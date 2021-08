Hoa Kỳ Rút Khỏi A Phú Hãn: Thảm Họa Miền Nam Việt Nam Tái Diễn!

- Năm điều cần biết về Báo cáo điều tra dân số của tuần này

(Robert Mullins International) Tổng thống Biden đang phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo ở A Phú Hãn. Phe Taliban đang đạt được những thành quả nhanh chóng, chiếm được các thành phố lớn và thủ đô Kabul và gây ra những lo ngại về sự an toàn của các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ và dân thường Hoa Kỳ tại nước này. Và đối với người dân A Phú Hãn sẽ là một thảm họa.





Chính quyền Biden đang cử khoảng 3.000 quân đến nước này để giúp di tản các nhà ngoại giao từ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Kabul, cũng như giúp đỡ những người A Phú Hãn đã xin chiếu khán (visa) Đặc Biệt vì đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong chiến tranh, nhất là những thông dịch viên người A Phú Hãn. Phe Taliban đã giết tất cả những người đã giúp đỡ binh sĩ Hoa Kỳ ở A Phú Hãn sau khi chiếm các tỉnh.





Nhiều người đang so sánh thủ đô Kabul và sự thất thủ của Sài Gòn vào năm 1975. Theo lời của một cựu viên chức Bộ Ngoại Giao: “A Phú Hãn là một chính phủ do chúng tôi xây dựng, tài trợ và bảo vệ, và chúng tôi đang rời xa họ. Và chúng tôi cũng nói rằng chính phủ và quân đội của họ không có khả năng chống lại Taliban. Và chúng tôi chỉ nói rằng: Đó không phải là lỗi của chúng tôi".





Vào tháng 7, ông Biden từ chối chấp nhận ý kiến cho rằng việc Taliban tiếp quản đất nước là không thể tránh khỏi. Ông nói rằng Taliban không có khả năng như quân đội cộng sản miền Bắc Việt Nam. Nhưng Taliban hiện đang thăng tiến với tốc độ khiến nhiều chuyên gia bất ngờ.





Ông Biden vẫn kiên định cam kết chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài nhất của Hoa Kỳ vì ông tin rằng không nên cử một thế hệ binh lính khác tham gia một trận chiến không có chiến thắng rõ ràng. Việc quân đội Hoa Kỳ tiếp tục hiện diện ở A Phú Hãn sẽ không giải quyết được các vấn đề đang tạo ra mức độ bạo lực hiện nay ở nước này.





Khi Taliban nhanh chóng tiến tới kiểm soát A Phú Hãn, người ta lo ngại những hình ảnh khủng khiếp về việc các viên chức chính phủ bị giết và việc áp đặt các luật man rợ nhắm vào quyền của phụ nữ và trẻ em gái nói riêng. Và trong những tuần còn lại của tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ khó thể cho phép hàng chục nghìn người A Phú Hãn đã hỗ trợ lực lượng Mỹ trong cuộc chiến ra đi.





Một viên chức Bộ Ngoại Giao đã nghỉ hưu nói rằng chúng ta đang bỏ rơi những người A Phú Hãn đã cam kết với chúng ta. Hoa Kỳ đã làm tất cả những gì có thể làm. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tình hình tại A Phú Hãn sẽ là một bài học nghiêm chỉnh cần nhắc lại: Nếu người dân không dựa vào sức mạnh của dân tộc mình làm căn bản, mà chỉ dựa vào sự giúp đỡ của đồng minh ngọai quốc sẽ sớm muộn làm tàn hại đất nước của chính mình.





Nhưng sẽ không thể bỏ qua tình trạng khốn khổ ở A Phú Hãn trong vài tháng tới nếu phe Taliban cưỡng chiếm một đất nước đã chịu quá nhiều khổ đau này.





Năm điều cần biết về Báo cáo điều tra dân số của tuần này





Ngày 12 tháng 8 năm 2021. Hoa Kỳ đang trở nên đa dạng hơn, nhanh chóng hơn dự kiến vì các cộng đồng thiểu số phát triển mạnh trong khi dân số da trắng thu hẹp lại. Tin tức này có trong Báo cáo điều tra dân số mới nhất.





Dữ liệu của Báo cáo điều tra dân số sẽ được sử dụng để vẽ lại các ranh giới chính trị và quản lý hàng trăm tỷ mỹ kim trong các chương trình liên bang, tiểu bang và địa phương trong thập kỷ tới. Báo cáo đã cung cấp thông tin mới về dân số Hoa Kỳ đang tăng chậm hơn và đa dạng hơn dự kiến.





1. Dân số da trắng đang giảm dần





Số lượng người Mỹ da trắng ngày nay thấp hơn so với khi cuộc điều tra dân số năm 2010 được tiến hành. Ngày nay, người da trắng chiếm khoảng 58 phần trăm dân số, lần đầu tiên họ giảm xuống dưới 60 phần trăm.





Có một số lý do đằng sau sự suy giảm này: Thứ nhất, phụ nữ da trắng đang chờ đợi tuổi lớn hơn rồi mới có con. Thứ hai, khi có những đứa con đó, họ đang có ít con hơn những thế hệ trước. Thứ ba, dịch bệnh sử dụng thuốc opioid đang có tác động thực sự. Tuổi thọ trung bình của Hoa Kỳ đã giảm trong ba năm qua. Dịch bệnh đó đã ảnh hưởng chủ yếu đến vùng nông thôn, thu nhập thấp của người da trắng Hoa Kỳ.





2. Mọi tiểu bang đều đa dạng hơn



Trong thập kỷ qua, dân số người da trắng giảm ở tất cả 50 tiểu bang. Tỷ lệ phần trăm của quốc gia có người da trắng đang giảm và ngày càng nhiều ở các tiểu bang, các thành phố lớn có nhiều dân da màu. Những sắc dân da màu đang đạt được sức mạnh. Sáu tiểu bang có nhiều sắc dân da màu hơn cư dân da trắng là: Hawaii, California, New Mexico, Texas, Nevada và Maryland.



3. Hầu hết các nhóm thiểu số đang phát triển một cách tự nhiên.



Số người gốc Tây Ban Nha đã tăng lên 62 triệu; Số lượng người Mỹ da đen tăng gần 2 triệu. Số lượng người Mỹ gốc Á đã phát triển nhanh hơn bất kỳ chủng tộc nào khác. Nhưng không phải vì nhiều người đang chuyển đến Hoa Kỳ. Số lượng người nhập cư vào Hoa Kỳ trong thập kỷ qua đã giảm rất nhiều.





Khoảng ba phần tư mức tăng trưởng ở những người Mỹ gốc Tây Ban Nha là do gia tăng tự nhiên - tức là sinh con mới. Chỉ một phần tư đến từ những người di dân mới vào nước này. Người Mỹ gốc Á là nhóm thiểu số duy nhất đạt được phần lớn sự gia tăng dân số nhờ nhập cư.





4. Tăng trưởng dân số về cơ bản đang chậm lại





Dân số Hoa Kỳ đã tăng 22,7 triệu người trong thập kỷ qua, nâng tổng số lên 331.449.281 người. Sự suy giảm dân số diễn ra phổ biến trong thập kỷ này. Số lượng người Mỹ lớn tuổi gia tăng và số người trong những gia đình trung bình ngày càng thu hẹp đưa đến những bất ổn về kinh tế: Sẽ có ít người hơn trong lực lượng lao động để hỗ trợ nhiều hơn những người đã nghỉ hưu.





Chúng ta là một dân số già. Trên bình diện quốc gia, chúng ta đang có nhiều ca tử vong hơn và số ca sinh ít hơn. Cách chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó là có thêm nhiều người di dân và con cái của họ.





5. Vùng ngoại ô đang phát triển



Việc gia tăng dân số lớn nhất trong các khu vực ngoại thành do tăng tự nhiên và tăng do người thay đổi chỗ ở trong nước và do người di dân. Ví dụ, vùng ngoại ô của Seattle đã thêm 100.000 cư dân mới trong thập kỷ qua, có nghĩa là 200.000 cư dân mới được chuyển đến gần Seattle.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 9-2021

(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực

(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014 (Tăng 1 tuần)

(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/05/2016)

(3) - Diện F2A: Vợ/chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Hiệu Lực Ngay-không cần chờ

(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/06/2021)

(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi của thường trú nhân: 22/09/2015 (Không thay đổi)

(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/09/2016)

(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 22/11/2008 (Tăng 2 tuần)

(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/08/2009)

(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/03/2007 (Tăng 3 tuần)

(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/10/2007)

(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

EB-5 Trung Tâm Vùng: (Chờ Quốc Hội Gia Hạn)

EB-5 Trực tiếp: Xét ngay-Không cần chờ





