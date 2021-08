8.6 Triệu Người Tại 24 Tỉnh, Thành Ở Việt Nam Đối Diện Nguy Cơ Thiếu Ăn Vì Hậu Quả Của Đại Dịch

Hàng triệu người Việt đối diện nguy cơ thiếu gạo ăn.

VIỆT NAM – Tác hại nghiêm trọng của đại dịch đối với người dân tại Việt Nam không chỉ nằm trong lãnh vực sức khỏe y tế mà còn khiến cho hàng triệu người Việt ở 24 tỉnh thành trong nước đối diện nguy cơ thiếu ăn trong những ngày tháng tới, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Năm, 19 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về tình trạng này như sau.

Hơn tám triệu rưỡi người tại 24 tỉnh, thành ở Việt Nam có nguy cơ thiếu đói do đại dịch COVID-19 hoành hành kéo dài hơn ba tháng nay.

Đó là thông tin do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cho truyền thông Nhà nước hay trong ngày 19/8.

Từ con số thống kê trên, trong ngày 19/8 Bộ Lao động đã đề xuất Chính phủ cấp 130 nghìn tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho 8,6 triệu người dân tại 24 tỉnh, thành. Số đề xuất trên theo Bộ Lao động chỉ đáp ứng được hơn 60% nhu cầu cần cấp phát gạo của các tỉnh.

Theo đó, mỗi nhân khẩu sẽ được nhận 15 kg gạo trong một tháng. Trong 24 tỉnh, thành được đề xuất nhận gạo, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) nhiều nhất với 71 nghìn tấn, Bình Dương 11.325 tấn, Đồng Tháp 5.883 tấn, Cần Thơ 5.051 tấn … Các tỉnh gồm Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Tiền Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Vĩnh Long, Phú Yên, Khánh Hoà, Trà Vinh, Đà Nẵng, Bình Định, Long An, Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, Nghệ An, Tây Ninh sẽ lần lượt nhận từ thấp nhất 336 tấn đến bốn nghìn tấn.

Tại cuộc họp Chính phủ diễn ra hôm qua 18/8, Thủ tướng VN Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ xuất cấp dự trữ quốc gia và xem xét sử dụng Quỹ Công đoàn hỗ trợ người dân để mọi người yên tâm áp dụng lệnh “ai ở đâu yên đó”.

Cũng trong ngày 18/8, TP HCM đã kiến nghị Chính phủ và hai bộ Tài chính, Lao động hỗ trợ 28.000 tỷ đồng và 142.000 tấn gạo để giúp 4,7 triệu lao động đang gặp khó khăn do thành phố thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch từ cuối tháng 5 đến nay.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng gửi công văn xin 3.100 tấn gạo cho 208.567 người dân

Trước đó, bốn tỉnh gồm Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau cũng đã có đề xuất đến Chính phủ cấp gạo cứu đói cho người dân.