Bão Henri Đang Đổ Bộ Gây Lũ Lụt Tại Nhiều Tiểu Bang Miền Đông Bắc, Khoảng 35 Triệu Người Bị Ảnh Hưởng

Nhiều vùng tại Miền Đông Bắc Mỹ đã bắt đầu cảm nhận các ảnh hưởng đầu tiên của cơn Bão Henri vào chiều Thứ Bảy, 21 tháng 8 năm 2021, khi cơn bão tấn công vào bờ biển trước dự báo đổ bộ vào Chủ Nhật, đe dọa mang gió tàn phá, triều cường nguy hiểm và lũ lụt tới khu vực đã bảo hòa, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Bảy.

Mưa nhẹ đầu tiên của trận bão thổi từ miền nam New Jersey và vào miền bắc của tiểu bang vào chiều Thứ Bảy và đã bắt đầu nhiều vùng đang bị ngập nước tại tây nam New York, hướng tới Thành Phố New York, theo nhà khí tượng của CNN là Gene Norman cho biết.

“Trận mưa này có thể tạo ra lượng nước mưa từ 1 tới 3 inches mỗi giờ và chiều tối Thứ Bảy cho đến nhiều giờ trong đêm, với khả năng ngập lụt,” theo Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia của Khu Vực Miền Đông viết trên Twitter.

Cùng với mưa, lũ lụt ven biển cũng được dự đoán tại nhiều vùng của bờ biển New Jersey và Delaware với thủy triều cao vào chiều tối Thứ Bảy, theo cơ quan thời tiết tại Mount Holly viết Twitter.

Henri, được tăng cường từ một cơn bão nhiệt đới vào sáng Thứ Bảy qua Đại Tây Dương, có thể đổ bộ ở sức mạnh của trận bão vào Long Island của New York hay miền nam New England vào Chủ Nhật, theo Trung Tâm Bão Quốc Gia cho biết.

Thị Trưởng Thành Phố New York Bill de Blasia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào trưa xế Thứ Bảy trước trận bão đổ bộ. Và Thống Đốc New York Andrew Cuomo đã cảnh báo người dân trong các khu vực ngập lụt: hãy di chuyển tới nơi an toàn ngay bây giờ.

Hơn 35 triệu người nằm dưới sự quan sát lũ lụt khắp Miền Đông Bắc, với trung tâm bão cảnh báo mưa lớn có thể gây “lũ lụt” và bị cô lập vì mực nước sông dâng cao.