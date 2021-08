Tường Thuật Về 3 Ngày Học Pháp Phần II 16,17,18/07/2021 & Lễ Bế Mạc Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 32-2021

Evry-Courcouronnes 01.08.2021

Thế là một tuần lễ đã vội qua đi với những cơn nắng mùa hè tháng bảy nóng bức của trời Âu. Tuy vậy, nhưng sao vẫn thấy thời gian chậm chạp trôi qua, vì phải chờ đợi đến những buổi học kế tiếp. Thay vì, hằng năm thường là nguyên 10 ngày liên tục sinh hoạt tu học trong một Đạo Tràng, thì thấy thời gian qua nhanh khi ngày Bế Mạc đã đến. Nhưng vì năm nay đặc biệt là Đạo Tràng giữa hư không vô biên, không ngăn ngại bởi không gian di chuyển. Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021 đã vội trôi qua trong niềm hân hoan của những người con Phật thuần tín đam mê học Pháp. Những dòng sữa pháp chưa vội thắm, những niềm vui tương tác giữa giảng sư và học viên chưa được thoả nguyện thì lại phải dừng và chờ đợi thời gian một tuần lễ trôi qua cho ba ngày học pháp kế tiếp là ngày 16, 17, 18/07/2021.





Vì đạo tràng tu học không phải toạ lạc trên một quốc gia nào như trước đây, mà đạo tràng chỉ là khoảng không gian ảo, vì vậy không có sự sinh hoạt tập thể hằng ngày như là; Toạ Thiền - Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm buổi sáng sớm, rồi Tảo Thực (điểm tâm), các ban Hành Đường, Trai Soạn và Vệ Sinh chấp tác, Học Pháp, Quá Đường Kinh Hành, Tụng Kinh Cầu An buổi trưa, Học Pháp và Vãn Thực (dùng chiều) rồi dạo quanh khung viên đạo tràng trước khi vào buổi học pháp cuối cùng trong ngày, rồi cùng chỉ tịnh chung trong một căn phòng từ 10 đến 20 người hoặc hơn và chính vì vậy mà mọi người được thưởng thức tiếng nhạc trong đêm khuya với đủ loại nhạc cụ và âm điệu, được phát ra từ mỗi học viên, nhưng kỳ 32 này chỉ có Học Pháp và tương tác với nhau trên màn ảnh nhỏ.

Ba ngày học Pháp của 3 lớp 1 Tối thứ sáu ngày 16/07/2021 đến chiều chủ nhật 18/07/2021.





3 lớp 1 của các em thanh thiếu được các vị điều hành ZOOM đã ghi lại tổng hợp như sau :





Lớp 1 được giảng dạy qua ngôn ngữ tiếng Đức

Học viên tham dự : ghi danh có 38 học viên tuy nhiên chỉ trung bình 20 đến 22 em thường vào học.

Thành Phần Giảng Sư : Đại Đức Thích Hạnh Giới, Đại Đức Thích Hạnh Bổn, Đại Đức Thích Huệ Ngộ, Đại Đức Thích Thông Trì, Sư Cô Thích Nữ Chân Đàn.

Các Đề Tài : 1)- Cảm Xúc Tiêu Cực = Phiền Não (và đối trị)

2)- Chủng Tử Thiện = Thiện Căn

3)- Gieo và Nuôi Dưỡng Nhân Lành

4)- Lòng Biết Ơn/Tri Ơn và Trân Quý

5)- Thiền và Thư Giãn.





1) Với đề tài : Emotionen - Cảm xúc / Cảm Xúc Tiêu Cực = Phiền Não (và đối trị), do Sư Cô Chân Đàn phụ trách. Sư Cô được trưởng thành và hấp thụ nền giáo dục và thành tựu sự học vấn tại nước Đức. Sau đó xuất gia với Hoà Thượng Thích Nhất Chân hiện là viện chủ Đạo Tràng Phổ Môn tại Đức quốc. Sư Cô vốn có căn bản Phật Pháp cộng với sự hấp thụ nền giáo dục tại xứ Đức, nên Sư Cô dễ dàng hướng dẫn các em hoà nhập bằng cách nào để nhận ra cảm xúc trong những hoàn cảnh khác nhau. Vui, buồn, giận ghét, sợ hãi... là những cảm xúc đem lại sự khổ đau. Đồng thời cũng cho các em nhận thức được Tam Độc (tham sân si) - Drei Geistesgifte - là những nhân tố khiến con người sanh ra những cảm xúc tiêu cực là buồn vui giận ghét trong hiện đời và đó cũng là nguyên nhân chính khiến chúng sanh không thoát ra khỏi luân hồi và Sư Cô cũng trình bày thêm về 6 căn bản phiền não - 6 Geistestrübungen - và 6 phương pháp để chế ngự. Sau cùng là những bài tập để thoát khỏi những cảm xúc xấu hầu có được một đời sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn.





2) Chủ đề “Chủng Tử Thiện / Thiện Căn - heilsame Qualitäten” do Đại Đức Thích Thông Trì phụ trách. Bổn Sư thế phát của Đại Đức là Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn Tổng Vụ Tổng Vụ Hoằng Pháp, trụ trì tu viện Vô Lượng Thọ ở thành phố Dippoldiswalde - thuộc miền Đông nước Đức. Sau khi tốt nghiệp Tú Tài tại Đức thì phát tâm xuất gia và Đại Đức đang du học tại Pháp Cổ Sơn - Đài Loan. Đại Đức đã khéo léo hướng dẫn chỉ bày để cho các học viên tuổi trẻ được sanh ra và lớn lên từ nước Đức, là bằng cách nào để nhận biết và phân biệt giữa Thiện (heilsam) và Ác (unheilsam). Cũng như hiểu được Tam độc (die Drei Geistesgifte) là Tham, Sân, Si (Gier, Hass, Verblendung) sẽ dẫn dắt ta suy nghĩ và làm Điều ác (unheilsam). Đại Đức cũng giới thiệu về Tứ chánh cần (4 rechte Bemühungen) là Điều ác đã sanh thì nên dứt trừ; Điều ác chưa sanh đừng cho sanh; Điều thiện chưa sanh thì hãy phát sanh; Điều thiện đã sanh thì hãy phát triển thêm lên không dừng nghỉ. Và để gieo trồng chủng tử thiện, Đại Đức đã hướng dẫn 5 điều phát nguyện (5 Achtsamkeitsübungen). Đại Đức đã tương tác với học viên qua chat và white board. Sau cùng Đại Đức dành thời gian để học viên đặt câu hỏi và Đại Đức đã cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi được đặt ra.





3) Với đề tài : “Sự Gieo Trồng và Nuôi Dưỡng Nhân Lành - Heilsame Samen säen & pflegen”, do Đại Đức Thích Huệ Ngộ phụ trách. Đại Đức sanh ra tại tỉnh Frankfurt và xuất gia từ năm 2008, đến 2011 Thầy nhận giới Tỳ Kheo. Thầy tốt nghiệp Đại Học 2012 về nghành Giáo Viên dạy Đức Ngữ và Lịch Sử tại Đại Học “Frankfurter Goethe Universität”. Từ năm 2013 Thầy nhập chúng viện “Phật Đạo” và giúp đỡ viện trong các công tác phật sự. Đại Đức đã cố gắng phân biệt giản trạch điều Thiện và điều Ác và chỉ ra những điều thiện ác đều phát xuất từ tâm thức của chúng ta và làm sao để nuôi dưỡng tâm thiện. Đại Đức đã hướng dẫn phương pháp quán tưởng đưa tâm thức trở về với những ý nghĩ thiện. Đồng thời Đại Đức đặt ra vấn đề để các em nhận thức được rằng : Muốn vượt thoát những khó khăn và những vấn nạn trong cuộc sống và cũng như sự khổ đau đang hiện hữu, thì không có phương pháp nào hữu hiệu hơn là, chúng ta cần phải có sự tu tập bằng cách quán chiếu đến những nỗi khổ niềm đau trong hiện tại là một kết quả do nhân tạo ở quá khứ do chính chúng ta tạo nên, xét thấy vậy thì phát tâm sám hối, song song hãy thực tập các thiện pháp là tác nhân hiện tại và thoát khổ tương lai. Và Đại Đức cũng đã chỉ ra là làm sao để tìm thấy những điều Thiện trong sự khó khăn. Để tạo sự linh hoạt cho các em học viên không mệt mõi đầu óc và thân thể, Đại Đức hướng dẫn các em thư giãn bằng cách tập làm quen với thiền quán.





4) Với chủ đề “Thiền và Thư Giãn - Meditation & Entspannung” dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Hạnh Giới - Phó Tổng Thư Ký GHPGVNTN ÂC, trụ trì tịnh thất Viên Lạc tại thành phố Varel thuộc miền Bắc nước Đức. Đại Đức đã giải thích đại cương về Thiền với hai ý nghĩa là Tỉnh Thức - Achtsamkeit và Quán Tưởng - Analytische Betrachtung. Đại Đức cũng trình bày phương cách Học Thiền như thế nào ? và Ai có thể Thiền được ?...





Đại Đức còn chỉ ra những quan niệm sai lầm về Thiền Phật Giáo của thời đại; thí dụ như cho rằng Thiền là chỉ ngồi không làm gì; Thiền không có lợi lạc; Thiền chỉ là sự tập trung; Thiền chỉ để cho mình có cảm giác hạnh phúc; hoặc kết án cho rằng Thiền chỉ để thư giãn trong cuộc sống đầy bận rộn v.v… Nói chung lại Đại Đức đã hướng cho các em học viên trẻ hiểu đúng về Thiền của Phật Giáo.





Các em học viên vẫn còn nhút nhát trong vấn đề tương tác với quý giảng sư. Hầu hết các em học viên không thích mở máy (Kamera), nhưng qua hình thức Chat và Whiteboard nhận biết được em học viên nào đã đáp ứng cũng như nắm bắt được nội dung giảng sư đưa ra.





Lớp 1 được giảng dạy qua ngôn ngữ tiếng Anh



Học viên tham dự : 20 em đến từ các quốc gia như Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển và Hòa Lan.

Thành Phần Giảng Sư : Thượng Toạ Thích Pháp Trú, Thượng Toạ Thích Viên Giác, Đại Đức Thích Huệ Ngộ, Đại Đức Thích Nguyên Phẩm, Sư Cô Thích Chân Đàn.

Các Đề Tài : 1- Những Phương Pháp Xử Lý Phiền Não

2- Meditation and Relaxation/ Thiền & Thư Giản

3- Suffering and impermanence

4- Well-being & happiness, pleasure & fun.





1)- Với đề tài "Những Phương Pháp Xử Lý Phiền Não" do Thượng Toạ Thích Pháp Trú phụ trách. Thượng Toạ đang lãnh trách nhiệm với vai trò Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Giáo Dục của Giáo Hội. Thượng Toạ đã trình những phương pháp xử lý phiền não như sau : Quán chiếu, tư duy, phương pháp đối trị, thiền tập, trị liệu. Thượng Toạ muốn các học viên chia sẽ kinh nghiệm của mình, rồi học hỏi lẫn nhau. Các em học viên lớp 1 tiếng Anh đều mở webcam và có vẻ như là rất chăm chú lắng nghe.





2)- Với đề tài “Meditation and Relaxation/ Thiền và Thư Giãn” được Đại Đức Thích Huệ Ngộ phụ trách, kinh qua quá trình tu học và bằng phương pháp sư phạm vốn có, Đại Đức dẫn dắt các học viên đi vào chủ đề một cách dễ dàng, chẳng những vậy Đức Đức còn thắp lên trong lòng các em một ánh sáng bước vào niềm tin với Đạo Phật. Bước vào giờ học Đại Đức đã dành vài phút hướng dẫn các em học viên tập ngồi tỉnh lặng, lắng đọng tâm tư. Tiếp đến Đại Đức trình bày ngắn gọn đến các chủ đề của khóa học và những giờ học trước. Đại Đức đã phân tích về những cảm xúc lạc quan và tiêu cực của thân tâm và hoá giải bằng cách nào. Sau đó Đại Đức đã đưa ra phương pháp Thiền và những lợi ích của Thiền nhằm giúp cho con người có được sự nhẹ nhàng của thân lẫn tâm. Đại Đức cũng dành khá nhiều thời gian trình bày cặn kẻ về các hình thức của Thiền để cho học viên thực tập (đi, ngồi và quán về tình thương). Xuyên suốt buổi học Đại Đức đã mở ra một không khí hài hoà khiến cho các em không còn rụt rè, ngược lại đã mạnh dạn phát biểu tương tác với Đại Đức.





3)- Với đề tài “Sự Gieo trồng và Nuôi dưỡng hạt giống Thiện lành” do Sư Cô Chân Đàn phụ trách. Khởi đầu bằng sự xem phim về cuộc đời Đức Đạt Lai Lạt Ma, một bảng Powerpoint được trình bày qua hai ngôn ngữ Anh Việt với những hình ảnh minh họa rất thực, liên hệ đến đề tài. Sau đó Sư Cô đặt ra 4 câu hỏi liên quan đến đề tài được đặt ra theo thứ tự :

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trồng những nhân gì và nguyện vọng trong cuộc đời của Ngài ?

Các em biết những tánh chánh thiện nào ?

Tính tốt nào có sẵn trong người mình ?

Những đức tính tốt nào mà các em muốn làm tăng trưởng thêm ?

Từ 4 câu hỏi trên Sư Cô đã khai triển về những đạo lý căn bản để các các em sáng tỏ như là Nghiệp (Thiện-Ác-Vô ký); Nhân Quả, Thập Thiện v.v… nhờ đó các em học viên lớp 1 tiếng Anh có khái niệm về Y Báo và Chánh Báo của sáu nẻo sanh tử luân hồi và cảnh Tịnh Độ của chư Phật. Và các em cảm nhận được rằng bằng cách nào gieo trồng và nuôi dưỡng hạt giống thiện.





Lớp 1 được giảng dạy qua ngôn ngữ tiếng Pháp

Học viên tham dự : 35 học viên và bán số là Phật Tử người Bản Xứ (Pháp).

Thành Phần Giảng Sư : Thượng Toạ Thích Quảng Viên, Đại Đức Thích Hạnh Giới, Đại Đức Thích Huệ Nghi, Sư Cô Thích Tịnh Liên, Đạo Hữu Quảng Nghiệp.

Có 4 Đề Tài : 1- Cảm Xúc & Chuyển Hóa Cảm Xúc

2- Lòng Biết Ơn & Niềm Tin

3- Hạnh Đối Trị Phiền Não

4- Gieo Trồng và Gìn Giữ Hạnh Lành.





1)- Với đề tài là “Cảm Xúc & Chuyển Hóa Cảm Xúc”, qua sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Quảng Viên và phụ tá là Phật Tử Quảng Nghiệp. Phật Tử là một đệ tử tại gia của Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt - Đệ Nhất Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu kiêm Viện Chủ chùa Thiện Minh tại thành phố Lyon nước Pháp, Đạo hữu là một Phật Tử thuần thành chân chánh, một cận sự đắc lực của chùa Thiện Minh. Đạo hữu Quảng Nghiệp là một dịch giả Phật Pháp từ tiếng Việt sang tiếng Pháp cho quý Giảng Sư tại chùa và cũng là người trực tiếp hướng dẫn cho Phật Tử người Pháp tu học trong mỗi định kỳ, nếu không có quý Giảng Sư về hướng dẫn. Với khả năng và kinh nghiệm trong phạm trù hướng dẫn Phật Tử bản xứ (Pháp), cho nên quý Thầy mời Đạo hữu Quảng Nghiệp tham gia giúp đỡ cho lớp 1 về Tiếng Pháp.





2)- Với đề tài “Lòng Biết Ơn & Niềm Tin” do Đại Đức Thích Huệ Nghi hướng dẫn. Đại Đức xuất gia năm 2005 và thọ giới Tỳ Kheo 2008, Thầy đã học và tu tập với nhiều vị đạo sư (nữ cũng như nam) của nhiều truyền thống Phật Giáo khác nhau. Tại quê hương nước Pháp của Đại Đức, thầy đã theo học Trung Y và hiện nay đang chuẩn bị thi lấy bằng trung y sĩ tại Đức. Hiện tại Đại Đức Huệ Nghi tu tập và dạy Phật Pháp ở nhiều nơi tại Đức, Đài Loan và vùng Hy Mã Lạp Sơn. Trọng tâm của Thầy là nguyên lý Phật Pháp căn bản ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Đại Đức cho các em học viên sự nhận định về sự khác biệt giữa hai nền văn hoá Tây và Đông phương. Những nước Á Châu đặt nặng tới công ơn cha mẹ, thầy tổ, ơn xã hội và Phật Giáo còn có ơn về Tam Bảo và ơn Chúng Sanh trong các nẻo luân hồi, Đại Đức cũng dẫn chứng kinh Vu Lan nói về công ơn cha mẹ cao thâm. Còn đối với xã hội Tây phương thì “lòng biết ơn” rất khó nhận ra. Đại Đức cho rằng nói về “Tấm Lòng Biết Ơn” thì phạm trù rất rộng lớn, do đó buổi học này chỉ nói trong phạm trù của gia đình, là bổn phận con cháu đối với ông bà cha mẹ, Đại Đức cũng khuyên các em hiện tại nên thường xuyên gần gũi và săn sóc những lúc ông bà cha mẹ mệt mõi và bệnh hoạn. Và Đại Đức cũng nêu ra vấn đề khác biệt. giữa con cái Á Châu và Âu Châu có rất nhiều sự khác biệt. Vì thông thường tại Âu Châu chúng ta thấy ông bà cha mẹ về già đưa vào sống trong viện dưỡng lão, ngược lại thì Á Châu ông bà cha mẹ được sống bên cạnh cùng cháu con. Nhưng thật ra người Âu Châu cũng rất muốn gần gũi ông bà, cha mẹ để có nhiều liên hệ gia đình và săn sóc, còn việc đem ông bà cha mẹ vào viện dưỡng lão là một việc làm bất đắc dĩ.





Nói rộng ra hơn, thì người Tây Phương cũng có lòng biết ơn sâu xa và rộng lớn, như là vào dịp Noel, ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu, thì tín hữu Thiên Chúa Giáo tổ chức trang trọng linh thiêng để Mừng Ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc cứu thế của Ngài. Cũng như Phật giáo thì có ngày Đản Sanh. Phật Tử đón mừng ngày Đức Thế Tôn ra đời là nghĩ tới những lời Phật dạy và những giá trị mà ngài ban cho chúng ta.





Về phương diện “Niềm Tin” thì Đại Đức khuyên các em nên tin những gì mà mình cho là đúng và tạo cho mình và người sự an vui và hạnh phúc. Sống hạnh phúc, chết bình an. Chọn cho mình một hướng đi an lạc đừng để hối hận trọn một đời chạy theo vật chất, mà quên giá trị tinh thần rất quan trọng cho cuộc sống hiện tại và tương lai.





3)- Với đề tài “Hạnh Đối Trị Phiền Não” do Sư cô Tịnh Liên hướng dẫn. Sư Cô hiện đang du học tại Đài Loan và cũng là đệ tử út của Cố Hoà Thượng Thích Minh Tâm. Sư cô giới thiệu qua tứ trọng ân, trình bày chi tiết về ngũ giới và tứ chánh cần. Sư Cô nhấn mạnh đến việc tu tập, học và hành trì các hạnh lành tránh các điều dữ để tạo nhân tốt cho đời nầy và đời sau. Nhờ vào những nghiệp nhân thiện lành như hiếu đạo với bốn ân và thọ trì năm giới, để trợ giúp cho sự đối trị phiền não đúng như chủ đề.





4)- Với đề tài : “Gieo Trồng và Gìn Giữ Hạnh Lành” do Phật Tử Quảng Nghiệp hướng dẫn và Đạo hữu đưa ra vấn đề làm cách nào để Gieo Trồng và Gìn Giữ Hạnh Lành. Một trong những phương cách thù thắng gieo hạt giống lành tốt đẹp vững chắc nhất là việc đầu tiên phải tin hiểu sâu xa định luật nhân quả, có vậy việc gieo trồng nhân lành mới cảm thấy cần thiết như con người sống cần phải có thực phẩm hằng ngày, và để gìn giữ được những hạnh lành không bao giờ mất thì phải Quy Y Tam Bảo và thọ trì Giới Pháp của Phật. Cho nên Đạo hữu Quảng Nghiệp đã trình bày về đạo lý nhân quả và tiến xa hơn nữa là nói về Tam Vô Lậu Học là Giới Định Huệ. Vì Giới Định là nhân vô lậu và Huệ là quả vô lậu. Cho nên chúng ta cần phải tu học hằng ngày như tụng kinh, niệm Phật, trì chú, thiền định v.v… để gieo trồng và giữ gìn hạnh lành thuộc nhân hữu lậu lẫn vô lậu. Kết quả hữu lậu là phước đức của Trời Người và vô lậu là công đức của bậc Thánh vượt thoát sanh tử.





Lớp 2 Phật Pháp Căn Bản từ tối thứ sáu ngày 16/07/2021 đến chiều chủ nhật 18/07/2021.





- Học viên tham dự : Giao động từ 60 đến 80 học viên và trên vì nhiều tự viện đã mở máy cho chúng Phật Tử tham dự tại tự viện.





- Thành Phần Giảng Sư : Hoà Thượng Thích Như Điển, Thượng Toạ Thích Hoằng Khai, Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn, Thượng Toạ Thích Hạnh Bảo, Thượng Toạ Thích Như Tú, Thượng Toạ Thích Hạnh Hoà.





- Có 5 Đề Tài :

1)- Đường Về Bảo Sở

2)- Kinh Thuỷ Tịnh Phạm Chí

3)- Kinh Thế Gian Phước

4)- Kinh Giáo Hóa Bệnh

5)- Diệt Tội.





1)- Với Chủ đề : “Đường Về Bảo Sở” dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Như Điển - Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu - Phương trượng Tổ Đình Viên Giác tại thành phố Hannover - Đức quốc. Hoà Thượng đã khai thị chỉ bày cho các học viên thấy được rằng : 37 phẩm trợ đạo là con đường thuyên chuyển chúng sanh từ Phàm đến Thánh. Ngay trong hiện đời cuộc sống từ gia đình đến xã hội và dù trải qua các thời đại cổ kim, thì người tu Phật phải đi và tu tập trong chánh niệm bây giờ và ở đây. Hoà Thượng dạy người tu học Phật phải thường xuyên quán chiếu về Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô ngã. Hoà Thượng cũng dẫn chứng nhiều câu chuyện ẩn dụ, cảm động và những câu chuyện về tiền thân của Phật và các đệ tử, đã vì sự nghiệp giải thoát và độ sanh, cho nên các Ngài phải hy sinh và nhẫn nhục chịu đựng mọi sự chướng ngại khó khăn trải qua vô lượng kiếp để thành tựu như ngày hôm nay. Sau cùng Hoà Thượng khuyên nhủ học viên trong giai đoạn này cần nhận chân ra được sự thật về hiện quả đang hiện khởi chung quanh đời sống chúng ta, để quán xét về nhân quả tốt xấu.

2)- Với Chủ đề : “Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí - phần II” do Thượng Toạ Thích Hoằng Khai -Tổng Thư Ký GHPGVNTN Âu Châu hướng dẫn tiếp tục kỳ trước và Thượng Toạ đã trình bày khát quát về hình tướng của 21 Tâm Cấu Uế gồm thâu những loại tâm sở bất thiện như căn bản phiền não, tiểu tuỳ phiền não, trung tuỳ phiền não và đại tuỳ phiền não, năm triền cái. Y theo kinh thì Đức Phật dạy nếu chúng sanh có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế tâm thì chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Ngược lại “Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô uế tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời”. Thượng Toạ nhấn mạnh trong bước đầu học Phật là phải thực hành pháp Quy Y Tam Bảo sâu chắc và sanh niềm tin Tam Bảo thật kiên cố. Để từ đó mới có khả năng loại trừ dần 21 loại tâm sở cấu uế bất thiện. Xuyên qua bài học là những câu chuyện ẩn dụ rất thực tế giúp cho chúng Phật Tử thâm nhập một cách rõ ràng cũng như áp dụng vào đời sống cần thiểu dục tri túc để đời sống được an lạc.





3)- Với chủ đề : “Kinh Thế Gian Phước” dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp - trụ trì Tu Viện Vô Lượng Thọ. Mở đầu Thượng Toạ đã giới thiệu về các bản Kinh Trung A Hàm đang được Chư Tôn Đức giảng dạy, tuy là rời rạc nhưng tất cả những sự hướng tâm như một bản giao hưởng từ âm thanh vi diệu của pháp tương ứng đến với tất cả tâm của tứ chúng.





Thứ đến là phần trình bày nội dung của Kinh : Chủ yếu cho hàng cư sĩ tại gia, Đức Phật dạy về hai loại phước : “Phước báo thế gian và Phước xuất thế gian”. Đối tượng là ngài Ma Ha Thuần Đà, em của ngài Xá Lợi Phất. Thượng Toạ đã khai triển chi tiết về 7 loại phước thế gian và 7 loại phước xuất thế gian, cũng như Kinh Tứ Thập Nhị Chương (9 nấc thang cúng dường từ một người thiện đến một vị vô niệm, vô trụ…).





- Phải dụng tâm trong vấn đề tạo phước.

- Buông xả - Cúng dường - Không chấp

- Sự hành hoạt của một vị Đại Thừa

- Phước Đức : hai điều kiện căn bản

- Giới là nền tảng cho bước đầu học Phật.





4)- Với chủ đề “Kinh Giáo Hóa Bệnh” dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Hạnh Bảo - Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ - trụ trì chùa Liên Tâm tại thành phố Turku - Phần Lan. Thượng Toạ đã y cứ theo bản Kinh trình bày về 4 hạng người tu :





1. Người tu không lợi cho mình, mà cũng không lợi cho người.

2. Người tu không lợi cho mình, mà lợi cho người.

3. Người tu lợi cho mình, mà không lợi cho người.

4. Người tu lợi cho mình, và lợi cho người.





Đồng thời Thượng Toạ cũng đề cập đến có hai loại bệnh : Thân bệnh và Tâm bệnh; Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra và Thượng Toạ đã nêu lên nội dung của Kinh là ngài Xá Lợi Phất đã vâng lời Thế Tôn đến thăm bệnh trưởng giả Cấp Cô Độc và ngài Xá Lợi Phất đã nói lên 10 pháp để giáo hóa cho ngài Cấp Cô Độc (người bệnh) như sau : Do vì Trưởng giả Cấp Cô Độc có sự thượng tín, có thiện giới, có huệ thí, có đa văn, có thiện tuệ, có chánh kiến, có chánh chí, có chánh giải thoát, có chánh trí. Cho nên Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Sau khi nghe ngài Xá Lợi Phất giáo hóa thì bấy giờ bệnh trạng của Trưởng giả Cấp Cô Độc liền được thuyên giảm, bình phục như cũ.





Sau cùng Thượng Toạ cũng nhắc nhở Phật Tử nên gần gũi Thầy lành, bạn tốt để nghe và học Chánh Pháp rồi tư duy, nghiền ngẫm chân lý để ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày thì mới tin khó được nuôi dưỡng.





5)- Với chủ đề “Diệt Tội” do Thượng Toạ Thích Hạnh Hoà phụ trách. Thượng Toạ trụ trì chùa Viên Âm tại thành phố Nuernberg - nước Đức là Uỷ Viên Tổng Vụ Hoằng Pháp. Thượng Toạ là đệ tử xuất gia của Hoà Thượng Thích Như Điển - Đệ Nhị Chủ Tịch HĐĐH GH và Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác tại thành phố Hannover - Đức quốc. Thượng Toạ trình bày về hai hình tướng của Tội, đó là Tội Nhân và Tội Quả. Giải thích chữ “Chướng” chướng về Quả được gọi là Khổ và chướng về Nhân gọi là Ác. Tội Khổ và Ác là do Vô Minh mà gây ra. Thượng Toạ triển khai quả báo về Thân và quả báo về Hoàn Cảnh, và giải thích Tội nghiệp do từ vô minh, phiền não từ Thân, Khẩu và Ý mà tạo ra và Thượng Toạ có đề cập đến ngài Lục Tổ Huệ Năng qua phẩm thứ 6, phẩm Sám Hối của Pháp Bảo Đàn Kinh với pháp “Vô Tướng Sám Hối” và Thượng Toạ đã nêu lên những tội báo từ trong Kinh Thủy Sám, cũng như câu chuyện của ngài Uất-Đầu-Lam-Phất, ngài đã tu đến cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ rồi, nhưng khi quả báo đến cho dù ở cõi trời cũng không tránh được, mà phải đọa làm thành con chồn biết bay. Sau cùng Thượng Toạ đưa ra phương thức Sám Hối như Quy Y Tam Bảo, nhờ năng lực của Tam Bảo chiếu rọi tâm mê mờ của chúng ta để chúng ta thấy được, nhận rõ được những điều bất thiện.





6)- Với đề tài “Kinh Thiện Pháp” dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Như Tú - trú trì chùa Viên Minh tại thành phố Nebikon - Thuỵ Sĩ. Thượng Toạ đã giới thiệu về hệ thống Phật học qua 3 truyền thừa : Tiểu Thừa - Đại Thừa - Kim Cang Thừa. Sau đó Thượng Toạ đã khai triển nội dung Kinh Thiện Pháp trong Kinh Trung A Hàm đức Phật dạy 7 Pháp An Lạc của Tỳ kheo là : Biết Pháp; Biết nghĩa; Biết thời; Biết tiết độ; Biết mình; Biết chúng hội; Biết hơn kém của người.





Sau cùng Thượng Toạ nhấn mạnh phần tu tập và khuyến tấn Phật Tử nên phân bố thời gian trong ngày, có phương cách, kỷ năng, ứng xử trong đời sống hằng ngày qua Thân - Khẩu - Ý.





Lớp 3 Phật Pháp Chuyên Đề từ tối thứ sáu ngày 16/07/2021 đến chiều chủ nhật 18/07/2021.





Học Viên Tham Dự : Giao động từ 150 đến 180 và trên vì nhiều tự viện đã mở máy cho chúng Phật Tử tham dự tại tự viện.





Thành phần Giảng Sư : Hoà Thượng Thích Tâm Huệ, Thượng Toạ Thích Thông Trí, Thượng Toạ Thích Hoằng Khai, Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn, Thượng Toạ Thích Hạnh Hoà.





Có 5 Chủ Đề : 1- Du Già Sư Địa Luận - Phần II

2- Sự Hoạt Dụng Của Tâm

3- Y Báo & Chánh Báo - Phần II

4- Thập Mục Ngưu Đồ

5- Diệt Tội.





1)- Với chủ đề “Du Già Sư Địa Luận” dưới sự hướng dẫn của Hoà Thượng Thích Tâm Huệ - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục trụ trì chùa Trúc Lâm tại Malmø - Thuỵ Điển. Hoà Thượng đã giới thiệu sơ qua của bộ luận gồm 100 quyển, 17 Địa và Giới Bồ Tát của Du Già Sư.





Hoà Thượng đã trình bày khái lược về 17 địa và phần 1 nói về 9 cảnh giới ba thừa. Quán xét cảnh ấy sẽ khởi hành cho 6 địa tiếp theo và sau cùng chứng đắc quả của 2 địa sau cùng là Hữu dư y địa và vô dư y địa.

Sau đó Hoà Thượng nói về 4 giới quan trọng của Du Già :





1. Không được khen mình, chê người.

2. Không được keo kiệt, bần tiện, nhỏ mọn, phải hành hạnh Bố thí

3. Không được sân si, nóng nãy

4. Không được phỉ báng Tam Bảo.





Chúng ta uyển chuyển, tuỳ duyên tu tập các giới, hành Bồ Tát Đạo của Du Già.





2)- Với chủ đề “Sự Hoạt Dụng Của Tâm” do Thượng Toạ Thích Thông Trí - Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT - trụ trì chùa Quảng Đức ở Bordeaux, Pháp Quốc và chùa Tuệ Giác ở Liège, Bỉ Quốc, hướng dẫn bằng kinh nghiệm thực tế trong cuộc đời tu học, Thượng Toạ đã khai triển và tổng hợp những khía cạnh tâm thức hành hoạt rất chi tiết và thực tiễn để cho các học viên càng sáng tỏ chính tâm thức hoạt động hằng ngày của mình. Thượng Toạ y cứ vào giáo lý Duy Thức Học để trình bày về Tâm gồm có 3 tầng bậc là : 1) Ý Thức là phân biệt chia chẻ các pháp, 2) Mạt Na Thức là tâm hằng thẩm xét và lo nghĩ tương tục và chấp ngã. 3) Tàng Thức là nơi cất giữ những chủng tử (hạt giống) thiện, ác và vô ký của mỗi cá nhân. Do chủng tử khác nhau nên hiện hành cũng khác nhau, thiên sai vạn biệt trên mặt quả. Tất cả đều bắt nguồn từ Tâm được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, đó chính là nghiệp quả mà mỗi người chúng ta mang theo. Vậy muốn Tâm thức được tốt thì phải dọn dẹp và tập kết vào tàng thức thế nào để Tâm thức tiếp thu thật nhiều điều thiện và gạn lọc ra những điều ác ra khỏi tâm thức. Tâm thức quyết định tương lai, nó dẫn dắt chúng ta đến cảnh giới tốt hơn, để thành Bồ Tát, Phật…, nhưng cũng chính Tâm sẽ đẩy đưa mình xuống cõi thấp hơn. Nói tóm lại nếu tinh tấn tu tập chúng ta mỗi ngày có thể chỉnh sửa Tâm thức giúp huân tập tích tụ thật nhiều điều thiện vào Tàng Thức để hướng đi lên. Tránh làm cho Tâm thức bị ô uế, tiêm nhiễm những điều xấu ác.





Tâm gồm có 3 tầng dựa trên nền tảng của Duy Thức Học. Trong đó có Ý Thức, Mạt Na Thức là tầng suy tư.

Bước thứ tư là Tùy Pháp Hành.





3)- Với chủ đề : “Y Báo và Chánh Báo - phần II” dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Hoằng Khai. Thượng Toạ đã y cứ vào kinh tiểu bổn Di Đà để trình bày về Y Báo và Chánh Báo, và trình bày khái lược 19 điều Y báo trang nghiêm và 15 điều Chánh báo trang nghiêm y cứ vào tác phẩm của Cố Hoà Thượng Thích Trí Thủ. Thượng Toạ cũng gợi ý thêm về 4 Độ là; Phàm Thánh Đồng Cư Độ; Phương Tiện Thánh Cư Độ; Thật Báo Trang Nghiêm Độ và Thường Quang Tịch Độ. Mỗi độ đều có Uế và Tịnh.





4)- Với chủ đề “Quá trình tìm tâm qua Thập Mục Ngưu Đồ” qua sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn thay cho Thượng Toạ Thích Như Tú vì bệnh duyên. Thượng Tọa đã đưa bộ tranh chăn trâu của Thiền Tông, để thuyết giảng về quá trình đi tìm Tâm, điều Tâm qua hình ảnh con trâu ra sao. Tâm và Người (Ta) cả hai kết thành một thế nào và cuối cùng nhập thế cứu đời. Cả hai cũng không tồn tại, chỉ duy nhứt có Cảnh là còn.





5)- Với chủ đề "Diệt Tội - phần II" dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Hạnh Hoà. Thượng Toạ đã y cứ Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng phẩm thứ sáu trình bày về pháp “Sám Hối Vô Tướng” để diệt tội. Trong đây Lục Tổ dạy cho chúng về năm Phần Pháp Thân và pháp sám hối vô tướng là cách để Diệt Tội.





Nhân quả Năm Phần Pháp Thân là Giới Định Huệ là nhân và Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến là quả.

- Giới Hương : Trong tự tâm chẳng quấy ác, chẳng ganh tỵ, chẳng tham sân, chẳng cướp hại gọi là Giới Hương.

- Định Hương : Thấy những cảnh tướng thiện ác tự tâm chẳng loạn, gọi là Định Hương.

- Huệ Hương : Tự tâm vô ngại thường dùng trí huệ chiếu soi tự tánh, chẳng tạo điều ác, dù tu nhiều thiện mà tâm chẳng chấp trước, kính trên mến dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo nàn, gọi là Huệ Hương.

- Giải Thoát Hương : Tự tâm chẳng phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là Giải Thoát Hương.

- Giải Thoát Tri Kiến Hương : Tự tâm đã chẳng phan duyên thiện ác, không đắm trầm không trệ nịch, phải tu học pháp Tối Thượng Thừa, nhận tự bản tâm, thông đạt lý Phật, hạ mình để tiếp người, vô nhơn vô ngã, thẳng đến Bồ Đề, chơn tánh chẳng đổi gọi là Giải Thoát Tri Kiến Hương.

- Vô Tướng Sám Hướng, diệt tội ba đời, khiến cho tam nghiệp thanh tịnh, cho nên phải phát nguyện như sau :

- Đệ tử chúng con từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chẳng bị ngu mê nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ngu mê đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chẳng khởi nữa.





Ở trên là tổng hợp các buổi học của 3 cấp (1,2,3) do quý anh chị huynh trưởng điều hợp trong mỗi lớp học và tóm tắt nội dung theo từng Chủ Đề. Theo nhận xét chung thì các học viên của hai lớp 2 và 3 thì rất hâm mộ và chăm chú theo dõi các thời học Pháp, cũng chịu tư duy và tinh tấn, riêng các em học viên 3 lớp 1 vẫn còn e dè trong sự tương tác với quý giảng sư hướng dẫn.





Đó là những thời khoá học Phật Pháp với 3 ngày cuối cùng của Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 32 - 2021 và vào lúc 17giờ30 chủ nhật, ngày 18/07/2021 diễn ra buổi Lễ Bế Mạc Khoá Tu Học cũng không kém phần trịnh trọng và trang nghiêm. Trong Lễ Bế Mạc có sự hiện diện chứng minh và ban đạo từ, huấn từ của nhị vị Hoà Thượng đồng Chủ Tịch và chư tôn đức tăng ni và quý học viên Phật Tử. Chương trình được phối hợp với những tiết mục văn nghệ của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu.





Chương trình được khởi đầu nhạc phẩm “Kính Mến Thầy” để cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni. Kế đến Hoà Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch khởi xướng niệm Hồng Danh Bổn Sư và sau đó là phần báo cáo tổng kết về tinh thần giảng dạy và học Pháp của các học viên do Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn là trưởng ban tổ chức khoá tu học trình bày. Tiếp theo là bài cảm tưởng của học viên lần đầu tiên tham dự khoá tu học Phật Pháp Âu Châu của đạo hữu Nguyên Đạo.





Hoà Thượng Đệ Nhất Chủ Tịch đã thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội ban đạo từ với sự ca ngợi tán thán Tổng Vụ Hoằng Pháp và Ban Tổ Chức, cũng như quý Giáo Thọ trong ban giảng huấn và quý Học Viên đã nhiệt tình tinh tấn để tạo nên sự thành tựu Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 32 -2021 trong hoàn cảnh đặc biệt như hiện nay và Hoà Thượng khuyên nhủ sách tấn Tăng Ni Phật Tử tinh cần tu học và thực hành thiện pháp để lợi lạc tự thân, gia đình và xã hội, đồng thời xiển dương Phật Pháp, ngõ hầu báo đáp ơn Phật. Trước khi dứt lời Hoà Thượng thêm một lần ca ngợi tán thán Khoá học kỳ 32 này Tổng Vụ Hoằng Pháp đã đưa lên Đề Tài rõ ràng cho các lớp học và còn nhắn nhủ thêm rằng Tổng Vụ Hoằng Pháp nếu đủ duyên thì thường xuyên tổ chức những khoá học Pháp online như vậy.





Sau nhạc khúc với nhan đề là một chữ “HỎI” do Thượng Toạ Thích Viên Giác trình bày và cũng chính là tác giả là, lời Huấn Từ của Hoà Thượng Đệ Nhị Chủ Tịch, Hoà Thượng cũng điểm qua tổng quát tinh thần giảng dạy và học Pháp của các lớp với tinh thần tích cực và Hoà Thượng đã nhắc đến những sự kiện đau buồn của thiên tai lụt lội, đã cướp đi nhiều mạng sống con người và vật chất tổn thất rất nhiều, đặc biệt là những tỉnh thuộc miền Tây nước Đức và nước Hoà Lan, Bỉ cũng bị ảnh hưởng. Cũng như nhiều quốc gia Đông Nam Á đang bị đại dịch Covid-19 bùng vỡ, trong đó có Việt Nam. Riêng Giáo Hội thì vừa cung tiễn một pháp hữu Cao Ni là Cố Ni Trưởng thượng Diệu hạ Tâm viện chủ chùa Bảo Quang tại Hamburg - Đức cũng là nguyên Ni Bộ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông của Giáo Hội Âu Châu và Hoà Thượng đã cung thỉnh đại chúng đồng nhất tâm niệm Hồng Danh Di Đà để hồi hướng cho Ni Trưởng Diệu Tâm và tất cả những ai đã không may bị chết vì nhiễm covid-19.





Sau nhạc phẩm với nhan đề “Phật Là Ánh Từ Quang” do nhạc sĩ Phi Long sáng tác qua sự trình bày của Huynh Trưởng Huệ Sơn với cung bậc ngọt ngào tha thiết của lời và nhạc hoà điệu, là những dòng tâm tư thay lời tuyên bố Bế Mạc của Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn trưởng ban tổ chức và Thượng Toạ đã thưa như Thế Tôn dạy : Pháp có sanh thì có diệt, pháp có khởi đầu thì có cuối cùng. Những pháp hữu vi vốn như vậy, Khoá tu học Phật pháp Âu châu kỳ thứ 32 của chúng ta cũng nằm trong phạm vi của hữu vi pháp cho nên giờ phút này chúng ta đành phải chia tay với khoá tu học năm nay và hẹn gặp nhau trong khoá thứ 33 sắp tới. Mặc dầu chương trình đã chấm dứt, những hình bóng của chư Tôn Đức và pháp âm của chư vị giảng sư vẫn còn thị hiện trên diễn đàn youtube, facebook, đại chúng có thể truy cập để nghe thêm, nghe lại và nghe nhiều lần !





https ://www.youtube.com/channel/UCdyHV_ePsk9p0iNDLQsZvtQ/playlists





Https ://www.facebook.com/phatphapauchau/





Chúng con cũng kính dâng lời cầu chúc đến chư Tôn Đức luôn được tứ đại thường hoà, hoá duyên vô ngại. Chúng con luôn hướng đến các Ngài như người lang thang trong biển khổ hướng đến ngôi sao Bắc Đẩu để tìm đến bến bờ giải thoát. Chúng con xin đảnh lễ và được tuyên bố Khoá tu học Phật pháp Âu châu kỳ thứ 32 đến giờ phút này được chấm dứt. Nhưng sự cố gắng học pháp, hành trì giáo pháp của đức Thế Tôn vẫn còn tiếp tục, như quý Ngài đã dạy :



Tất cả các pháp hãy tuỳ duyên

Dừng Chân trước vực vơi não phiền

Chúng sanh gần nhất là gia quyến

Lục Hoà, Tứ Nhiếp, cần, tinh chuyên.





Mặc dù đã tuyên bố Bế Mạc, nhưng sau đó Hoà Thượng Thích Tâm Huệ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục đã xuất hiện trở lại. Vì bận phật sự bên ngoài, nên Hoà Thượng đã rời khỏi đạo tràng zoom với khoảng thời gian, và lúc này Hoà Thượng đã trở lại Zoom tại một địa điểm khác đó là tư gia của Phật Tử nơi mà Hoà Thượng đến tác Phật sự cho gia chủ và Hoà Thượng cũng đã có những lời nhắn nhủ chân tình đến với quý Thầy Cô và học viên Phật Tử bằng những ngôn từ ca ngợi tán thán quý giảng sư trẻ có một trình độ Phật Pháp sâu sắc vững chắc và đặc biệt là quý học viên rất tinh tấn hâm mộ học Phật.





Khoá học năm nay đáng ca ngợi nhất là Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp đã thay mặt Giáo Hội đứng ra tổ chức và thành lập một ban kỹ thuật về online cũng như điều hành các lớp học được trang nghiêm, đó chính là các anh chị trực thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Âu Châu. Những tổng hợp đúc kết nội dung của các lớp học được trình bày phía trên là do các anh chị huynh trưởng theo dõi và đúc kết lại những gì mà giảng sư vừa giảng xong.





Sau cùng là hồi hướng và chia tay trong sự quyến luyến của mọi người, vì thế mặc dù đã hồi hướng xong rồi nhưng đại chúng vẫn ngồi lại trong Zoom còn rất đông và chia sẽ tâm sự cũng như sự hứa hẹn gặp lại trong tương lai gần đây nhất qua tuỳ theo hoàn cảnh. Dẫu cho trong tâm tư mỗi người không muốn rời xa nhau, nhưng quy luật sanh diệt đã không giữ được mọi người gần nhau qua màn ảnh nhỏ. Khi ban kỹ thuật host tắt Zoom thế là Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 32-2021 thật sự đã khép kín với bao sự lưu luyến của người con Phật Việt Âu Châu, tuy rằng không ai nói với ai, nhưng trong tâm tự thân mỗi người cũng thầm hứa hẹn sẽ hội ngộ trong một Đạo Tràng Tu Học kỳ 33-2022 tại một quốc gia nào đó trên lãnh địa Âu Châu.





Nguyện xin chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, Hộ Pháp Long Thiên Thiện Thần từ bi gia hộ cho thế giới địa cầu nhân loại sớm thoát qua cơn đại dịch nhiễm hiện nay và những thiên tai đại hoạ không bao giờ xuất hiện.

Hoằng Khai - Hạnh Tấn & Ban Điều Hợp từ các Huynh Trưởng GĐPTVN Âu Châu.

Tổng Hợp