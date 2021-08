Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến Khuyến Khích Người Mỹ Gốc Việt Dấn Thân Tham Gia Để Giúp Tạo Nên Một Nước Mỹ Công Bằng và Đa Dạng

Vài Dòng Về Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến - PIVOT





Mặc dù nhiều người Mỹ gốc Việt có quan điểm tiến bộ, nhưng tiếng nói của họ đã không được quảng bá rộng rãi trên các báo chí người Mỹ gốc Việt. PIVOT- Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến, được thành lập để bảo đảm rằng những tiếng nói này được lắng nghe trong cộng đồng của chúng ta. PIVOT là một tổ chức phi lợi nhuận 501c4 được thành lập tại California vào tháng 2 năm 2017. Sứ mệnh và nhiệm vụ của PIVOT là khuyến khích sự tham gia và dấn thân của người Mỹ gốc Việt để giúp tạo nên một nước Mỹ công bằng và đa văn hóa. Tầm nhìn của PIVOT là trở thành tiếng nói chung cho người Mỹ gốc Việt cấp tiến và tiến bộ, khuyến khích sự tham gia vào các sinh hoạt đấu tranh và đào tạo lãnh đạo cộng đồng, đồng thời hỗ trợ các chính sách và các ứng cử viên phù hợp với các giá trị mong muốn của chúng tôi.





Chỉ trong một thời gian ngắn, PIVOT đã được biết đến rất nhiều trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Á trên khắp Hoa kỳ, đặc biệt là đối với giới trẻ Mỹ gốc Việt. PIVOT đóng vai trò như một nguồn thông tin đáng tin cậy bằng cách cung cấp những bài phân tích chuyên nghiệp dựa trên sự thật và các đánh giá công bằng về các chính sách đối nội và các bài viết này được phổ biến trên các phương tiện truyền thông truyền thống, xã hội và mạng xã hội. PIVOT hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, với trang Facebook đạt được 1,2 triệu người truy cặp trong năm 2020. PIVOT cũng xuất hiện thường xuyên trên các báo chí Việt Nam như Người Việt, Việt Báo và trên các đài truyền hình Việt Nam.





PIVOT làm việc với người Mỹ gốc Việt ở mọi lứa tuổi và với các cộng đồng khác để thúc đẩy một chương trình nghị sự chung bao gồm: thúc đẩy và hỗ trợ các quyền của con người, dân sự, di dân và tị nạn; tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa, ngôn ngữ và tài chính cho các chương trình về giáo dục, y tế và các cơ hội kinh tế có chất lượng; và bảo vệ môi trường. Hội đồng quản trị và các thành viên của PIVOT đã viết nhiều bài báo về các chủ đề như gánh nặng xã hội (public charge), di dân, COVID-19, và nhiều bài báo khác để cung cấp thông tin cần thiết cho người Mỹ gốc Việt.





PIVOT ra mắt VietCOVID (www.vietcovid.org) bằng tiếng Anh và tiếng Việt để thông báo cho người Mỹ gốc Việt về dịch COVID, chủng ngừa COVID và cách nhận chủng ngừa. Năm 2020, PIVOT ra mắt VietFactCheck (www.vietfactcheck.org) để chống lại những thông tin sai lệch nhắm vào người Mỹ gốc Việt. VietFactCheck đã được đăng trên Los Angeles Times như một nguồn thông tin đáng tin cậy bằng tiếng Anh và tiếng Việt. VietFactCheck cũng đã đưa thông tin về việc chủng ngừa COVID-19 và COVID-19.





Ngoài ra, PIVOT nhắm tăng cường sự tham gia của người Mỹ gốc Việt vào các quy trình bỏ phiếu ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia. Trong Năm Bầu cử 2020, chương trình PIVOT’s VietAm (www.VietAmVote.org) đã tạo ra một nguồn thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt để giúp cử tri ở 11 tiểu bang ghi danh bỏ phiếu và đã tiếp xúc được gần 100.000 người Mỹ gốc Việt nhờ bản hướng dẫn cử tri đi bầu. Quảng cáo trên mạng của PIVOT trong các cuộc bầu cử năm 2020 khác nhau đã được hơn 500.000 người truy cặp. Chương trình PIVOT Nghiên cứu sinh (PIVOT’s Fellows) đã đào tạo 11 người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi để tiếp xúc với cử tri người Mỹ gốc Việt với sự cộng tác của các tổ chức địa phương ở 5 tiểu bang. Các nghiên cứu sinh của PIVOT đã thực hiện hơn 2 triệu cuộc tiếp xúc cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020. PIVOT tìm kiếm, đào tạo và hỗ trợ người Mỹ gốc Việt và các cá nhân khác có tinh thần cấp tiến và tiến bộ để đạt được các chính sách và vị trí chính trị ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia. Các ứng cử viên được PIVOT ủng hộ ở cấp tiểu bang đã thành công ở cấp lập pháp tiểu bang như Kathy Tran (VA), Bee Nguyen (GA), Joe Nguyen và My Linh Thai (WA), và Tram Nguyen (MA). PIVOT cũng hỗ trợ hơn 40 ứng cử viên ở cấp liên bang vào nhiều chức vụ năm 2020.





Trong nhiều thập niên, người Mỹ gốc Việt được coi là người bảo thủ nhất trong số những sắc tộc gốc Á. Điều này có thể đúng trong quá khứ, nhưng việc này đang thay đổi nhanh chóng với sự tham gia của các thế hệ trẻ và một phần do những người Mỹ gốc Việt cấp tiến mạnh dạn lên tiếng nhiều hơn. PIVOT đang dẫn đầu trong nỗ lực này và cung cấp một nền tảng cho những ai muốn làm việc để cải thiện phúc lợi xã hội của tất cả người Mỹ gốc Việt và tất cả người Mỹ. Chúng tôi mong quý vị cùng tham gia vào nỗ lực này với chúng tôi.





PIVOT Overview





Although many Vietnamese Americans have progressive views, their voices have been relatively quiet in the Vietnamese American press. PIVOT-The Progressive Vietnamese American Organization, was created to ensure that these voices are heard in our communities. PIVOT is a national 501c4 non-profit organization which was incorporated in California in February 2017. Its mission is to engage and empower Vietnamese Americans for a just and diverse America. PIVOT's vision is to be a collective voice for progressive Vietnamese Americans, to engage and empower Vietnamese Americans through civic engagement and leadership development, and to support policies and candidates that are aligned with our values.





Within a short time, PIVOT has become well known in Vietnamese American and Asian American communities around the country, especially to the young Vietnamese Americans. It serves as a reliable source of information by providing thoughtful and fair analyses of domestic policies important to Vietnamese Americans and disseminating these analyses through traditional media, social media, and social networks. PIVOT has a strong social media presence, with its Facebook page having a reach of 1.2 million in 2020. It also has a regular presence in the Vietnamese press such as Nguoi Viet and Viet Bao and on Vietnamese television.





PIVOT works together with Vietnamese Americans of all ages and with other communities to promote a common agenda that include: promotion and support of human, civil, immigrant, and refugee rights; increasing cultural, linguistic, and financial access to quality education, health care, and economic opportunities; and protecting the environment. Its Board and its members have written many articles on topics such as public charge, immigration, COVID-19, and many more to provide needed information to Vietnamese Americans.





PIVOT launched VietCOVID (www.vietcovid.org) in English and Vietnamese to inform Vietnamese Americans about COVID, COVID vaccines, and how to get the vaccines. In 2020, PIVOT launched VietFactCheck (www.vietfactcheck.org) to fight misinformation directed at Vietnamese Americans. VietFactCheck was featured in the Los Angeles Times as a reliable source of information in English and Vietnamese. VietFactCheck has also included information about COVID-19 and COVID-19 vaccination.





In addition, PIVOT aims to increase the participation of Vietnamese Americans in the voting process at local, state, and national levels. In the Election Year 2020, PIVOT’s VietAm Vote program (www.VietAmVote.org) created a resource in English and Vietnamese to help voters in 11 states to register to vote and reached nearly 100,000 Vietnamese Americans with its voter’s guide. PIVOT’s digital ads on the various 2020 elections were seen by over 500,000 viewers. PIVOT’s Fellows program trained 11 young Vietnamese Americans to conduct outreach to Vietnamese American voters in collaboration with local organizations in 5 states. PIVOT Fellows made over 2 million voter contacts during the 2020 election. PIVOT identifies, trains, and supports Vietnamese Americans and other individuals with progressive values to obtain policy and political positions at the local, state, and national levels. PIVOT-endorsed candidates at the state level who won include state legislators Kathy Tran (VA), Bee Nguyen (GA), Joe Nguyen and My Linh Thai (WA), and Tram Nguyen (MA). PIVOT also supported over 40 candidates in key federal races in 2020.





For decades, the Vietnamese American population has been considered the most conservative among Asian American populations. This may have been true in the past, but it is rapidly changing, partly due to the younger generation and partly due to progressive Vietnamese Americans speaking out more. PIVOT is leading this effort and providing a platform for those who want to work to improve the welfare of all Vietnamese Americans and all Americans. We look forward to engaging you in this effort.





Web:www.pivotnetwork.org Facebook: https://www.facebook.com/PIVOTorg/ Twitter: @PIVOTorg