Mỹ Liên Lạc Hàng Ngày Với Taliban Tại Kabul Để Bảo Đảm An Toàn Cho Việc Di Tản Bằng Không Vận Mà Biden Nói Sẽ Chấm Dứt Vào Ngày 31 Tháng 8

Các binh sĩ Hoa Kỳ đứng canh gác dọc theo vòng đai tại phi trường quốc tế tại Kabul, Afghanistan hôm Thứ Hai, 16 tháng 8 năm 2021. (AP Photo/Shekib Rahmani – nguồn: https://apnews.com

WASHINGTON – Taliban đã đồng ý cho phép “hành lang an toàn” từ Afghanistan cho những người dân đang gặp khó khăn để tham gia cuộc không vận do Hoa Kỳ chỉ đạo từ thủ đô Kabul, theo cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Joe Biden cho biết hôm Thứ Ba, 17 tháng 8 năm 2021, dù thời hạn cho việc hoàn tất di tản của người Mỹ, các đồng minh Afghan và những người khác chưa được thông qua với các lãnh đạo mới của Afghanistan, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.

Jake Sullivan thừa nhận các phúc trình rằng một số người dân đã gặp sự phản kháng – “bị quay lưng hay đẩy lùi hoặc ngay cả đánh đập” – khi họ cố đi tới phi trường quốc tế Kabul. Nhưng ông nói rằng “con số rất lớn” đã tới được phi trường và khó khăn của những người khác đang được giải quyết với Taliban, là nhóm xâm chiếm nhanh chóng một cách bất ngờ Afghanistan hôm Chủ Nhật khiến nỗ lực di tản của Hoa Kỳ rơi vào náo động, hỗn loạn và bạo động.

Các viên chức Bộ Quốc Phòng cho biết sau những gián đoạn hôm Thứ Hai, cầu không vận đã trở lại bình thường và được tăng tốc dù nhiều khó khăn về thời tiết, giữa liên lạc thường trực với các lãnh đạo Taliban. Thêm binh sĩ Hoa Kỳ đã tới và còn nhiều lính Mỹ nữa đang trên đường tới, với tổng số được dự kiến hơn 6,000 lính tham gia vào việc bảo vệ an ninh cho phi trường trong những ngày tới.

Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng họ đã gửi John Bass, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, để điều hành chiến dịch di tản tại Kabul, và Ngũ Giác Đài cho biết họ sẽ gửi Thiếu Tướng Lục Quân Christopher Donohue, sĩ quan chiến dịch đặc biệt và hiện là tư lệnh Sư Đoàn 82 Nhảy Dù, làm chỉ huy các hoạt động an ninh phi trường.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby tiết lộ rằng các viên chức Hoa Kỳ đã nói chuyện với các tư lệnh Taliban “nhiều lần một ngày” về việc tránh xung đột tại phi trường. Điều này cho thấy rằng các lãnh đạo mới của Afghanistan, những người chiếm quyền sau 20 năm chiến tranh chống chính quyền Kabul do Mỹ ủng hộ, có kế hoạch không phá hoại việc di tản.

Biden cho biết ông muốn việc di tản kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Sullivan đã từ chối trả lời về thời hạn chót đó có cùn giữ hay không.

Liên quan đến tình hình Afghanistan, một bản tin khác của AP hôm Thứ Ba cho biết Taliban hôm Thứ Ba đã cam kết sẽ tôn trọng quyền phụ nữ, tha thứ cho những người đã chống lại họ và bảo đảm Afghanistan không trở thành thiên đường của khủng bố như một phần của chiến dịch công khai nhằm trấn an các cường quốc trên thế giới và dân chúng sợ hãi.