Nồi Lẩu/Nướng Điện Zojirushi’s Gourmet D’expert® - Hai Tính Năng Hoàn Hảo – Nồi Lẩu Hai Ngăn (Âm Dương) Kèm Chảo Nướng Mới

Chảo nấu ăn chia ngăn mới cho phép trải nghiệm cả hai hương vị

Nắm bắt xu hướng thưởng thức lẩu cùng gia đình và bạn bè ngày càng phổ biến, giờ đây, Zojirushi mang trải nghiệm này về tận nhà với Nồi Lẩu/Nướng Điện Gourmet d’Expert® mới (EP-PFC20) cho món Lẩu Hai Ngăn (Âm Dương). Lẩu là món ăn hiện diện trong nhiều nền văn hóa ẩm thực châu Á khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam nên ý tưởng về công thức nấu là vô tận. Lẩu là món ăn tập thể, vui và dễ nấu, không đòi hỏi kỹ năng bếp núc. Ngoài chảo nấu lẩu, nồi lẩu/nướng này còn có thêm chảo nướng để nướng thịt và rau củ. Gourmet d’Expert ® đang có sẵn trên thị trường, với giá bán lẻ đề xuất là $209.

Những thực khách đói bụng sẽ không phải đợi lâu vì Gourmet d’Expert® làm nóng rất nhanh nhờ mâm nhiệt có công suất 1.300W. Nồi lẩu/nướng có rất nhiều tính năng hữu ích, bao gồm một chảo chống dính tráng men sứ-titan bền bỉ, không chứa BPA, sâu 3-1/8” và có vách ngăn để nấu cùng lúc hai loại lẩu khác nhau. Chảo có thể được đặt trong nồi lẩu/nướng hoặc nấu trực tiếp trên bếp. Độ sâu của chảo nấu cho phép nấu nhiều món hầm khác nhau, ví dụ như món sukiyaki và shabu-shabu truyền thống của Nhật, thậm chí cả món risotto của Ý. Chảo nướng đi kèm được thiết kế đặc biệt để dầu mỡ chảy xuống dưới khay hứng, tạo ra món ăn lành mạnh hơn. Bộ chảo có thể tháo ra để dễ chùi rửa, và sợi dây nguồn dài 6’ 11” cũng có thể tháo rời.

Các sản phẩm do Zojirushi sản xuất luôn chú trọng đến sự an toàn và tính thiết thực, vì vậy tay cầm của chảo luôn mát trong khi nấu giúp việc di chuyển chảo an toàn và dễ dàng từ bếp đến bàn ăn. Nắp đậy bằng kính cường lực có núm hình lục giác dễ cầm nắm, cho phép đặt nắp nồi nằm nghiêng nhằm giảm nguy cơ chạm vào phần nắp nóng khi cầm lên. Vòng bảo vệ bao quanh chảo nướng có khả năng kháng nhiệt để phòng trường hợp vô tình tiếp xúc với bề mặt nóng.

Để biết thêm chi tiết sản phẩm, vui lòng truy cập: https://www.zojirushi.com/app/product/eppfc_vt

Giới thiệu về Zojirushi





Năm 2018, Zojirushi đã mừng kỷ niệm 100 năm thành lập, và một thế kỷ với những sản phẩm được thiết kế nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của khách hàng – mang lại sự thoải mái, dễ dàng, sức sống và sự sung túc cho mọi người trên toàn thế giới. Zojirushi được thành lập vào năm 1918 với tư cách là nhà sản xuất bình chân không thổi bằng tay và là công ty hàng đầu thế giới về các sản phẩm giữ nhiệt kể từ đó. Dòng sản phẩm Zojirushi được mở rộng, bao gồm nhiều loại bình inox chân không, nồi cơm điện, máy làm bánh mì, máy pha nước giải khát Air Pot®, ly nước giữ nhiệt, đồ dùng nhà bếp đặc biệt, các thiết bị điện tử nhỏ, thiết bị nhà hàng và các sản phẩm khác. Luôn cố gắng giữ đúng các nguyên tắc đã áp dụng trong 100 năm đầu tiên của công ty, với uy tín về chất lượng và độ bền mà công ty đã đạt được, Zojirushi hướng tới một tương lai không ngừng sáng tạo với những thiết kế đầy cảm hứng.

Để biết thêm thông tin về toàn bộ Bộ sưu tập sản phẩm Zojirushi chất lượng, hãy liên lạc với Zojirushi America Corporation tại số 800.733.6270 hoặc truy cập www.zojirushi.com

