California Thực Hiện Các Biện Pháp Hàng-Đầu-Quốc-Gia để Khuyến Khích Nhân Viên Tiểu Bang và Nhân Viên Y Tế Tiêm Chủng

SACRAMENTO - Tiểu bang California đang thực hiện hành động quyết định để chống lại sự lây lan của COVID-19, bảo vệ các cộng đồng có nguy cơ lây nhiễm cao và đảm bảo rằng tiểu bang có thể duy trì hoạt động khi mở cửa một cách an toàn - thực hiện tiêu-chuẩn-hàng- đầu-quốc-gia để yêu cầu tất cả nhân viên của tiểu bang và nhân viên y tế, cùng với các địa điểm tập trung đông người có nguy cơ cao phải lựa chọn hoặc là đưa ra bằng chứng đã tiêm chủng đầy đủ hoặc là phải đi thử nghiệm ít nhất một lần mỗi tuần, đồng thời khuyến khích tất cả chính quyền địa phương và những người chủ sử dụng lao động khác áp dụng một quy trình tương tự.

Thống đốc Gavin Newsom cho biết: “Hiện chúng ta đang đối phó đại dịch với những người chưa được tiêm chủng, và sẽ phải có những nỗ lực mới để bảo vệ người dân California khỏi biến thể Delta nguy hiểm,” Thống đốc Gavin Newsom cho biết. “Với tư cách là người chủ sử dụng lao động lớn nhất của tiểu bang, chúng tôi khởi xướng yêu cầu tất cả các nhân viên y tế và nhân viên tiểu bang phải chọn: hoặc là đưa ra bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc phải đi thử nghiệm thường xuyên. Chúng tôi đang khuyến khích chính các văn phòng chính quyền địa phương cùng với mọi doanh nghiệp cũng thực hiện điều tương tự. Vắc-xin là an toàn – thuốc bảo vệ gia đình của chúng ta, bảo vệ những người thực sự không thể tiêm chủng, bảo vệ con cái và nền kinh tế của chúng ta. Vắc-xin là cách chúng ta chấm dứt đại dịch này ”.

California cũng sẽ yêu cầu các trung tâm chăm sóc sức khỏe xác nhận rằng nhân viên đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc phải thử nghiệm thường xuyên. Những nhân viên chưa được tiêm chủng sẽ phải kiểm tra COVID-19 ít nhất hàng tuần và sẽ được yêu cầu mặc PPE thích hợp. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các địa điểm tụ tập có nguy cơ cao như những trung tâm dành cho người cao tuổi, nhà tạm trú cho người vô gia cư và nhà tù. Các bước này sẽ giúp bảo vệ bệnh nhân và những cư dân có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Chính sách mới đối với nhân viên tiểu bang sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 8, và việc thử nghiệm sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn trong vài tuần tới. Chính sách mới đối với nhân viên y tế và các địa điểm tập trung đông người sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 8, đối với các trung tâm chăm sóc sức khỏe cho đến ngày 23 tháng 8 mới có hiệu lực.

Mặc dù California dẫn đầu quốc gia về số lượng tiêm chủng, với hơn 44 triệu liều đã được tiêm và 75 phần trăm dân số đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất một liều, nhưng tiểu bang hiện đang chứng kiến số lượng ngày càng gia tăng của những người từ chối tiêm vắc-xin được đưa vào ICU và tử vong . Sự gia tăng này là do biến thể Delta, dễ lây lan hơn và giết người nhanh hơn:

Tính đến tuần trước, tỷ lệ ca bệnh trên toàn tiểu bang của California đã tăng hơn gấp 4 lần từ mức thấp vào tháng 5 là 1,9 ca/100.000/ngày lên ít nhất 9,5 ca/100.000.





Tỉ lệ ca dương tính của chúng ta ở mức thấp 0,7% vào tháng 6, hiện đã tăng lên 5,2%.





Số ca nhập viện của chúng ta ở mức thấp nhất trong tháng 6 là dưới 900, và hiện chúng ta đang tiến gần 3.000.





Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh mới nằm trong số những người chưa được tiêm chủng, với tỷ lệ trường hợp chưa được tiêm chủng cao hơn 600 phần trăm so với những người đã được tiêm chủng.

“California đã phân phát nhiều loại vắc-xin hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, với 75% trong số những người đủ điều kiện đã tiêm ít nhất một liều, và chúng ta đã đi trước nhiều tuần để đạt được mục tiêu 70% của Tổng Thống Biden. Nhưng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để chống lại thông tin sai lệch đồng thời khuyến khích các cộng đồng và cá nhân đang do dự với vắc-xin, ”Bộ Trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, Tiến sĩ Mark Ghaly nói. “Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 60% so với chủng Alpha, cũng như có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều lần so với chủng COVID-19 ban đầu. Nếu bạn đã chờ đợi để được chủng ngừa, thì bây giờ là lúc bạn nên làm điều đó.”

Tiểu bang California vẫn cam kết giữ cho nền kinh tế của bang mở cửa trong khi vẫn đảm bảo rằng nhân viên cảm thấy an toàn tại nơi làm việc. Để đạt được mục tiêu đó, tiểu bang đang khuyến khích người chủ sử dụng lao động phải đảm bảo rằng nhân viên của họ được tiêm chủng, và sẽ dẫn đầu bằng cách thực hiện các biện pháp tiêm chủng mới cho các nhân viên tiểu bang và nhân viên y tế.

Ngoài những biện pháp mới này, tiểu bang tiếp tục nỗ lực tiêm chủng cho người dân California. Tuần trước, California đã vượt qua 2 triệu người mới được tiêm chủng kể từ khi tung ra chương trình khuyến khích, Vax for the Win. Chương trình đã tăng số lượng tiêm chủng HPI Q1, và tăng 10% liều lượng tiêm cho dân số Latinx. Nó cũng làm chậm một cách thành công tốc độ sụt giảm tỷ lệ tiêm chủng mà California đang gặp phải. Đỉnh điểm của chương trình cho thấy tỷ lệ tiêm chủng tăng 33%, “vượt xa xu hướng tiêm chủng ở nhiều quốc gia”, bao gồm việc gần đây là mức tăng 4,4% trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 7 - một dấu hiệu đầy hứa hẹn ở California, khi tỷ lệ tiêm chủng giảm trên toàn quốc.

Trong dữ liệu sơ bộ cho tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7, chúng tôi đã thấy số người tiêm liều vắc xin Johnson and Johnson đầu tiên của họ đã tăng 16%, từ 220.294 hai tuần trước lên 254.807 vào tuần trước. Chúng tôi đang nhìn thấy xu hướng này rất rộng, đại diện cho 51 trên 58 quận.

Các Nỗ Lực Tiếp Cận Vắc-xin và Công Bằng Khác. California đã chủ động tham gia vào một chiến lược tiếp cận đa phương, đồng thời khuyến khích để tiếp cận các tổ chức, đặc biệt là ở các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và những người vẫn còn dè dặt (ví dụ: những người do hạn chế bệnh tật chỉ có thể ở trong nhà, những người bị hạn chế sự di chuyển do không có phương tiện giao thông để đi lại, những ai vẫn còn do dự chưa muốn tiêm vắc-xin và/hoặc những ai sống một khu vực xa hơn). Các nỗ lực đang được phân tích kỹ lưỡng hơn và tiếp tục thực hiện dựa trên dữ liệu: chuyển đổi từ các địa điểm chích ngừa lớn sang các địa điểm nhỏ hơn, tập trung vào mục tiêu hơn, đồng thời tiếp tục tăng cường nỗ lực tiếp cận và giáo dục của chúng ta bằng cách triển khai những chỗ chích ngừa di động để mọi người có thể tiếp cận vắc-xin dễ dàng hơn. Những nỗ lực tiếp cận/khuyến khích như vậy nhằm đạt được sự công bằng lớn hơn bao gồm:





Các Chiến Dịch Giáo Dục Công Cộng Đa Phương Tiện và Đa Văn Hóa. Chiến dịch “Hãy Đạt Miễn Dịch Cộng Đồng” hiện đi kèm với chiến dịch tiếp cận các gia đình có thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên. Chiến dịch là từ sự nỗ lực phối hợp giữa hơn 400 cơ quan truyền thông của người thiểu số trên 25 ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ bản địa.

Ngân Hàng Điện Thoại Cho Chiến Dịch “Hãy Tiêm Vắc-xin” và Chiến Dịch Gõ Cửa. Chiến dịch “Hãy Tiêm Vắc-xin” là nỗ lực của tiểu bang được hình thành sau từng cấp độ thành công của mỗi chiến dịch cùng với sự phối hợp của 70 cơ quan trong cộng đồng. Tính đến ngày 13 tháng 7, chiến dịch “Hãy Tiêm Vắc-xin” đã thu được 1,3 triệu cuộc trò chuyện nhằm quảng bá việc tiêm chủng thông qua các cuộc gọi điện thoại cá nhân và việc đến tận nhà ở các khu dân cư kém thuận lợi hơn ở California.

Hỗ Trợ Các Tổ Chức Cộng Đồng Để Tiếp Cận, Hỗ Trợ Cuộc Hẹn Trực Tiếp và Giới Thiệu. Có tổng cộng 127,7 triệu đô la tiền đầu tư của California từ sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân, để hỗ trợ khoảng 500 tổ chức trong cộng đồng nhằm tiếp cận các cộng đồng chưa được hỗ trợ. Chi nhánh trực thuộc của các tổ chức này đã tạo điều kiện thuận lợi cho khoảng 184.986 cuộc hẹn tiêm vắc-xin, và 710.429 lượt giới thiệu đến các nền tảng hoặc nhà cung cấp dịch vụ đặt hẹn.

Nỗ Lực Dựa Vào Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe. Một chương trình tài trợ cho nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng mới được gọi là CalVaxGrant, (bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8), nhằm hoàn trả cho các hoạt động lên đến $55,000 để thiết lập văn phòng của họ như các điểm tiêm chủng COVID-19 nhỏ cho cộng đồng. Là những người cung cấp thông tin đáng tin cậy, bác sĩ, bác sĩ nhi khoa, và các nhà cung cấp dịch vụ có thể chủ động tiếp cận các thành viên cộng đồng cũng như trả lời các câu hỏi khi bệnh nhân đến văn phòng của họ. Văn Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe cũng đang nỗ lực để tăng tỷ lệ tiêm chủng của những người nhận Medi-Cal bao gồm: thực hiện các kế hoạch chăm sóc được quản lý trong các cuộc gọi hàng tuần, khuyến khích sự tiếp cận đến bệnh nhân của họ, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng hàng tuần của người thụ hưởng và phổ biến Bưu Thiếp Cải Thiện Chất Lượng với các chiến lược và kỹ thuật để giải quyết tình trạng do dự về việc tiêm vắc-xin.

Cộng Đồng/Đối Tác Kinh Doanh

Hiệu Cắt Tóc: “Giúp Cộng Đồng Là tự Giúp Mình” là sự hợp tác với Quỹ Chăm Sóc Sức Khỏe và Sắc Đẹp do người Da Đen đã thành lập 100 cửa hàng cắt tóc, cửa hàng làm đẹp và cửa hàng cung cấp đồ làm đẹp trên toàn tiểu bang với tư cách là trung tâm cung cấp thông tin về COVID-19 cho cộng đồng. Các cửa hàng và nhà tạo mẫu đang quảng cáo thông tin về vắc-xin và việc mang khẩu trang cho đến khi bạn được tiêm vắc-xin.







Các Tổ Chức Giáo Dục Đại Học: Chiến dịch đã thu hút sự tham gia của các hệ thống CCC, CSU và UC, cũng như AICCU (Hiệp Hội Các Trường Đại Học và Cao Đẳng California Độc Lập) để chia sẻ thông tin về chiến dịch Tiêm Chủng ALL 58, với các cơ hội hợp tác và khuyến khích nhiều sinh viên hơn chủng ngừa để họ có thể trở lại trường một cách an toàn. Mỗi nhóm này được cung cấp một bộ công cụ có thể tùy chỉnh.





Các Tổ Chức Từ Trường Học: Các tổ chức từ trường học đang hỗ trợ việc thúc đẩy trở lại trường học thông qua một bộ công cụ và các cơ hội truyền thông kiếm được.







Tiếp Cận Cộng Đồng Dựa Trên Tín Ngưỡng: Các tổ chức và nhà lãnh đạo tôn giáo là những sứ giả đáng tin cậy trong cộng đồng của họ. Thông qua các mạng lưới này, chiến dịch có thể cung cấp thông tin rõ ràng, thực tế và chính xác về vắc-xin cho các nhà lãnh đạo đức tin và cộng đồng của họ. Quan hệ phối hợp này đã dẫn đến việc đồng tổ chức các phòng khám vắc-xin trong các cộng đồng tín ngưỡng.





McDonald’s: McDonald’s đang tổ chức hơn 150 phòng khám để tiêm chủng tại hơn 80 địa điểm nhà hàng ở 11 khu vực khác nhau trên toàn tiểu bang. Đã hoàn thành khoảng 107.