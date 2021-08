WHO: Bệnh Nhân Covid Số 0 Có Thể Từ Phòng Thí Nghiệm Vũ Hán Phát Tán Ra Ngoài

Cách nay một tuần người viết gửi đến bạn đọc bài viết về tình báo Mỹ thu giữ kho dữ liệu khổng lồ chứa các thông tin về các mẫu virus từng được nghiên cứu tại Viện virus học Vũ Hán, nơi mà các quan chức Mỹ tin rằng có thể là nguồn gốc phát sinh đại dịch COVID-19. Nhưng hôm nay (một tuần sau) phía Trung Quốc mới lên tiếng gián tiếp trả lời về tin tức này. Tuy nhiên, ngay sau khi tờ The Sun loan tải tuyên bố của Trưởng đoàn điều tra nguồn gốc Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Trung Quốc cho rằng bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên có thể là nhân viên của phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, thì ít giờ sau tờ Hoàn Cầu Thời Báo, TQ đã vội vàng lên tiếng... Sau đây là đầu đuôi câu chuyện.







* Nhân viên WIV có khả năng bị nhiễm bệnh tại hiện trường

Theo tờ The Sun, trong cuộc phỏng vấn trên đài TV2 của Đan Mạch ngày 12.8, tiến sĩ Peter Ben Embarek, trưởng phái đoàn điều tra của WHO tại Trung Quốc hồi đầu năm, đã đưa ra thông tin gây chấn động thế giới.

Tiến sĩ Ben Embarek nói với TV2 rằng virus này có thể đã lây nhiễm cho một nhà khoa học hoặc nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu về những con dơi tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tiến sĩ Ben Embarek cho biết: “Một nhân viên có khả năng bị nhiễm bệnh tại hiện trường khi lấy mẫu thuộc một trong những giả thuyết có thể xảy ra. "Đây là nơi virus trực tiếp lây lan từ dơi sang người. Trong trường hợp đó, có thể là một nhân viên phòng thí nghiệm thay vì là từ một dân làng bi lây ngẫu nhiên, hoặc là từ một người nào đó thường xuyên tiếp xúc với dơi. "Vì vậy, nó thực sự là điều có thể xảy ra." Tiến sĩ Ben Embarek thừa nhận nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào về điều này - nhưng Trung Quốc từ lâu đã bị cáo buộc là đã che đậy những dấu vết từ ngày đầu của đại dịch.

Ông ta tiết lộ về kết luận ban đầu của nhóm WHO là "cực kỳ khó xảy ra" , và chỉ được đưa vào báo cáo sau khi đàm phán khó khăn với các nhà khoa học Trung Quốc, những người ban đầu muốn ghi là KHÔNG CÓ GÌ trong báo cáo về vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm- who originally wanted NOTHING in the report about the lab leak .

Cuộc nghiên cứu các coronavirus trên cơ thể dơi rất giống với Covid - và được phát hiện giống gần nhất về di truyền của virus. Kể từ khi sự thật này được tiết lộ, các câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu phòng thí nghiệm Vũ Hán - nơi được cho là có mức độ bảo mật cao nhất ở Trung Quốc - có thể đóng một vai trò nào đó trong nguồn gốc của virus hay không. Trung Quốc đã mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc virus phát xuất từ phòng thí nghiệm - và một số nhân vật hàng đầu đã cố gắng phản bác giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm vào năm ngoái, và cho đó chỉ là một "thuyết âm mưu". Tuy nhiên, đề xuất rò rỉ từ phòng thí nghiệm ngày càng được các chính phủ và các nhà khoa học xem xét nghiêm túc hơn và đòi hỏi cần có bằng chứng cụ thể .

Theo nhà khoa học Đan Mạch - chuyên gia về an toàn thực phẩm và bệnh truyền nhiễm từ động vật - nói với TV2 rằng lý thuyết phát xuất từ phòng thí nghiệm đã không được thảo luận cho đến 48 giờ trước khi nhóm của WHO rời Trung Quốc. Tiến sĩ Embarek cho biết các nhà khoa học Trung Quốc, những người ban đầu luôn bác bỏ hoàn toàn giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, sau cùng được thêm vào báo cáo sau một cuộc đôi co kịch liệt .

Tiến sĩ Ben Embarek cho biết: "Chúng tôi không được phép xem trực tiếp sách vở về các cuộc thí nghiệm hoặc tài liệu từ phòng thí nghiệm. "Chúng tôi được nghe một bài thuyết trình, sau đó chúng tôi nói chuyện và hỏi những câu hỏi chúng tôi muốn hỏi, nhưng chúng tôi không được xem bất kỳ tài liệu nào cả." CDC Vũ Hán được cho là nơi đã thử nghiệm về những con dơi, nhưng điều này không có nghĩa là họ không nghiên cứu hoặc nắm giữ virus. Và phòng thí nghiệm chỉ cách chợ hải sản 500 mét nơi được cho biết là đã tìm thấy Covid vào tháng 12 năm 2019.

* Lỗi của con người



Tiến sĩ Ben Embarek nói: “Có thể là do lỗi của con người đằng sau sự kiện như vậy, và họ không vui khi phải thừa nhận điều đó. "theo truyền thống của người châu Á rằng bạn không thể bị mất mặt, và toàn bộ hệ thống cũng bảo lưu quan điểm không thể sai lầm và mọi thứ phải hoàn hảo". "Cũng có thể là có người muốn che giấu điều gì đó. Ai biết được?"- "It could also be that someone wants to hide something. Who knows?"

Ông ta coi đó là một chiến thắng khi đã lôi kéo được người Trung Quốc nói về thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Sự can thiệp của ông ta là một trong những điều phi thường nhất cho thấy sự tin cậy đối với thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm khi ông ta là trưởng phái đoàn của WHO trong chuyến thăm của họ đến Vũ Hán vào tháng Hai. Tiến sĩ Embarek nói các chuyên gia tuy được đến Viện Virus học Vũ Hán (WIV) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của thành phố nhưng phía Trung Quốc không cung cấp dữ kiện liên quan, dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá về thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. [1]