Khoản Hỗ trợ lịch sử Trị giá 1,25 Triệu đô la cho Chương trình Thrive Center mang lại lợi ích cho Tương lai của Sinh viên Đại học Santa Ana

Gia đình Fainbarg và Chase viết nên Chương mới trong hoạt động thiện nguyện





(Santa Ana, CA) - Santa Ana College Foundation thông báo cam kết về gói quà tặng trị giá 1,25 triệu đô la từ gia đình Allan và Sandy Fainbarg, một gia đình luôn tận tâm với cộng đồng. Món quà hào phóng này trở thành khoản quyên góp tư nhân lớn nhất trong lịch sử của Trường Đại học Santa Ana (SAC) và tạo tiền đề cho hoạt động từ thiện trong tương lai cho ngôi trường thân yêu, kỷ niệm 106 năm phục vụ cộng đồng giáo dục.



Tiến sĩ Marilyn Flores, Hiệu trưởng lâm thời của trường Đại học Santa Ana cho biết: “Gia đình khiêm tốn và luôn hỗ trợ cộng đồng này đã liên tục tiếp sức cho sinh viên của chúng ta trong nhiều thập kỷ qua, và những đóng góp ngày càng nhiều của họ thực sự truyền cảm hứng." Sandy Fainbarg và người chồng quá cố Allan Fainbarg, cựu sinh viên được vinh danh của SAC đã dành nhiều thời gian và hoạt động từ thiện cho niềm đam mê và niềm tin cốt lõi của mình về các vấn đề quan trọng như không an toàn về nhà ở, nạn đói, sức khỏe tâm thần và hỗ trợ các nhu cầu cơ bản khác mà mọi người đều xứng đáng được nhận. Allan luôn cảm thấy rằng SAC đã cho ông một nơi để bắt đầu chương quan trọng tiếp theo của cuộc đời mình và cảm thấy có mối liên hệ sâu sắc với trường cũ của mình. Chính sự kết nối này đã bắt đầu một tình yêu suốt đời dành cho các sinh viên SAC và việc trở lại trường Đại học có ý nghĩa rất lớn đối với ông ấy.





Allan Fainbarg quá cố trong văn phòng của mình vào năm 2015.

Santa Ana College Foundation đã từ lâu đã nhận được sự hỗ trợ hào phóng của gia đình Fainbarg, và cho đến nay, tổng hỗ trợ cam kết từ gia đình đã vượt quá 2 triệu đô la Mỹ. “Chúng tôi không thể vui mừng hơn, mục đích và cách thức của món quà này thật tuyệt vời, nó sẽ đáp ứng những nhu cầu cơ bản thường ngăn cản các sinh viên của Đại học Santa Ana phát triển, hoàn thành các mục tiêu học tập và chuẩn bị cho sự nghiệp của họ. Tôi và gia đình rất mong muốn giúp đỡ sinh viên đạt được các mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của họ. Tôi cảm thấy được góp một phần nhỏ bé vào mối quan hệ đối tác đang tạo ra một chương trình hoàn chỉnh nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tế. Đó là điều sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta trở nên tươi sáng và mạnh mẽ hơn, ”Nancy Chase phát biểu.

Christina Romero MA, Giám đốc điều hành SAC College Advancement, chia sẻ: “Ý nghĩa của món quà mang tính bước ngoặt này và ảnh hưởng của gia đình Fainbarg và Chase đối với trường Đại học của chúng ta thật cảm động và truyền cảm hứng." “Sự kỳ diệu và sức mạnh của khoảng quyên góp hào phóng này bắt đầu từ Allan Fainbarg và di sản mà ông ấy đã chọn để lại với ước muốn giúp TẤT CẢ sinh viên thành công; và đó chính xác là những gì món quà này sẽ làm. Tôi rất biết ơn và vui mừng khi có thể cùng Sandy, Nancy, Irv, Steven, Ryan, Brooke, Catie và toàn bộ gia đình của họ tiếp tục công việc hỗ trợ sinh viên."





Nancy Chase, Sandy Fainbarg và cựu sinh viên SAC Toni Delgado, người đã nhận được Học bổng Allan and Sandy Fainbarg.







Romero là minh chứng cho mối quan hệ bền chặt mà gia đình Fainbarg và Chase đã thiết lập với SAC trong suốt những năm qua. Bà tin rằng cựu sinh viên là một nhân tố quan trọng trong việc đóng góp hỗ trợ cho trường Đại học cộng đồng và cho rằng có được các khoản hỗ trợ như thế này là nhờ vào kết nối thực sự cũng như trao đổi cởi mở với các nhà hảo tâm, đồng thời nắm lấy các giá trị và tầm nhìn chung giúp cho cho sinh viên nhận được hỗ trợ và trợ cấp tiền mặt cần thiết.





“Món quà này sẽ giúp các sinh viên của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thành chặng đường học tập của mình,” Rossina Gallegos, Chủ tịch Hội đồng SAC Foundation, cho biết. “Thay mặt cho toàn thể Ban Giám đốc SAC Foundation, tôi muốn chân thành cảm ơn gia đình Fainbarg và Chase vì những đóng góp và sự hợp tác của họ dành cho Trường.”





Món quà lịch sử trị giá 1,25 triệu đô la được trao vào thời điểm quan trọng khi một trận đại dịch đang tiếp tục tàn phá và làm ảnh hưởng nhiều sinh viên chăm chỉ, họ phải chịu đựng những khoảnh khắc đau lòng và cuộc sống của họ phải thay đổi trong khi họ luôn cố gắng tiếp tục tập trung vào việc học của mình. Để đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của sinh viên, Đại học Santa Ana đã xây dựng Chương trình Thrive Center, giúp hỗ trợ khắc phục những thiếu thốn trong cuộc sống của những sinh viên đang gặp khó khăn trong hành trình học tập của họ trong nhiều thập kỷ. Đại dịch đã đẩy nhanh các kế hoạch mà Trường có cho chương trình đổi mới này và thông qua sự hỗ trợ đáng kể này từ gia đình Fainbarg và Chase, Chương trình Thrive Center sẽ có các nguồn hợp tác hỗ trợ cần thiết để thành công.



Những sinh viên có khả năng hoặc đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau và không thể chu cấp cho bản thân hoặc gia đình của họ. Món quà này cũng sẽ cho phép hỗ trợ trực tiếp hàng nghìn đô la mỗi năm cho sinh viên thông qua Quỹ hỗ trợ Allan Fainbarg Urgent Action. “Không nên từ chối trao cơ hội cho bất kỳ sinh viên nào sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đưa sự nghiệp, gia đình và tương lai của họ lên một tầm cao mới,” Romero nói. Với nguồn hỗ trợ này, nhiều sinh viên làm việc chăm chỉ đang trong hoàn cảnh có nguy cơ cao của trường sẽ có thể tiếp cận các nguồn hỗ trợ quan trọng này. Những sinh viên có nguy cơ về nhà ở và mất an ninh lương thực và thiếu khả năng tiếp cận với các chương trình dịch vụ xã hội khác sẽ có thể được kết nối với nguồn hỗ trợ trực tiếp và dành cho mỗi cá nhân này, nguồn hỗ trợ này sẽ giúp họ vượt qua khó khăn. Một số nhóm sinh viên sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ này là sinh viên phải đối mặt với tình trạng vô gia cư, là cha mẹ đơn thân, cựu chiến binh, sinh viên không có giấy tờ, sinh viên khuyết tật, sinh viên vận động viên, thanh niên được bảo trợ và sinh viên có thu nhập thấp. Sinh viên SAC sẽ có thể tập trung hơn vào việc học của họ khi tìm được nguồn hỗ trợ tại Thrive Center giúp khắc phục những khó khăn có thể khiến họ chùn bước trong con đường hướng đến mục tiêu của mình.





Món quà này cũng là món quà lớn nhất được trao tặng tính đến nay cho chiến dịch toàn diện Raising the Game của SAC Foundation, một chiến dịch chiến lược nhằm hỗ trợ sinh viên SAC và hỗ trợ việc lập chương trình ở cấp độ cao nhất. Chiến dịch này đã đạt được sức hút to lớn nhờ gia đình Fainbarg và Chase cũng như các nhà tài trợ hào phóng khác và những người ủng hộ trường Đại học. Để biết thông tin về cách tham gia vào Chiến dịch Raising the Game và trở thành Người thay đổi Cuộc chơi, vui lòng truy cập rtgcampaign.org hay gọi (714) 564-6095.





Liên lạc: Christina Romero (714) 564-6091 or Dalilah Davaloz (714) 564-5527.



Giới thiệu về Đại học Santa Ana