Các Chùa Nam California Long Trọng Cử Hành Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2565 Dương Lịch 2021

Santa Ana (Bình Sa)- - Đại Lễ Vu Lan PL.2565 năm 2021 đúng vào ngày Rằm Tháng Bảy Âm Lịch năm Tân Sửu, nhằm ngày Chủ Nhật 22-8-2021 nên số đông các chùa tại Nam California đều long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan trong đó có Chùa Liên Hoa do Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Đệ Nhị Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa; Chùa Hoa Ngiêm do HT. Thích Pháp Tánh Viện Chủ, Tu Viện Linh Ứng do Thượng Tọa Thích Minh Hạnh Viện Chủ, Chùa Khánh Hỷ do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh Viện Chủ, Chùa Phổ Linh do Ni Sư Thiền Tuệ Viện Chủ…

Riêng tại Chùa Bát Nhã, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK) tọa lạc tại số 4717 W. 1 St, Santa Ana do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2565-2021 vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

Khoảng 80 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, qúy cơ quan truyền thông và hàng trăm đồng hương Phật tử tham dự.

Sau khi đạo tràng trang nghiêm, tất cả các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Bát Nhã đã sắp thành hai hàng để cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm lễ đài. Chư Tôn Đức tham dự có: HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH/GHPGVNTN/HK; HT. Thích Minh Dung, Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa HĐĐH/GHPGVNTN/HK Viện Chủ Chùa Quang Thiện và Tu Viện Sơn Tùng, HT. Thích Tuệ Uy, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Truyền Thông HĐĐH/GHPGVNTN/HK, Viện Chủ Tu Viện Hộ Pháp, Ni Trưởng Tu Viện Đại Bi cùng Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Quý Ni Sư, Sư cô đến từ các chùa và tự viện Nam California, Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế HĐĐH/GHPGVNTN/HK cùng phu nhân.

Điều hợp chương trình buổi lễ do Đại Đức Thích Quảng Văn. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán.

Tiếp theo Thầy Quảng Văn thay mặt Ban tổ chức nói về ý nghĩa ngày Đại Lễ Vu Lan.

Sau đó các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Bát Nhã với vũ điệu “Dâng Hoa Cúng Phật.”



Sau lễ dâng hoa cúng Phật Thầy Thích Quảng Sơn lên tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan PL.2565-2019 của Trưởng Lão HT Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, trong Thộng Bạch Vu Lan có đoạn Ngài nói: “Nước Mỹ vừa trải qua 17 tháng bị phong tỏa và được mở cửa trở lại tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên đất nước này vẫn chưa hoàn toàn trở lại mọi sinh hoạt như xưa. Tâm lý khủng hoảng và sợ hãi vẫn còn đọng lại nơi người dân. Chùa viện Phật giáo cũng chịu đựng nhiều khó khăn suốt mùa đại dịch, đặc biệt các ngôi chùa đang xây dựng hay mới thành lập trong giai đoạn này. Giáo Hội xin cung thỉnh tất cả liệt quí vị dành một phút nhất tâm chú nguyện và chia sẻ nỗi đau thương lớn lao này, trong đó có quê hương Việt nam. Giáo hội xin cảm niệm công đức của toàn thể Tăng Ni và Phật tử đã nhẫn chịu suốt mùa dịch của thế kỷ. Đối diện với sợ hãi, tang thương và khốn đốn của cuộc sống hiện nay, xin chúng ta cùng suy nghiệm:

Khi một việc đến không phải chỉ đơn thuần là một hay hai nguyên nhân gây ra. Một chuỗi dài thời gian và biết bao nhân tố để tạo thành. Tang thương càng lớn thì nguyên do của nó càng dày. Thời gian cứu chữa này đâu thể một sớm một chiều, như một quả núi khổng lồ nổ sập thì bao lâu ta mới dọn được sạch. Do vậy chúng ta cần bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn và nỗ lực hơn để di dời những đổ nát của bịnh dịch gây ra hiện nay. Điều ấy cũng giống như một cơn bạo bịnh của chính bản thân mình. Ai cứu được ta nếu ta không nỗ lực để cứu mình. Những tang thương từ bịnh dịch gây ra, chúng ta đang dự phần và chính ta có phần trách nhiệm…

Mùa Vu Lan là mùa cứu độ. Cứu độ vạn linh trong chốn u đồ. Cứu độ chính mình làm sao vượt thoát tâm lý đầy hãi hùng, khiếp sợ, kinh hoàng trước đại dịch đang tràn ngập hiện nay. Định lực là sức mạnh cần thiết. Quán chiếu tử sinh giúp ta bớt kinh hãi. Chuẩn bị rũ bỏ kiếp người giúp ta bớt mưu toan. Phải đối diện với sự sống và chúng ta cần sống được chút bình an giữa vạn điều bất an. Giáo hội kêu gọi chư Tăng Ni tinh tấn tu tập để nhờ năng lực này cứu giúp phần nào kiếp nạn của con người hôm nay…”

Sau đó Ca Sĩ Thúy An lên hát bài “Ca Dao Mẹ.”

Tiếp theo Phật tử Nguyên Chi thay mặt đạo tràng Bát Nhã lên đọc lời Hoài Niệm Vu Lan, trong đó có đoạn: “… Vu Lan là mùa của yêu thương, mùa của ân nghĩa, là thời điểm ý nghĩa nhất nhắc nhở chúng ta về các bậc sinh thành. Dẫu mỗi chúng ta luôn mang trong tim mình hình bóng mẹ cha, nhưng trong hối hả đời thường không phải lúc nào chúng ta cũng đau đáu lo lắng. Nghĩ về Vu Lan là dịp để chúng ta tạm dừng bước chân vội vã, một chút lắng lòng nghĩ đến song thân. Không phải để đau thương, bi lụy; chỉ là dịp để chúng ta soi mình với bổn phận làm con. Nói về công ơn cha mẹ Phật dạy: “ Nếu có người vai trái cõng cha vai phải cõng mẹ trải qua ngàn kiếp cũng không sao trả hết thâm ân…” Con cảm ơn cha mẹ cho con tấm hình hài lành lặn, nuôi con lớn khôn, cho con quy y nương nhờ Tam Bảo, dạy con nên người, ý thức mình mang nặng Tứ Ân, dẫu không đủ sức đáp đền cũng không được để phút giây nào xao lãng… ”



Nghi thức cài hoa hồng do các em Gia Đình Phật Tử đích thân đến cài lên áo cho quý chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử.

Tiếp theo ban tổ chức mời HT. Thích Minh Dung lên ban Đạo Từ, mở đầu HT. nói trong niềm xúc động: “Hôm nay là ngày đại lễ Vu Lan, ngày báo hiếu cha, mẹ. Hiện tại nơi nầy chúng ta có người cha đang mang trong bệnh, người đó chính là HT. Viện chủ Chùa Bát Nhã, trong lúc nầy HT. Minh Dung mời HT. Nguyên Trí lên lễ đài cùng HT Thích Tuệ Uy, sau đó HT. Minh Dung mời chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử đứng lên cùng tụng Chú Đại Bi để cầu nguyện cho HT.Thích Nguyên Trí bịnh tình sớm hồi phục, thân tâm an lạc.

Sau đó Nghệ Sĩ Minh Hùng lên hát bài vọng cổ “Vu Lan Nhớ Mẹ.”

Sau phần trình diễn của Nghệ sĩ Minh Hùng, ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Minh Dung, Hòa Thượng Thích Tuệ Uy lên lễ đài cử hành nghi thức Đại Lễ Vu Lan, trong lúc nầy chư tôn đức tăng, ni, đồng hương Phật tử cùng tụng trang kinh Vu Lan và hồi hướng công đức.

Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng, ni trở lại trai đường thọ trai, để ban tổ chức và đồng hương Phật tử cúng dường trai tăng.

Trong lúc nầy Thầy Quảng Hiếu thay mặt ban tổ chức lên cảm ơn chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng, ni cùng quan khách, quý cơ quan truyền thông và đồng hương phật tử đã đến tham dự buổi lễ Vu Lan hôm nay. Bên ngoài ban tổ chức mời đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật do đạo tràng chùa Bát Nhã khoản đãi.

Chương trình tiếp tục với phần văn nghệ chủ đề về ngày Đại Lễ Vu Lan do các nghệ sĩ thân hữu tên tuổi tại Nam Cali và các em Gia Đình Phật Tử Bát Nhã trình diễn.

Mọi chi tiết liên lạc về chùa Bát Nhã: (714) 571-0473.