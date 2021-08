Mỹ Đã Đạt Tới Mức 70% Người Lớn Đã Chích Ngừa Trong Lúc Cả Nước Trở Lại Yêu Cầu Đeo Khẩu Trang Vì Biến Thể Delta Lây Lan Nhanh

Giá xăng ở Nam California vẫn tiếp tục tăng từng chút một. Câu lạc bộ Auto Club cho biết những người lái xe ở Quận Los Angeles hiện đang trả trung bình 4.38 đô la/gallon cho loại xăng bình thường do người lái tự bơm. Như thế là cao hơn 2 cents so với mức giá trung bình của tuần trước và cao hơn 7 cents so với mức giá của tháng trước. Như thế cũng tăng $1.20 so với giá mức trung bình của năm ngoái ở quận Los Angeles County.