Tư Pháp Scotland Điều Tra Tài Sản Của Cựu TT Trump Tại Scotland Vương Quốc Anh

Cách nay khoảng 18 tháng Patrick Harvie, lãnh đạo Đảng Xanh tại quốc hội Scotland lên tiếng lo ngại về khả năng rửa tiền liên quan đến một số thương vụ tại khu nghỉ dưỡng của tổng thống Trump tại Vương quốc Anh, vì vậy Đảng Xanh yêu cầu đảng cầm quyền mở cuộc điều tra.



Theo BBC ( 27.2.2020) ông Harvie thúc giục nên áp dụng lệnh về tài sản không minh bạch (Unexplained Wealth Order-UWO) để điều tra cách mà Donald Trump trả tiền cho các khu nghỉ dưỡng chơi gôn tại Scotland, và rằng các khoản chi tiêu của ông Trump ở Scotland rất đáng khả nghi.





Eric, con trai ông Trump nói rằng những tuyên bố này "không có cơ sở trên thực tế".

Eric cáo buộc ông Harvie đã đưa ra "những tuyên bố, vô trách nhiệm và không phù hợp với một thành viên của Quốc hội Scotland".



Việc Donald Trump mở sân gôn tại Aberdeenshire vào năm 2012 đã gây nhiều tranh cãi , trước khi mua khu nghỉ dưỡng sân gôn Turnberry vào năm 2014 - nơi mà Trump Organization cho biết đã đầu tư khoảng 150 triệu bảng trong vòng hai năm đầu tiên. Và rằng m

ột cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ cáo buộc về mối liên hệ có thể có giữa ông Trump và Nga, và khu nghỉ dưỡng Turnberry có thể đã được sử dụng để rửa tiền - điều này phía ông Trump luôn bác bỏ.

* Lệnh về tài sản không minh bạch là gì ?



Lệnh về tài sản không minh bạch (Unexplained Wealth Order-UWO) là một loại lệnh do tòa án Vương quốc Anh ban hành để buộc người trong cuộc tiết lộ nguồn gốc về tài sản của họ. Lệnh này nhắm vào các quan chức nước ngoài bị nghi ngờ tham nhũng, hoặc những người có khả năng rửa những khoản tiền không minh bạch tại Vương quốc Anh.





Các phương tiện truyền thông đã đặc biệt đặt cho cái tên về lệnh UWO là "luật McMafia" - dựa theo tên bộ phim của BBC về một gia đình tội phạm người Nga sống ở London.

Phát biểu tại Quốc hội Scotland hôm thứ Năm, ông Harvie cho biết việc mua khu Aberdeenshire và khu nghỉ dưỡng chơi gôn Turnberry liên quan đến "việc chi tiêu một số tiền mặt khổng lồ của ông Trump giữa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu". Theo ông Harvie "Chúng tôi thấy các mô hình mua bán này có tính cách rửa tiền" - đặc biệt về việc mua các sân gôn của ông Trump ở Scotland và Ireland. Ông Harvie nói thêm: “Các nguồn thu nhập của Trump không minh bạch và không biết nguồn tiền mặt khổng lồ này đến từ đâu để chi cho việc kinh doanh này".

Ông Harvie cho biết cần có biện pháp nào đó để "làm rõ vụ này và rằng, Scotland không phải là một quốc gia mà bất cứ ai hễ có tiền là có thể mua bất cứ đất đai hay tài sản nào họ muốn mà không có sự kiểm tra nào đó được thực hiện". Bà Sturgeon ( chủ trì Nội các Scotland) đáp lại rằng "Scotland không phải là quốc gia như vậy và không bao giờ nên là quốc gia như vậy", nhưng bà không muốn đưa ra câu trả lời về vấn đề do ông Harvie nêu ra khi không có thông tin đầy đủ. Bà ta nói thêm: "Tôi nghĩ hầu hết mọi người ở đây sẽ nhận ra rằng tôi không phải là người bảo vệ Donald Trump, hoặc bảo vệ bất kỳ giao dịch nào khác của ông ta."

Người phát ngôn của bà Sturgeon sau đó nói rằng quyết định về việc áp dụng l ệnh về tài sản không minh bạch thuộc quyền của cơ quan giải quyết pháp lý của Scotland .

Sarah Malone, phó chủ tịch điều hành của Trump International tại Scotland, cho rằng những tuyên bố của ông Harvie là "hoàn toàn vô căn cứ và có ác ý" và kêu gọi ông Harvie (lãnh đạo Đảng Xanh) rút lại các tuyên bố đó. Bà ta nói thêm: “Hành vi tìm kiếm sự chú ý này không phải là những gì được mong đợi ở một dân cử có trách nhiệm của Quốc hội Scotland. Đây có phải là cách Scotland đối xử nghiêm túc với các nhà đầu tư ngoại quốc vào quốc gia này hay không? Tổ chức Trump đã đầu tư hàng trăm triệu đô la vào nền kinh tế của chúng ta và việc điều tra này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho việc đầu tư trong tương lai." [1]

* Tổ chức bảo vệ nhân quyền Avaaz kiện lên tòa tối cao



Theo hãng tin Anh Reuters (24.3.2021) từ hồi tháng Hai Chính phủ Scotland phải đối mặt với một thách thức pháp lý khi từ chối đề nghị điều tra việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mua hai khu nghỉ dưỡng có sân gôn bằng tiền mặt, và buộc Trump tiết lộ cách mà ông ta tài trợ cho việc kinh doanh của ông ta. Avaaz, một nhóm bảo vệ nhân quyền toàn cầu, đã đệ đơn lên tòa án dân sự cao nhất của Scotland, yêu cầu xem xét lại tính cách pháp lý về quyết định của chính phủ khi không áp dụng "lệnh về tài sản không minh bạch" (Unexplained Wealth Order-UWO) để điều tra việc kinh doanh của Trump. Vào tháng 2, Quốc hội đã bỏ phiếu chống lại đề nghị do Đảng Xanh Scotland đưa ra, khi đảng này muốn tìm kiếm thông tin về nguồn tiền mà Tổ chức Trump đã dùng để mua các khu nghỉ dưỡng vào năm 2006 và 2014.

Trong quá khứ, sau nhiều thập kỷ ông Trump mua tài sản bằng những khoản vay mượn, nhưng nay đã chi ra hơn 300 triệu USD tiền mặt để mua và phát triển hai khu nghỉ dưỡng ở Scotland, nhưng cả hai khu này cho đến nay đều không thu được lợi nhuận. Một số chính trị gia Scotland đã viện dẫn các tin tức từ cuộc điều tra về lợi ích tài chính của Trump tại Hoa Kỳ hầu làm cơ sở để xem xét việc kinh doanh của ông ta ở Anh.

Chính phủ Anh đã ban hành " lệnh về tài sản không minh bạch" vào năm 2018 để giúp các cơ quan điều tra chống lại việc rửa tiền, và còn nhằm điều tra về sự giàu có bất chính của các quan chức nước ngoài. Các lệnh lạc tuy không kích hoạt một thủ tục tố tụng hình sự, nhưng nếu Tổ chức Trump không thể chứng minh rằng số tiền kinh doanh đó là trong sạch, về mặt lý thuyết, chính phủ có thể tịch thu số tài sản đó ... the government, in theory, could seize the properties . Đơn kiện dài 13 trang do Avaaz đệ trình cáo buộc rằng, các chính trị gia đã bỏ phiếu chống lại đề nghị mở cuộc điều tra dựa vào cách dẫn giải pháp lý một cách thiếu sót. "Việc tiếp tục áp dụng sai luật như vậy sẽ trái với việc thực thi pháp quyền- "Such a continued misapplication of the law would be contrary to the rule of law ".

Trước cuộc bỏ phiếu, Humza Yousaf - bộ trưởng tư pháp và là thành viên của Đảng Quốc gia Scotland cầm quyền - tuy đã gọi hành động của Trump là "đáng trách" nhưng cho rằng " lệnh về tài sản không minh bạch" nên được thực hiện bởi các quan chức thực thi pháp luật- an enforcement authority should “undertake the investigatory role. ”. Nhất là “Không nên mang chính trị vào việc thực thi luật pháp”. Yousaf nói rằng cơ quan thực thi pháp lý của Scotland nên “đảm nhận vai trò điều tra”.

Tổ chức Avaaz thách thức lập luận đó trong vụ kiện của mình, yêu cầu Tòa án ở Edinburgh ra phán quyết để xác định xem có nên áp dụng lệnh về tài sản không minh bạch vào trường hợp này hay không . Avaaz cũng lập luận rằng điều kiện pháp lý để ban hành " lệnh về tài sản không minh bạch" nhằm chống lại Trump cần phải được đáp ứng vì các nhà lãnh đạo của Scotland đã không hoàn thành nghĩa vụ của họ.

Người phát ngôn của Trump Organization đã không trả lời yêu cầu bình luận về sự việc này. Con trai của ông ta, Eric Trump - giám đốc các sân gôn tại Scotland - cho biết vào tháng 2 rằng các chính trị gia Scotland, khi ủng hộ áp dụng lệnh về tài sản không minh bạch là đang “thúc đẩy chương trình nghị sự theo tính cách cá nhân của họ” và Tổ chức Trump đã “đóng góp rất nhiều cho ngành du lịch và giải trí” tại nước này.



Năm 2006, Trump mua 1.000 mẫu Anh ở Aberdeenshire với giá hơn 10 triệu USD. Kể từ đó, ông ta đã chi thêm 60 triệu đô la để xây dựng một sân gôn, một khách sạn nhỏ và một số khu nhà nghỉ mát, theo hồ sơ của công ty với cơ quan khai báo kinh doanh tại Vương quốc Anh. Tổ chức Trump cho biết họ đã chi tổng cộng hơn 140 triệu đô la cho sự phát triển này. Trump, có mẹ là người Scotland, đã đầu tư lớn hơn vào Turnberry, một sân chơi bên bờ biển đã bốn lần tổ chức The Open - chuyên về chơi gôn duy nhất của châu Âu. Năm 2014, ông ta mua lại khu nghỉ dưỡng Turnberry với giá 60 triệu USD.

Ngoài các sân Turnberry và Aberdeenshire, Trump đã mua 5 bất động sản chơi gôn khác bên ngoài Scotland đều thanh toán bằng tiền mặt. Vào năm 2016, Trump nói với Reuters rằng hoạt động tại các khu nghỉ dưỡng không quan trọng, vì “ dự án lớn” của ông ta là phát triển bất động sản tại các khu nghỉ dưỡng. Nhưng Trump dường như đã đạt được rất ít tiến bộ trong việc thực hiện dự án đó, theo một cuộc thăm dò của Reuters về hồ sơ bất động sản tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Theo báo cáo công bố vào năm ngoái (2020) , cho thấy Trump Organization đã không xây dựng một ngôi nhà nào trong suốt một thập kỷ qua tại bất kỳ khu sân gôn nào mà doanh nghiệp của ông ta sở hữu, tin tức này dựa theo hồ sơ về đất đai và tiết lộ tài chính của tổng thống. Nick Flynn, giám đốc pháp lý tại Avaaz, một tổ chức phi lợi nhuận đã thúc ép mở cuộc điều tra tại Scotland kể từ năm 2019, cho biết: “Nếu Trump không thể giải thích nguồn gốc của khoản tiền chi ra, thì chính phủ Scotland có trách nhiệm phải hành động nhằm thúc đẩy các cuộc điều tra về Trump Organization.

* Tranh cãi về khoản tiền từ nước Nga



Harvie, lãnh đạo của Greens, đã bày tỏ mối quan ngại trước Quốc hội Scotland về cách thức tài trợ vào các khu nghỉ dưỡng. Ông nói: “Những câu hỏi quan trọng vẫn tồn tại về việc kinh doanh của Trump ở Scotland,” Harvie nói vào tháng 2 năm 2020. Ông ta nói tiếp, việc mua hai khu nghỉ dưỡng, “là khoản chi tiêu tiền mặt khổng lồ của Trump giữa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi con trai ông ta khoe khoang về số tiền đổ vào đó là từ nước Nga- while his son was bragging about money pouring in from Russia.” ”. Harvie đề cập đến cuộc đối thoại của Eric Trump với cây viết golf kỳ cựu là James Dodson, người đã trò chuyện với con trai của Trump trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017 với National Public Radio. Dodson cho biết Eric Trump nói với ông ta rằng các khu nghỉ dưỡng được tài trợ bằng tiền từ Nga.

Nhưng nay Eric Trump đã phủ nhận việc đã nói như vậy về nguồn tiền từ Nga với Dodson, và gọi những tuyên bố của Harvie tại Quốc hội Scotland là sai. Donald Trump đã phủ nhận sử dụng bất kỳ khoản tiền nào từ Nga để mua các sân gôn ở Scotland. Reuters đã phỏng vấn Dodson, một nhà báo chuyên mục của Tạp chí Golf và là người viết tiểu sử về huyền thoại golf Arnold Palmer. Ông ta cho biết Eric Trump đã tiết lộ về tiền của Nga khi hai người nói chuyện tại câu lạc bộ golf của Donald Trump ở Charlotte, Bắc Carolina, vào tháng 8 năm 2013. Dodson chia sẻ lại thông tin do Eric tiết lộ về việc kinh doanh vào sân golf vào thời gian đó đang gặp khó khăn tài chính khi Trump mua một số câu lạc bộ, vì một số ngân hàng ngần ngại cung cấp các khoản vay để đầu tư vào sân gôn. Dodson nói, “Tôi hỏi Eric: Làm thế nào bạn có tiền để tài trợ cho tất cả những vụ mua bán này? "Anh ta trả lời:‘ Chúng tôi không dựa vào các ngân hàng tại Mỹ. Chúng tôi nhận được tất cả số tiền chúng tôi cần từ các nhà đầu tư ở nước ngoài '. Tôi hỏi lại anh ta rằng có phải là từ Trung Quốc hay không. Và anh ta trả lời: "Không, chúng tôi nhận được tất cả số tiền cần thiết từ Nga ". Khi câu chuyện được phổ biến công khai, phát ngôn viên của Tổ chức Trump cho biết tin tức do Dodson chia sẻ là không chính xác. [2]

