Thông Báo Của Hội Đồng Thẩm Mỹ: Rửa Tay Đúng Cách Trước Các Lo Ngại Về Dịch Bệnh

SACRAMENTO – Hội Đồng Thẩm Mỹ Của Tiểu Bang California (The California Board of Barbering and Cosmetology, BBC) đang khuyến cáo người khách và thợ hành nghề tại các nơi làm tóc và móng tay, spa và tiệm cắt tóc thực hành các bước phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi mắc bịnh đại dịch.





“Nghề nghiệp chuyên môn của những thợ hành nghề có bằng cấp của chúng tôi đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Điều cần thiết là mọi người phải cẩn thận rửa tay thật kỹ để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh” Giám đốc Điều hành BBC Kristy Underwood cho biết.





BBC đang khuyến cáo những điều sau đây dành cho khách hàng, thợ hành nghề và nhân viên kiểm tra để ngăn chặn vi-rút và bệnh tật lây lan.





• Rửa tay bằng xà bông và nước.

• Tránh chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng.

• Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh.

• Tránh xa nơi làm việc, trường học hoặc những người khác nếu quý vị bị bệnh với các triệu chứng như sốt và ho.









Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (Center for Disease Control, CDC) khuyến cáo tất cả các cá nhân thực hành các biện pháp phòng ngừa hàng ngày như che miệng khi ho và hắt hơi vào khăn giấy hoặc tay áo và rửa tay thường xuyên. CDC đã cung cấp một video hướng dẫn rửa tay đúng cách tại trang mạng https://www.cdc.gov/cdctv/healthyliving/hygiene/fight-germs-wash-hands.html

Theo California Code of Regulations 983 (b), “Mỗi thợ hành nghề có bằng cấp, hoặc thực tập viên thực hiện các công việc phải rửa tay kỹ bằng xà bông và nước hoặc bằng bất kỳ sản phẩm làm sạch tay có cồn nào có hiệu quả tương đương, ngay trước khi phục vụ mỗi khách hàng.”





“Khách hàng có quyền hỏi người thợ của mình xem họ đã rửa tay trước khi làm việc hay chưa”





BBC cũng đang cung cấp sản phẩm khử trùng cho các nhân viên thực hiện kiểm tra an toàn tại các nơi làm tóc, spa và tiệm cắt tóc. Họ được khuyến khích thực hiện rửa tay thường xuyên khi có thể.





Theo Hội Đồng Thẩm Mỹ tiểu bang California