Ký Giả David Trần Minh Khai Trương Câu Lạc Bộ Báo Chí Tại Little Saigon, Nam California

Westminster (Thanh Huy) -- Ký giả David Trần Minh, Giám Đốc Viet Live Media Saigonnewstv, đã tổ chức lễ khai trương Câu Lạc Bộ báo chí vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 1 tháng 8, 2021, tại địa chỉ 10240 Westminster Avenue, Suite 201 Thành phố Garden Grove.



Tham dự buổi lễ đông đảo các cơ quan truyền thông và thân hữu, quan khách có: Hai Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove Ông Phát Bùi và Cô Thu Hà Nguyễn, ông Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal. Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức và cô Jenny Trần đại diện Dân Biểu Tiểu Bang Janet Nguyễn, Luật sư Mark và phu nhân đến từ North Carolina, cùng các ca sĩ Ngọc Đăng, Lan Ngọc, Mộng Nguyệt, Quế Phượng, nhạc sĩ Đình Nam…



Điều hợp chương trình MC, Ca sĩ Ngọc Đăng, mở đầu buổi lễ MC. Ngọc Đăng giới thiệu đôi nét về ký giả David Trần Minh chủ nhân CLB Báo Chí, Anh cho biết: “David Trần Minh, một người ký giả rất tài năng và tận tụy với nghề nghiệp, anh là một người phóng viên có uy tín, rất năng nổ với cộng đồng, anh đã cộng tác với các đài truyền hình hải ngoại như đài Saigon TV, đài Little Saigon TV, anh đã được cử đi một số nước trên thế giới kể cả ở Việt Nam để làm phóng sự các buổi lễ cũng như buổi họp quan trọng của quốc tế. Anh rất xứng đáng trong vai trò Chủ Nhiệm CLBBC Việt Nam tại hải ngoại.”







Sau đó Anh giới thiệu ký giả David Trần Minh lên có chào mừng và cảm ơn những người tham dự Anh Minh nói: “Trước tiên David gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị nói lên phần nào để cho chúng tôi vững tin, tiếng nói và sự hỗ trợ của quý vị sẽ làm cho chúng tôi tiếp tục con đường mà truyền thông hải ngoại mong muốn. Cộng đồng chúng ta sau một chặng đường dài sau biến cố 30 tháng Tư, 1975 đã xảy đến cho đất nước chúng ta, và mọi người đã phải ra đi, và khi chúng ta qua tới đây thì mọi ngành nghề, mọi công việc trong đó có vấn đề truyền thông, và David cũng đã được may mắn tham gia cùng với Little Saigon TV từ năm 1996 với anh Đinh Xuân Thái. Sau đó tiếp tục với các vai trò cộng tác viên của Little Saigon TV và Saigon TV.



“Ngày hôm nay tôi mạnh dạn và cũng nhờ được sự thúc đẩy của giới truyền thông, mong muốn chúng ta phải có một sân chơi. Cộng đồng VN hải ngoại chúng ta cũng đã có nhiều CLBBC ra đời nhưng chẳng mấy chốc phải ngừng hoạt động vì không được như ý muốn của những anh em yêu nghề trong lãnh vực truyền thông. Hôm nay David đã mạnh dạn đứng ra tổ chức một sân chơi như thế này để thứ nhất, chúng tôi có một lý do rất đơn giản, chúng tôi muốn tất cả những ai tham gia vào ngành truyền thông. Với tư cách là người đi trước chứ không là bậc thầy của bất cứ ai, chúng tôi có cơ sở và phương tiện, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị, nhất là trong thời đại gọi là Social Media, phát triển không ngừng nghỉ và tối tăm mặt mày khi chúng ta có một cái Iphone trên tay, chúng ta muốn biết, muốn tìm cái gì đều có trên đó. Trong đà tiến triển đó, David đã nhập cuộc và sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những anh em nào bước vào lãnh vực Social Media, và tất cả các cơ quan truyền thông và nếu tất cả quý vị không ngần ngại sự hỗ trợ, chúng tôi cũng sẵn sàng, nhất là các bạn trẻ; chúng tôi luôn đứng ở vị trí sẵn sàng hỗ trợ chứ chúng tôi không đứng ở lề phải, ở lề trái. Một lần nữa xin cám ơn quý vị và xin ra mắt CLBBC ngày hôm nay.”



Tiếp theo Hai Nghị Viên Phát Bùi, Thu Hà Nguyễn, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, cô Jenny Trần, ông Lý Vĩnh Phong được mời phát biểu.





Những vị nầy đã lên chúc mừng và trao tặng bằng tưởng lệ đến Anh David Trần.







Hai nghị viên Phát Bùi và Thu Hà Nguyễn rất vui mừng khi thành phố Garden Grove có thêm một cơ sở thương mại là CLBBC.

Trong dịp nầy MC Ngọc Đăng cũng đã cho biết hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Anh David nên các vị dân cử cùng những người tham tham dự đều hát bản Happy Birthday chúc mừng Anh.



Tiếp theo là lời phát biểu và chúc mừng của LS Mark. Sau đó MC mời các phóng viên có mặt đều được mời nói vài lời. Mọi người đều mừng vì nay có “sân chơi” cho truyền thông, và chúc mừng sinh nhật anh David Trần, chúc anh luôn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn để giữ vững CLBBC lâu dài.



Chương trình có phần văn nghệ giúp vui do các ca sĩ thân hữu trình diễn.



Kết thúc buổi lễ, Anh David mời mọi người dùng bữa ăn nhẹ và mời mọi người cùng đến nhà hàng Paradise Seafood Restaurant lúc 7 giờ tối để cùng chung vui ngày sinh nhật với anh.



Mọi chi tiết liên lạc CLBBC xin gọi anh David Trần (714) 865-8270.