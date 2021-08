CalOptima Thúc Đẩy Việc Chuẩn Bị Sẵn Sàng Để Quay Lại Trường Học - Bốn Sự Kiện Chích Ngừa Để Tăng Cường Việc Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Phòng Ngừa Cần Thiết, Vắc-xin Ngừa COVID-19

ORANGE, Calif. (Ngày 13 tháng 8 năm 2021) — CalOptima đang phối hợp với các cơ quan cộng tác trong cộng đồng để tổ chức các sự kiện chích ngừa di động và hội chợ hỗ trợ để quay lại trường học nhân Tháng Nâng cao Nhận thức về Chích ngừa của Quốc gia, một lễ kỷ niệm hàng năm vào tháng 8 để quảng bá tầm quan trọng của việc chích ngừa cho mọi người ở mọi lứa tuổi.





Nỗ lực này bắt đầu bằng một loạt các sự kiện đã diễn ra thành công khi hợp tác với Học khu Anaheim Union High School District và Chợ Northgate Gonzalez. Những sự kiện sắp diễn ra bao gồm:





• Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình Westminster: Thứ Tư, ngày 18 tháng 8 và thứ Năm, ngày 19 tháng 8, từ trưa đến 6 giờ chiều (các loại vắc-xin thông thường và vắc-xin ngừa COVID-19)





• Văn phòng CalOptima: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 8 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều (các loại vắc-xin ngừa COVID-19)





• Boys and Girls Clubs của Garden Grove: Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 (cần ghi danh bằng cách gọi số 714-532-7940, các loại vắc-xin thông thường và vắc-xin ngừa COVID-19)





Những sự kiện này dành cho tất cả mọi người. Để biết thêm thông tin, xin vào trang Chích ngừa để Quay lại Trường học trên trang mạng của CalOptima, hoặc theo dõi CalOptima trên Facebook, Twitter và Instagram để được cập nhật thường xuyên.





Bằng cách kết nối các gia đình với những nguồn trợ giúp trong cộng đồng, mục tiêu của CalOptima là chích ngừa cho trẻ em từ 0 đến 18 tuổi khi các em quay lại trường học và tác động đến những yếu tố xã hội có tính quyết định đến tình trạng sức khỏe. Tại Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình Westminster và Boys and Girls Club, sẽ có một phòng khám sức khỏe và nha khoa di động, do các nhân viên của Families Together điều hành, để cung cấp dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe. Ba lô và dụng cụ học tập sẽ được cung cấp miễn phí tại các sự kiện được tổ chức tại CalOptima và Boys and Girls Club.





Tổng Giám đốc Y khoa của CalOptima, Thạc sĩ về Quản trị Y tế, bác sĩ Emily Fonda cho biết “Khi các em học sinh bắt đầu một năm học mới, việc các em từ 12 tuổi trở lên nhận đầy đủ những loại vắc-xin được đề nghị cho trẻ em càng quan trọng hơn bao giờ hết, để các em được bảo vệ khỏi các bệnh nhiễm trùng. Bằng việc tổ chức hoặc tham gia vào những sự kiện tại địa phương, thuận tiện để mọi người đến tham dự, CalOptima đang nỗ lực để tiếp cận các gia đình với thông điệp rằng các loại vắc-xin thì an toàn và cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng khi quay lại trường học.”





505 City Parkway West | Orange, CA 92868 | www.caloptima.org Main: 714-246-8400 | Fax: 714-246-8492 | TDD/TTY: 800-735-2929





###



Về CalOptima

Là một hệ thống y tế có tổ chức của quận, CalOptima cung cấp sự đài thọ dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài trợ công cộng cho trẻ em, người lớn, người cao niên và người khuyết tật có thu nhập thấp tại Quận Cam, California. Sứ mệnh của CalOptima là cung cấp cho thành viên sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất được cung ứng một cách ân cần và hữu hiệu về chi phí. Tổng cộng, CalOptima phục vụ hơn 842,000 thành viên với một hệ thống gồm 9,300 bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa cũng như 42 bệnh viện cấp tính và phục hồi chức năng.