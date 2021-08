Trung Quốc Tập Trận Lớn Nhất Từ Trước Tới Nay Tại Biển Đông Để Răn Đe Mỹ và Các Nước Trong Vùng

BIỂN ĐÔNG – Trung Quốc ngày càng hung hăng phô bày thanh thế trên Biển Đông để quyết xâm chiếm vùng biển chiến lược này bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ và các nước có tranh chấp trong khu vực, mà điển hình là cuộc tập trận lới chưa từng thấy trong những ngày qua tại Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 10 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận lớn từng thấy ở Biển Đông từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8.Mục tiêu được nói là nhằm đối phó với hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh.

Theo truyền thông quốc tế, quy mô tập trận của quân đội Trung Quốc đủ để cạnh tranh với cuộc tập trận liên quân của Mỹ, Anh và các đồng minh, thể hiện thái độ không khoan nhượng của Bắc Kinh. Cuộc tập trận được triển khai với một tàu sân bay, một tàu tấn công đổ bộ và ba tàu khu trục cỡ lớn Type 055 của Hạm đội Nam Hải.

Khu vực tập trận kéo dài từ vùng biển phía đông và đông nam đảo Hải Nam đến đông bắc quần đảo Hoàng Sa.

Truyền thông của Đài Loan đưa tin, các cuộc tập trận trên biển quy mô lớn của Quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây thường liên quan đến việc phóng thử tên lửa.

Biển Đông đã trở thành một trong nhiều điểm nhấn trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, khi Washington bác bỏ điều mà họ gọi là yêu sách lãnh thổ trái pháp luật của Bắc Kinh ở vùng biển giàu tài nguyên này.

Hôm 9 tháng 8, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên tiếng chỉ trích hành vi bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông và cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng một cuộc xung đột "sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu đối với an ninh và thương mại".

Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, ông Đới Bình (Dai Bing), cáo buộc Hoa Kỳ "gây sự một cách vô cớ, tùy tiện đưa tàu và máy bay quân sự tiên tiến vào Biển Đông như một hành động khiêu khích và cố gắng gây hiểm khích giữa các nước trong khu vực một cách công khai."