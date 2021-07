“Ghê Tởm”: Bộ Ngoại Giao sẽ Điều Tra Chữ Vạn Khắc Vào Vách Thang Máy Tại Bộ Này

Biểu tình chống chủ nghĩa bài Do Thái tại New York. (nguồn: https://www.usatoday.com)

'Abhorrent': State Department to investigate swastika etched into elevator wall at the agency

Đó là tiêu đề bài báo của USA Today ngày 27/7/2021. Sau đây là nguyên văn bản tin:

“Theo phát ngôn của Bộ Ngoại Giao ngày Thứ Ba 27/7/2021, họ sẽ điều tra việc xuất hiện của dấu hiệu chữ Vạn khắc vào vách thang máy tại bộ này. Bà Jalina Porter- phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao nói với các phóng viên rằng dấu hiệu thù ghét này đã được xóa đi và bộ sẽ điều tra. Tin tức này lần đầu tiên được Axios tường trình rằng dấu hiệu thù ghét Do Thái đã được khắc vào thang máy gần sát văn phòng của đặc phái viên của bộ giám sát chủ trương chống Do Thái. Bà Porter đã không trả lời câu hỏi liệu các giới chức Bộ Ngoại Giao có tin rằng sự kiện này có liên hệ gì tới chức năng của văn phòng nói ở trên không.

Trên Twitter ngày Thứ Ba, Tổng Thống Joe Biden nói rằng, “Tôi xin xác định rằng, thái độ bài Do Thái (Anti-Semitism) không có chỗ đứng trong Bộ Ngoại Giao, trong nội các của tôi hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Chúng ta không thể để cho sự thù hận có nơi ẩn náu an toàn và cần đứng lên chống lại thái độ cuồng tín này ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta thấy.”

Còn bộ trưởng Antony Blinken đã gửi văn thư cho nhân viên của bộ, than phiền về sự kiện này và gọi đó là ghê tởm mà tờ USA Today đã có một bản sao của văn thư trong đó nói, “Đây là điều đau đớn nhắc chúng ta rằng bài Do Thái không phải chỉ là tàn tích của quá khứ mà nó còn là một sức mạnh trên thế giới, kể cả nơi gần với chúng ta. Nó là chuyện ghê tởm, nó không có chỗ đứng tại Hoa Kỳ, tại Bộ Ngoại Giao hoặc bất cứ nơi nào khác. Và phải chống nó, bài xích nó không hề nao núng. Chủ nghĩa bài Do Thái thường đi liền với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt nam-nữ, phân biệt người đồng tính luyến ái (homophobia), bài ngoại (xenophobia) cùng những sự thù ghét khác. Tất cả những ý thức hệ này không thể có chỗ đứng tại nơi làm việc của chúng tôi hay trên đất nước.

Ô. Tony Blinken có nguồn gốc Do Thái và cha ghẻ/bố dượng (stepfather) của ông là người sống sót trong các lò sát sinh Holocaust, đã bị giam giữ tại trại giam tử thần của Đức Quốc Xã lúc còn bé. Hiện nay Ô. Joe Biden đang bị áp lực của các nhà lập pháp đòi bổ nhiệm một đặc phái viên đặc trách chống lại thái độ bài Do Thái giữa lúc phong trào tấn công vào các thánh đường, trường học và các cơ sở của Do Thái diễn ra khắp nơi trên thế giới. Văn phòng đặc trách này hiện do Kara McDonald – phụ tá thứ trưởng ngoại giao đứng đầu bao gồm các lãnh vực dân chủ, nhân quyền và lao động.”

Nhận xét:

Hiện nay phong trào bạo động chống Do Thái lan rộng khắp thế giới, đặc biệt tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Nguyên do là vì người Do Thái “quá thông minh”, ở đâu cũng thế, họ giống như Ba Tàu Chợ Lớn nắm giữ nền tài chính và ngân hàng rồi từ đó lũng đoạn chính sách ngoại giao cúa nước đó. Với sự che chở của Hoa Kỳ, họ liên tục lấn chiếm đất đai của người Palestine và đối xử với hai vùng Gaza và West Bank như vùng đất bị chiếm đóng. LHQ đã nhiều lần ban hành nghị quyết chống đối nhưng đều bị Hoa Kỳ dùng quyền phủ quyết bác bỏ và dưới thời Ô. Donald Trump, Bà Niki Haley- đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, đã điểm mặt các quốc gia bỏ phiếu chống Do Thái và đe dọa trừng phạt.

Chống Do Thái không liên quan gì đến người Á Châu và Phi Châu. Thế nhưng phong trào bài Do Thái lại gắn liền với phong trào kỳ thị chủng tộc và Da Trắng là thượng đẳng, bài ngoại và chủ nghĩa Phát-xít. Nếu nó phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ thì người Da Đen và Á Châu lâm nguy. Không biết Hoa Kỳ phải có chính sách ngoại giao như thế nào, vừa chống sự phục sinh của chủ nghĩa Quốc Xã, vừa kiềm chế tham vọng quá mức của Do Thái và bảo vệ nhân quyền và quyền được độc lập, được sống của người Palestine cùng các nước yếu trên toàn thế giới.





Đào Văn Bình

California ngày 28/7/2021)