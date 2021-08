Newsom và Đảng Dân Chủ: Cử Tri Chống Truất Phế Newsom Chỉ Cần Trả Lời ‘Không’ [No] Câu Hỏi Thứ Nhất Và Bỏ Trống Câu Hỏi Thứ Hai Trên Lá Phiếu

Thống Đốc California Gavin Newsom. (nguồn: https://www.desertsun.com

Trong khi cuộc bỏ phiếu để trưng cầu dân ý về việc có nên truất phế (recall) đương nhiệm Thống Đốc California Gavin Newsom hay không đang diễn ra, nhiều người trong cộng đồng gốc Việt vẫn còn thắc mắc phải làm gì cho đúng, vì trên phiếu bầu có hai phần: phần đầu có hai câu hỏi: nên truất phế Thống Đốc Newsom hay không (yes or no) và phần sau là chọn 1 trong 46 ứng cử viên thống đốc nếu ông Newsom bị truất phế.

Việt báo xin dịch lại bản tin từ trang web https://www.desertsun.com phổ biến hôm 13 tháng 8 và cập nhật ngày 17 tháng 8 để giúp giải thích thắc mắc trên cho độc giả.

Với các lá phiếu đang bắt đầu gửi tới các cử tri đã ghi danh bầu cho cuộc bầu cử truất phế thống đốc California, những người muốn giữ Thống Đốc Gavin Newsom tại chức sẽ có một câu trả lời thẳng thắn cho câu hỏi đầu tiên của lá phiếu về việc có nên truất phế thống đốc Dân Chủ nhiệm kỳ đầu tiên hay không: Không [No].

Sự việc trở nên rắc rối một chút trên câu hỏi thứ hai của lá phiếu, mà hỏi cử tri – bất luận họ đã trả lời câu hỏi thứ nhất thế nào – để chọn người thay thế Newsom tiềm năng từ 46 ứng cử viên hợp lệ.

Thống đốc và các lãnh đạo của đảng ông (Dân Chủ) nói với những người ủng hộ: hãy bỏ trống câu trả lời [thứ hai]. Nhưng một số chuyên gia chính trị cảnh báo rằng biện pháp như thế có thể bị phản tác dụng, khiến cho California có màu xanh đậm (DC) sẽ có một nhà lãnh đạo bảo thủ mạnh vào tòa nhà thống đốc.

Newsom đã đưa ra chiến lược rõ ràng trong tuần này trong các bình luận đăng trên báo Los Angleles Times và Politico, và các lãnh đạo của đảng ông đã phổ biến thông điệp qua các mạng truyền thông xã hội trước cuộc bầu cử ngày 14 tháng 9, phần lớn được thực hiện qua thư.

Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Tiểu Bang California Rusty Hicks cho biết trong tweet rằng việc để trống cảu hỏi thứ hai sẽ tiết kiệm thời gian, năng lượng, lòng tự trọng của cử tri và “từ việc bỏ lá phiếu bầu của bạn cho một ứng cử viên không xứng đáng được sự ủng hộ của bạn – hay sự ủng hộ của cử tri California.”

Thông điệp này cũng đã được thực hiện bởi các đảng Dân Chủ địa phương. Tại Quận Riverside, các nhà tổ chức Dân Chủ nói rõ với cử tri rằng họ được phép bỏ trống cảu hỏi thứ hai và lá phiếu của họ vẫn được công nhận câu hỏi thứ nhất.