Ấn Độ với tín đồ 1.57 tỷ như ngày nay. Chiếm 23% dân số thế giới.

Do sự tranh chấp địa vị lãnh đạo Hồi Giáo, tôn giáo nầy chia ra làm hai phái. Hệ phái Sunni chiếm đa số, 80% trên 1.57 tỷ tín đồ. Hệ phái Shiite có 200 triệu, đa số sống ở 4 nước: Iran, Iraq, Azerbaijan và Bahrain.

Hai hệ phái nầy đã từng chém giết nhau không nương tay, rất tàn bạo suốt cả một thế kỷ.





8*. Kết luận





Hoa Kỳ và đồng minh NATO tiến hành đánh chiếm Afghanistan với mục đích chính là tiêu diệt tên trùm khủng bố Osama bin-Laden và chính quyền Taliban, vì đã bao che và bảo vệ Bin-Laden. Sau hai tháng, Taliban tan rả. Thủ lãnh Taliban là Mullah Muhammad Omar và Bin-Laden bỏ trốn.

Chiến dịch Operation Enduring Freedom chưa thành công, vì không bắt được hai tên khủng bố quốc tế đó.

Quân viễn chinh Mỹ phải đối diện với cả một thế giới Á Rập Hồi Giáo thù ghét Mỹ, và ngay cả người dân, quân đội và cảnh sát Afghanistan cũng không ưa Mỹ.

Hoa Kỳ xem như bị sa lầy nên phải rút quân sau 20 năm ra công sức và tiền bạc, để xây dựng Afghanistan trở thành một quốc gia dân chủ, tự do, tiến bộ và văn minh trên thế giới.

Nói chung. Sa lầy.





Trúc Giang

Minnesota ngày 28-8-2021