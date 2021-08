Uẩn Khúc Trong Hòa Ước Doha Ký Kết Giữa Mỹ và Taliban Năm 2020

- Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov :

The Taliban does not yet control the entire territory of Afghanistan .

Cả đất nước Afghanistan đang chìm trong cuộc nội chiến

the entire nation of Afghanistan was in the grips of a civil war

chúng tôi ủng hộ việc làm cấp thiết

hiện nay là phải

nationwide dialogue with the participation of all opposing Afghan forces and ethnic and religious groups in that country.

thành lập chính phủ đại diện nhiều thành phần,

we advocate a national dialogue that will make it possible to form a representative government which, with the support of the Afghan public, will proceed to develop the final arrangements for this multi-ethnic country.