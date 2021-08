Những Món Ăn Ưa Chuộng Ở Pechanga Resort Casino Hương Vị Đậm Đà Với Đầy Màu Sắc

Pechanga Resort Casino có nhiều món ăn quốc tế đa dạng, từ những món đặc biệt sang trọng tới những món ăn nhanh và ngon cho những ai vội đi. Quý vị sẽ tìm thấy một thế giới các món khoái khẩu tại những nhà hàng từng được thưởng huy chương ở Pechanga. Nếu quý vị tự nghĩ mình có khuynh hướng thích hưởng thụ những món ăn thật đặc biệt, xin hãy chuẩn bị cho một cảm nghiệm đầy ấn tượng.





The Great Oak Steakhouse – Một Nơi Đến Hưởng Thụ Ăn Ngon



Là một trong những địa điểm ăn uống thượng hạng trong vùng, nhà hàng Great Oak Steakhouse, hạng AAA Four Diamond và từng đoạt giải rượu vang Xuất Sắc Wine Spectator Award of Excellence, cống hiến một cảm nghiệm ăn uống ngon lành thích thú mà quý vị sẽ phải nhớ thật lâu.





Các món 'chuyên hiệu' của Great Oak gồm món Tôm Barbeque khách-ưa-chuộng và món Thịt Thăn Chữ T 'Porterhouse' cho Hai Người. Món khai vị tôm 'barbeque' kết hợp một nước xốt Creole béo ngậy với vừa đủ độ cay của một pha trộn gia vị Cajun đặc biệt. Các nguyên vật liệu đầy chất ngọt thịt lại còn tăng phần kích thích khẩu vị. Trong khi ấy, phần bí-tết thịt thăn chữ T 'Porterhouse" 2.5 pound ở đây được chế biến hoàn hảo, tới nhiệt độ do quý vị chọn, rồi dọn kèm với nấm xào, măng hấp với bơ hẹ và khoai tây củ nhỏ luộc mềm. Để hương vị của món thịt này càng thêm tuyệt vời, ba loại muối biển sẽ cùng được dọn ra bàn cho thực khách.





Nằm cạnh Acorn Bar, nhà hàng Great Oak Steakhouse mở cửa mỗi ngày vào lúc 5pm. Đề nghị quý vị nên đặt chỗ trước.







Umi Sushi & Oyster Bar – Vị Ngon của Biển

Umi tiếng Nhật có nghĩa là “biển”. Bước vào nhà hàng Umi Sushi & Oyster Bar thật đẹp này, quý vị sẽ nhìn thấy triết lý biển này trong mọi nét trang trí. Những món đồ biển thật là tuyệt vời ở đây đến từ những nguyên vật liệu được chọn lựa kỹ lưỡng và giao tới nhà hàng bằng tốc độ thật nhanh ở độ lạnh phù hợp chính xác, rồi được chuẩn bị bởi Chef chính nhà hàng cùng đội ngũ nấu nướng hàng đầu. Xin hãy đến khám phá Umi, nơi một cảm nghiệm hưởng thụ các món ăn biển không đâu sánh bằng đang đón chờ quý vị.





Các món 'chuyên hiệu' của Umi gồm Khay Sashimi tuyệt hảo và món Cá Tuyết Chile với Xốt Tương Miso. Khay Sashimi mang đến cho thực khách chọn lựa tận hưởng nhiều loại đặc sản dưới biển khác nhau, gồm cá ngừ, cá cam Nhật Bản, cá hồi, cá cam con, cá thu ngừ, sò điệp, bạch tuộc và tôm. Trong khi đó, món chính Cá Tuyết Chile mang pha trộn những hương vị và nguyên vật liệu ngon nhất từ các đất nước Chile và Nhật Bản thành một món xứng đáng là chọn lựa hàng đầu của thực khách. Chef bắt đầu với một miếng phi-lê cá hạng tuyển và mang chuẩn bị với nước ướp tương miso, ớt, cà rốt non, rồi dọn lên với bông cải xanh áo dầu. Các hương vị thật bất ngờ song lại hòa quyện tạo thành một bữa ăn ngon tuyệt thật khó quên.





Nằm cạnh Hotel Lobby, Nhà hàng Umi mở cửa Thứ Tư-Chủ Nhật vào lúc 5pm, và đóng cửa vào những ngày Thứ Hai & Thứ Ba. Đề nghị quý vị nên đặt chỗ trước.







Blazing Noodles – Đông Gặp Tây

Ở nhà hàng Blazing Noodles tuyệt ngon, quý vị sẽ khám phá ra những hương vị tuyệt vời ở nhiều đất nước khác nhau, và pha trộn một số những món và phong thái nấu nướng Á châu mà quý vị ưa chuộng. Thực đơn của nhà hàng đưa từng thực khách vào cuộc hành trình kỳ thú riêng của mỗi người, tới những điểm đến khoái khẩu, nơi truyền thống và cách tân gặp gỡ.





Các món 'chuyên hiệu' của Blazing Noodles gồm món Vịt Vua Chúa Bắc Kinh và món Gà Kung Pao. Là một món rất phổ biến trong cả văn hóa Đông Phương lẫn Tây Phương, món Vịt Bắc Kinh tuyệt ngon này được dọn cùng bánh bao hấp thật thơm và được tăng sắc vị với các sợi hành xanh, dưa chuột và xốt nước tương Hoisin. Trong khi ấy, dù rằng món Gà Kung Pao là một món quen thuộc có thể tìm thấy tại bất kỳ nhà hàng Trung Hoa nào, món gà này vẫn là một chọn lựa hương vị truyền thống của nhiều người, với gà áp chảo đã được chuẩn bị hoàn hảo, thêm vào ớt chuông, hành và đậu phộng vào một nước xốt đặc chế với ớt khô cay thơm lừng.





Nằm cạnh Hotel Lobby, nhà hàng Blazing Noodles mở cửa mỗi ngày, phục vụ bữa trưa và bữa chiều.







Bamboo – Hơn Một Bữa Ăn, Một Hành Trình…

Với một ảnh hưởng bếp Việt mạnh mẽ, song lại cũng pha trộn với các hương vị từ Trung Hoa, Thái Lan, Phi-líp-pin và Đại Hàn, vị đặc biệt chân thực của nhà hàng Bamboo làm thỏa mãn mọi loại khẩu vị với những hương vị vừa vinh danh truyền thống vừa mang cảm nghiệm ăn uống phong cách Á Châu vào những đường hướng cách tân và bất ngờ.





Những món 'chuyên hiệu' của nhà hàng Bamboo gồm món Tôm Hùm Xốt Gừng Hành Lá và món sườn bò Đại Hàn Gal Bi Deop Bap. Với những vị mê tôm hùm, nhà hàng Bamboo cần được xếp vào danh sách vài nơi phải ghé tới ngay. Chef chính sẽ làm một con tôm hùm Maine 2.5 pound với xốt gừng-hành lá xào. Nếu trước đây quý vị mới chỉ từng thưởng thức tôm hùm với bơ và muối thì nay khẩu vị của quý vị sẽ đột ngột khám phá nét bùng nổ tuyệt vời của sự pha trộn các hương vị được tạo cảm hứng từ miền viễn đông. Trong khi ấy, thực đơn nhà hàng Bamboo đủ phong phú đa dạng để phục vụ quý vị món Đại Hàn truyền thống - sườn bò nướng Đại Hàn, được dọn với món Kim Chi đi kèm.





Nằm phía bên kia Round Bar, nhà hàng Bamboo mở cửa mỗi ngày vào lúc 11 giờ sáng.





Về Pechanga Resort Casino

