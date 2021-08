Trời Cao Có Mắt - Kỳ #2 (August 18, 2021)

Gia đình ông Nguyễn Văn Thuyết vừa đặt chân xuống phi trường Toronto, Canada





Tôi viết bài “Trời Cao Có Mắt” Kỳ #1, vào ngày 11 tháng 10, 2019, tức là chỉ đúng một ngày sau khi cơ quan truyền thông lớn của Canada là CBC News, dựa vào những lời cáo buộc tổ chức thiện nguyện VOICE, của một số người Việt Nam thổi phồng câu chuyện không có thật và cho rằng, “Chương trình đặc biệt để tái định cư thuyền nhân Việt Nam để lộ ra những yếu kém của hệ thống di trú Canada” (How a special program to resettle Vietnamese boat people revealed flaws in Canada’s immigration system) (Xin mời xem links của hai bài bào đính kèm bên dưới).

Sở dĩ tôi khẳng định ngay như vậy, khi tờ báo vừa tung ra được một ngày, là bởi vì CBC News không hề tìm thấy hay đưa ra bất chi tiết nào nói rằng, tổ chức VOICE đã vi phạm luật lệ di trú của chính phủ Canada, hoặc có những hành động sai trái qua việc làm nhân đạo của họ từ bấy lâu nay. Có chăng chỉ là những lời diễn dịch đầy ác ý của những người Việt chủ mưu vì các mục đích riêng tư, qua mạng truyền thông xã hội, đặc biệt là một số YouTubers thiếu đứng đắn và hiểu biết, lợi dụng sự việc để làm đề tài câu khách. Tệ hại hơn nữa, là họ đã cung cấp tin tức sai sự thật cho bọn truyền thông CSVN để chúng tận lực khai thác, và thêu dệt đầy những tin tức xảo trá. Nhưng rất may, hầu hết các cơ sở truyền thông chính nguồn, đứng đắn của người Việt tại hải ngoại đều tường trình một cách vô tư và trung thực. Trung thực là bởi vì toàn bộ 108 người tỵ nạn cùng thân nhân của họ được nhận vào Canada, đều là các thuyền nhân hay vượt biên bằng đường bộ sang Thái Lan từ gần 30 năm qua. Không có ai là “đại gia” hay “cán bộ Cộng Sản” như các bản tin bịa đặt, cộng những hình ảnh photoshop! Tất cả những người này đều vẫn đang sống và làm đủ mọi việc để sinh tồn tại Canada. Ngoại trừ một người duy nhất, là cựu thuyền nhân của trại Sikiew tên Võ Văn Dũng, tự Dũng Loa, sau khi đến Canada, đã trở về VN để khai thác dịch vụ hướng dẫn du lịch, một công việc mà ông ta đã làm trong thời gian sống bất hợp pháp ở Thái Lan.

Về phần chính phủ Canada, dĩ nhiên là với một “breaking news” lớn như vậy do CBC News đưa ra, qua báo giấy cũng như trên truyền hình, thì ít nhiều gì họ cũng phải điều tra hay xem lại sự việc một cách kỹ lưỡng. Và chính tôi, trong bài viết “Trời Cao Có Mắt” Kỳ #1 cũng đã kết luận rằng: “tổ chức VOICE rất mong chính phủ Canada sẽ có một cuộc điều tra sâu rộng để giải tỏa mọi lời đồn đoán thiếu trung thực, đồng thời bạch hóa những việc làm hợp pháp của VOICE”. Trong khi đó, như đã nói ở trên, thì một vài YouTubers vô trách nhiệm tại hải ngoại, cùng truyền thông nhà nước CSVN đã tiếp tay nhau, ngụy tạo tin tức và đưa ra những lời vu cáo đầy ác ý để hướng dẫn dư luận một cách sai lạc, bịa đặt, đồng thời tự ý kết tội các thành viên của VOICE là đã vi phạm luật, thậm chí còn nói rằng những người này đang chuẩn bị “đi tù”!

Sau cùng thì điều gì đã xẩy ra? Đó chính là động lực để tôi tiếp tục bài viết “Trời Cao Có Mắt” Kỳ #2 này, hầu gởi đến quý vị những tin tức cập nhật và đứng đắn đang diễn ra. Chính phủ Canada đã không những không tìm thấy bất cứ một khuyết điểm nào trong công tác cứu giúp đồng bào tỵ nạn của tổ chức VOICE cũng như của VCF (Hiệp Hội Người Canada Gốc Việt), mà ngược lại họ vẫn nghiêm chỉnh cứu xét các hồ sơ do VOICE đệ nạp để bảo trợ những đồng hương đang sống vất vưởng ở Thái Lan và Indonesia. Nhưng có lẽ câu trả lời mạnh mẽ và thiết thực nhất là, ngoài việc các viên chức của Bộ Di Trú Canada vẫn tiếp tục phỏng vấn đồng bào từ hơn một năm qua, mà họ còn chấp thuận nhiều hồ sơ xin tỵ nạn do VOICE bảo trợ. Rất tiếc là vì đại dịch Covid-19 cho nên vấn đề nhập cảnh Canada đã bị tạm ngưng khoảng hơn một năm. Tuy nhiên, sau khi lệnh đóng cửa biên giới được giải tỏa, thì gia đình tỵ nạn đầu tiên đã vừa đặt chân đến Toronto, Canada.

Rất tiếc là vì sự hạn chế đi lại bởi dịch bệnh Covid-19 cho nên lần này tôi đã không có mặt tại phi trường Toronto để cùng với các thành viên của VOICE Canada tiếp đón những đồng hương kém may mắn này, họ đã phải trải qua hơn 30 năm miệt mài mới đến được bến bờ tự do! Người chủ gia đình, ông Nguyễn Văn Thuyết nói “nếu không có tổ chức VOICE giúp đỡ, thì chắc chúng tôi sẽ chết rục xương trên xứ Thái”! Nguyễn Văn Thuyết là một thuyền nhân tỵ nạn, đến Hồng Kông từ năm 1989. Anh đã tham gia nhóm Văn Bút Tỵ Nạn cùng với nhiều cây viết chống Cộng khác, trong số đó có ký giả Tường Thắng của đài truyền hình SBTN hiện nay. Trong suốt 5 năm sống trong trại cấm Whitehead, Hồng Kông, anh Thuyết đã gởi rất nhiều bài viết và được phổ biến trên các tờ báo cùng tạp chí Việt Nam Hải Ngoại. Ngoài ra, anh còn là một thành viên rất hăng say hoạt động của Tổ Chức Tập Hợp các Lực Lượng Dân Chủ và Nhân Quyền, đồng thời tham dự cũng như tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch CPA, cùng sự đối xử bất công với người tỵ nạn VN. Tuy nhiên đến năm 1994 thì anh bị cưỡng bức hồi hương. Trên chuyến bay có 144 người, vừa đáp xuống Việt Nam, thì Thuyết là người duy nhất bị CSVN bắt giam tại Đông Ngạc, Từ Liêm ở Hà Nội. Nhờ sự can thiệp của Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ, anh Thuyết được trả tự do, nhưng vẫn âm thầm hoạt động, tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Năm 2000 anh Thuyết bị bắt trở lại và lãnh bản án 9 năm tù về tội chống phá nhà nước.





Hình anh Thuyết ngồi đối diện với ký giả Tường Thắng (đeo kính), tại trại cấm Whitehead, Hongkong, 1990





Tuy được thả ra năm 2009, nhưng chỉ một năm sau Thuyết lại bị truy nã, sống lẩn trốn ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, vào năm 2012, anh Nguyễn Văn Thuyết đã tìm đường vượt biên sang Thái Lan và lưu vong tại đây cho đến ngày hôm nay. Tôi hân hạnh được gặp anh Nguyễn Văn Thuyết cùng một số gia đình tỵ nạn khác tại Bangkok, Thái Lan, vào mùa Thu, 2017 qua sự giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông Thắng nhờ tôi nói với VOICE ghi tên những gia đình này vào danh sách do VOICE bảo trợ đi Canada, vì lúc đó (cũng như bây giờ) vẫn không có một chương trình nào định cư người Việt tỵ nạn ở Thái Lan, ngoại trừ thảng hoặc UNHCR, giúp một vài trường hợp rất đặc biệt và khẩn cấp.





Hình tôi chụp với anh Thuyết (R) và TS NĐThắng (L) tại Bangkok, TL, 2017





Sau gia đình anh Thuyết, sẽ còn một số những trường hợp khác đã được các viên chức Bộ Di Trú Canada phỏng vấn và chấp thuận, cũng qua các hồ sơ do tổ chức VOICE Canada bảo trợ. Dù chỉ là một con số khiêm nhường, nhưng có còn hơn không. Đồng bào tỵ nạn VN sẽ lần lượt lên đường đến bến tự do, sau bao năm chờ đợi và mơ ước. Giấc mơ của họ nếu trở thành sự thật, thì cũng là nhờ vào lòng từ tâm của các thành viên trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ những vị ân nhân tại Canada, đã không quản ngại khó khăn, tự nguyện ký giấy bảo trợ, cho đến các mạnh thường quân đóng góp tài chánh để có đủ tiền ký quỹ mà chính phủ Canada đòi hỏi (khoảng $10 ngàn dollars cho mỗi đầu người tỵ nạn). Chính những hỗ trợ chân thành và quý báu đó, đã là sức mạnh, cùng niềm an ủi lớn lao để các thành viên của tổ chức VOICE tiếp tục sứ mạng cứu người bất hạnh, bất chấp mọi sự đánh phá của những kẻ xấu, cũng như của nhà nước CSVN.

Một cảnh biểu tình chống cưỡng bức hồi hương tại trại cấm Hong Kong, 1993

Kính thưa quý vị, bên cạnh câu chuyện của anh Thuyết, còn hàng trăm hoàn cảnh bi thương của những người tỵ nạn muộn màng và bất hạnh tại Thái Lan hiện nay. Mỗi câu chuyện là một tấm thảm kịch, can đảm có, đau xót có, kiên cường có, nhưng cũng đầy oan khiên và tủi nhục, vì sự lãng quên của thế giới tự do! Chúng ta hãy giúp họ làm lại từ đầu. Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang mở rộng chương trình định cư người tỵ nạn, tài khóa 2022 với tỷ lệ đáng kể là 125,000 người, nhưng rất tiếc VN không nằm trong danh sách đó. Nhưng nếu mỗi cử tri người Mỹ gốc Việt gióng lên một tiếng nói với vị dân cử của mình, cùng vận động để đem hết con số gần 2000 người Việt hiện đang sống vất vưởng tại Thái Lan và Indonesia được vào Hoa Kỳ định cư, thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng với họ đóng lại trang sử bi hùng của thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam trong công bằng và danh dự.

Hãy cố gắng và vững tin, vì “Trời Cao Có Mắt”.

Nam Lộc

August 18, 2021

