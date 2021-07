Chương Trình Paris By Night chủ đề “Gọi Tên Ngày Mới” tại Pechanga Resort Casino

Paris by Night hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình văn nghệ trực tiếp thu hình với chủ đề “Gọi Tên Ngày Mới” sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 22 Tháng Tám, 2021 tới đây qua hai suất 2:30 trưa và 7:30 tối trên sân khấu rạp Pechanga Theater.

Thưa quý vị, hơn một năm qua, tất cả chúng ta đều đã trải qua một thời kỳ phải sống gò bó trong nhà, ngoài phố vì cơn đại dịch. Mọi sinh hoạt, kể cả giải trí, đều đã phải thu gọn lại và dường như mọi người đều tự hỏi đến bao giờ ta sẽ có cơ hội để thấy lại nhịp sống bình thường, khi ta có thể gặp gỡ bạn bè, cùng nhau hàn huyên bên bàn tiệc hay thăm viếng danh lam thắng cảnh. Ta cũng tự hỏi đến khi nào thì ta có thể lại đi dự những buổi nhạc hội hào hứng, tràn đầy niềm vui của một ngày mới. Nhưng nay quý vị có thể gạt bỏ những ý nghĩ không vui đó và cùng hướng về một tương lai rực rỡ, tươi hồng hơn cùng Paris by Night qua chương trình văn nghệ chủ đề “Gọi Tên Ngày Mới” do hai MC dí dỏm và duyên dáng Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên giới thiệu. Vâng, “Gọi Tên Ngày Mới” vì sau cơn mưa trời lại sáng, nay là lúc quý vị đến với chúng tôi để cùng thưởng thức những nhạc phẩm tươi vui, yêu đời để đón chào những ngày mới qua tiếng hát của những cặp song ca mà quý vị hâm mộ, yêu mến. Chắc chắn là trong những ngày xa cách khán thính giả, các nam nữ ca sĩ của Paris by Night không ngừng luyện tập để chuẩn bị cho ngày tái ngộ cùng khán giả thân thương của Paris by Night. Từ những khuôn mặt mới trẻ trung đến những giọng ca đầm ấm đã thành danh, thành phần nghệ sĩ hùng hậu của chương trình sẽ kết hợp thành những đôi song ca gửi đến quý vị những ca khúc ngọt ngào nhất, được ưa chuộng nhất hiện nay. Không thể thiếu vắng trong chương trình “Gọi Tên Ngày Mới” là màn hài kịch Thúy Nga. Các nghệ sĩ hài quen thuộc của chúng ta sẽ đem lại cho quý vị những tràng cười vỡ rạp để cùng quên đi những nhàm chán của ngày tháng vừa qua và cùng hân hoan “Gọi Tên Ngày Mới”. The Brothers’ Band và các vũ công điêu luyện của Paris by Night sẽ góp phần hòa âm và diễn xuất để chương trình luôn đặc sắc và hấp dẫn.

Đường Dây Nóng Mua Vé: 714.894.5811 hay online tại info@thuyngashop.com . Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 888.810.8871 hay online tại pechanga.com. Rạp Pechanga Theater cống hiến những show nghệ thuật tuyệt vời, trong một bối cảnh thật thoải mái và thân thương. Rạp có 1,200 chỗ ngồi, với hệ thống âm thanh tối tân hoàn hảo. Xin hãy đến thưởng thức những nghệ sĩ ái mộ của mình tại Pechanga để rồi ghi nhận cảm nghiệm mức độ thoải mái mà những cơ sở khác khó theo kịp, với những dịch vụ đậu xe valet miễn phí và tự đậu xe lấy theo ý, xe đưa đón casino/resort miễn phí, những chọn lựa ăn uống ngon lành tại chỗ, ghế ngồi thoải mái và ngồi nhìn thật rõ từ bất kỳ vị trí nào trong rạp.

Về Pechanga Resort Casino





Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Khi hoạt động bình thường, Pechanga cống hiến trên 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.