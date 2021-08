Tình Báo Mỹ Thu Giữ Kho Dữ Liệu Chứa Các Mẫu Virus Từ Phòng Thí Nghiệm Vũ Hán

Trở về nội dung bản tin nơi tiêu đề, CNN cho biết tiếp:



Việc chuyển tải cả núi dữ liệu này thành thông tin có thể sử dụng là một phần trong nỗ lực 90 ngày của cộng đồng tình báo nhằm khám phá nguồn gốc của đại dịch - đặt ra một loạt thách thức cần máy tính đủ sức mạnh để khai thác tất cả tài liệu. Để làm được công việc này, các cơ quan tình báo đang dựa vào các siêu máy tính tại Phòng thí nghiệm Quốc gia của Bộ Năng lượng (Department of Energy's National Labs) , một tập hợp gồm 17 cơ quan nghiên cứu hàng đầu của chính phủ.

Ngoài ra còn một vấn đề khác là về nhân lực. Các cơ quan tình báo không chỉ cần các nhà khoa học của chính phủ đủ kỹ năng để giải thích dữ liệu trình tự gen phức tạp , những người này cần có đủ điều kiện về bảo mật, họ cũng cần nói được tiếng Quan Thoại, vì thông tin được viết bằng tiếng Trung với vốn từ vựng chuyên ngành. Theo CNN, giới chức tình báo Mỹ sẽ tiến hành việc diễn giải dữ liệu nói trên trong vòng 90 ngày, với hy vọng tìm ra câu trả lời bằng cách nào virus corona đã lây lan từ động vật sang cho con người.

Các nhà điều tra trong và ngoài Chính phủ Mỹ từ lâu đã tìm kiếm dữ liệu di truyền của 22.000 mẫu virus được nghiên cứu tại Viện virus học Vũ Hán. Dữ liệu này đã bị giới chức Trung Quốc gỡ khỏi Internet vào tháng 9 năm 2019-That data was removed from the internet by Chinese officials in September 2019. Chính phủ Trung Quốc đã từ chối công khai dữ liệu này cũng như các dữ liệu gốc khác về các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ở nước này với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và với Mỹ-and China has since refused to turn over this and other raw data on early coronavirus cases to the World Health Organization and the US.