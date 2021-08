Tay Trống Vĩ Đại Charlie Watts Đã Đưa Ban Nhạc Rolling Stones Lên Ngang Hàng Với The Beatles Đã Qua Đời Ở Tuổi 80

Tay trống vĩ đại Charlie Watts của ban nhạc Rolling Stones. (nguồn: https://www.bbc.com

Tay trống của ban nhạc Rolling Stones là Charlie Watts, người đã giúp họ trở thành một trong những ban nhạc vĩ đại nhất trong rock 'n' roll, đã qua đời ở tuổi 80, tại London, Anh Quốc, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 24 tháng 8 năm 2021.

“Thật là đau buồn vô hạn để chúng tôi công bố sự ra đi của người thân yêu của chúng tôi Charlie Watts,” theo tuyên bố của gia đình ông cho biết.

Tuyên bố này nói rằng ông Là “người chồng, người cha, và ông yêu thương” và là “một trong những tay trống vĩ đại nhất của thế hệ của ông.”

Nhiều ngôi sao đã bày tỏ sự tôn kính đối với sự qua đời của ông gồm nhạc sĩ Paul McCartney và nhạc sĩ Ringo Starr của ban nhạc The Beatles, và nhạc sĩ Elton John.

Nhạc sĩ Paul mô tả Watts là “một người thân thương” và là “một tay trống tuyệt vời” là người đã “vững như đá.”

Ca nhạc sĩ Elton thì đã viết Twiiter rằng, “Một ngày rất buồn. Charlie Watts là một tay trống lớn nhất. một loại đàn ông sành điệu nhất, và một tập thể sáng rực như thế.”

Brian Wilson của nhóm The Beach Boys nói rằng ông bị “sốc” khi nghe tin về Watts, người mà ông miêu tả là “một tay trống vĩ đại.”

Tin ông ra đi đến nhiều tuần sau khi được tuyên bố Watts sẽ không theo tua trình diễn tại Hoa Kỳ của ban nhạc để hồi phục từ cuộc giải phẫu không được cho biết chi tiết. Watts trước đây đã được chữa trị bệnh ung thư cổ họng vào năm 2004.

Ông đã trở thành một thành viên của ban nhạc Stones kể từ tháng 1 năm 1963, khi ông tham gia cùng với Mick Jagger, Keith Richards và Brian Jones trong nhóm còn non trẻ của họ.

Watts đã giúp nhóm này trở thành, cùng với ban nhạc The Beatles, một trong những ban nhạc đã đưa rock 'n' roll đến với công chúng vào thập niên 60s với nhạc phẩm kinh điển như (I Can’t Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Get Off My Cloud và Sympathy for the Devil.