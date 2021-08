Thông Tin Thẩm Mỹ: Hướng Dẫn Để Hoàn Thành Tờ Ghi Chú Pedicure

Hội Đồng Thẩm Mỹ Của Tiểu Bang California (The California Board of Barbering and Cosmetology, BBC) đang khuyến cáo người khách và thợ hành nghề tại các nơi làm tóc và móng tay, spa và tiệm cắt tóc thực hành các bước phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi mắc bịnh đại dịch