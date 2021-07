San Manuel Casino Kỷ Niệm 35 Năm & Khai Trương Giai Đoạn Một Của Dự Án Mở Rộng Khu Nghỉ Mát $760 Triệu

Highland, Calif. (21 Tháng 7, 2021) – Sau 35 năm làm hài lòng khách hàng với dịch vụ giải trí hàng đầu, San Manuel Band of Mission Indians kỷ niệm 35 năm thành lập San Manuel Casino vào ngày 24 tháng 7, 2021 bằng cách ra mắt giai đoạn một của dự án mở rộng khu nghỉ mát đang rất được mong đợi. Khu chơi game mở rộng trên hai tầng lầu hoàn toàn mới sẽ có thêm 1,500 máy kéo, một phòng đặt cược cao, nhiều nhà hàng mới, ba quầy rượu và ba cửa hàng bán lẻ sang trọng.

San Manuel Casino ban đầu được mở cửa làm sảnh chơi lô tô vào ngày 24 tháng 7, 1986, nhưng được mở rộng vào năm 1994 thành một sòng bài rộng 100,000 foot vuông với máy kéo và các trò chơi bài. Từ đó, San Manuel Casino đã tiếp tục phát triển thành một trong những điểm đến giải trí và vui chơi hàng đầu ở Miền Nam California.

“Khi bộ tộc của chúng tôi bắt đầu xây dựng một sảnh chơi lô tô vào năm 1986, chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi có thể tạo cơ hội cho Cộng đồng Bộ lạc, các thành viên và khách chơi, chúng tôi sẽ đảm bảo được một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân của mình. Hiện tại năm 2021, khi khu vực mở rộng mới khánh thành, chúng tôi tiếp tục đặt ưu tiên vào đội ngũ, những vị khách và cộng đồng của mình được xây dựng dựa trên sức mạnh của quá khứ.” Ken Ramirez, Chủ Tịch của The San Manuel Band of Mission Indians chia sẻ.

Giai đoạn đầu tiên của dự án mở rộng khu nghỉ mát sẽ nâng diện tích tổng thể lên 700,000 foot vuông và giới thiệu The Enclave, phòng đặt cược cao thứ năm và mới nhất. Việc mở rộng không gian chơi mới sẽ thêm vào hơn 1,500 máy kéo, nâng tổng số lên 6,500 máy, biến nơi đây thành sòng bài có nhiều máy kéo nhất ở Miền Tây Hoa Kỳ. Sòng bài cũng sẽ có 40 bàn đặc cược mới trong đó 39 bàn có giải cược phụ, nâng tổng số bàn cược lũy tiến lên 123 bàn. Số tiền cược tối đa tại bàn lên đến $25,000.

“San Manuel đã cam kết đổi mới kinh nghiệm trong 35 năm nay,” Peter Arceo, Tổng Giám Đốc San Manuel Casino chia sẻ. “Khoảnh khắc nhìn thấy phản ứng của khách mời khi chúng tôi kéo rèm vào ngày 24 tháng 7 chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Hành trình bước sang chương mới này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ và lãnh đạo từ bộ lạc cũng như vô số giờ tận tụy làm việc của các thành viên trong đội ngũ.”

Serrano Vista Café, nhà hàng phục vụ 24 giờ mở cửa vào đầu tháng 8, sẽ là trải nghiệm cà phê độc đáo gồm món sữa lắc đầy hương vị với một chút biến tấu đặc biệt và bánh mì nhúng kiểu Pháp, thêm các món được khách hàng yêu thích như súp cà chua và sandwich phô mai nướng.



Ba quầy rượu cũng đang được thêm vào - Aces, Deuces và Overlook – với các loại cocktail được chuyên gia pha chế điêu luyện, nước ngọt quầy bar tự làm, bia và rượu. Hãy thư giãn tại hàng ghế ở các sảnh sang trọng hay nhâm nhi một ly nước trong khi chơi máy yêu thích của bạn ngay tại quầy bar.

San Manuel Casino mở rộng thêm các cửa hàng bán lẻ: HIS - cửa hàng thời trang nam giới, HERS - cửa hàng boutique sang trọng cho nữ, và CACHE & CARRY - cửa hàng phụ kiện công nghệ và du lịch. HIS mang đến phong cách cao cấp cho nam mặc vào ban ngày, ban đêm, trang phục chuyên nghiệp và cả thể thao. Và tại HERS, khách có thể tìm thấy trang sức, túi xách, đồng hồ cao cấp và đồ dùng nội thất sang trọng. CACHE & CARRY sẽ cung cấp các phụ kiện du lịch và công nghệ cao cấp.

Vào tháng 12 năm nay, San Manuel Casino sẽ khai trương khu nghỉ mát sang trọng đầu tiên được Forbes vinh danh là một trong “35 Khách Sạn Được Mong Đợi Nhất Năm 2021,” mang đến cho khách chơi thêm lý do để biến San Manuel thành nơi để vui chơi và nghỉ dưỡng. Khách sạn sẽ có 432 phòng trên 17 tầng, trong đó có 127 phòng suite rộng rãi đầy đủ tiện nghi, một hồ bơi với 7 lều riêng biệt, thêm một nhà hàng và spa đầy đủ dịch vụ. Vào năm 2022, San Manuel Casino sẽ mở một sân khấu phục vụ giải trí gồm 3,000 chỗ ngồi.

Để biết thêm thông tin về dự án mở rộng khu nghỉ mát San Manuel Casino, vui lòng truy cập www.sanmanuel.com/san-manuel-casino-resort-expansion.

Về San Manuel Band of Mission Indians

San Manuel Band of Serrano Mission Indians là một bộ tộc Da Đỏ được chính phủ liên bang công nhận nằm gần thành phố Highland, California. Thổ dân Serrano là người bản địa vùng cao nguyên, đèo, thung lũng, núi và sa mạc của San Bernardino, có chung ngôn ngữ và văn hóa. Khu bảo tồn San Manuel được thành lập vào năm 1891 và được công nhận là một quốc gia chủ quyền với chính quyền tự trị. Là một cộng đồng bản địa, nguồn gốc và lịch sử của San Manuel Band of Mission Indians bắt nguồn từ mối liên kết của chúng tôi với vùng đất và với tất cả những người cùng sống chung. Từ xa xưa chúng tôi đã thể hiện bản thân thông qua văn hóa cho đi. Ngày nay, San Manuel có thể đáp lại lời kêu gọi của Yawa’ (từ Serrano có nghĩa là “hành động dựa trên niềm tin”) thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức từ thiện. Chúng tôi đã dựa trên lịch sử, kiến thức, chuyên môn và giá trị văn hóa của mình để hướng đến hoạt động thiện nguyện địa phương cũng như cho các hoạt động của người Mỹ bản địa trên toàn nước. Để biết thêm thông tin, truy cập http://www.sanmanuel-nsn.gov.

Về San Manuel Casino

San Manuel Casino là một điểm đến để giải trí và vui chơi tại Miền Nam California, cách trung tâm thành phố Los Angeles 60 phút và một đoạn lái xe ngắn từ Sân Bay Quốc Tế LA-Ontario. Mỗi năm hàng triệu khách đến đây vui chơi hơn 6,500 máy kéo, xì dách phong cách Vegas, chơi đặt cược cao, dịch vụ giải trí tuyệt vời, ẩm thực tuyệt ngon và chương trình tặng thưởng hào phóng cho khách chơi. Từ năm 1986, khách chơi đã thắng các giải độc đắc ly kỳ và phần thưởng hấp dẫn làm cho bất kỳ chuyến ghé thăm San Manuel nào cũng là một trải nghiệm đáng nhớ và tuyệt vời nhất. Để biết thêm thông tin về San Manuel Casino, truy cập www.SanManuel.com và theo dõi chúng tôi trên Twitter, Instagram và Facebook. San Manuel Casino tọa lạc tại 777 San Manuel Blvd, Highland, Calif. 92346. Điện thoại 800-359-2464.

Để biết thêm thông tin:

Jenna Brady, Quản lý truyền thông

San Manuel Band of Mission Indians

jenna.brady@sanmanuel-nsn.gov hoặc 909-855-5646