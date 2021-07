CDC Mỹ Báo Động: Biến Thể Delta Là Vi Khuẩn Nhiễm Trùng Đường Hô Hấp Nguy Hiểm Nhất Từ Trước Nay Mà Giới Khoa Học Từng Thấy

Biến thể Covid delta là một trong những bệnh đường hô hấp bị nhiễm trùng nặng nhất từ trước tới nay mà các nhà khoa học thấy, theo giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) cho biết hôm Thứ Năm, 22 tháng 7 năm 2021, qua bản tin của CNBC tường thuật hôm Thứ Năm.

Biến thể này lây lan rất cao, phần lớn là bởi vì người bị truyền nhiễm với biến chủng delta có thể mang vi khuẩn nhiều tới 1,000 lần qua đường mũi của họ hơn những người bị lây nhiễm với chủng gốc, theo tài liệu mới cho biết.

“Biến thể delta dữ dội hơn và lây lan nhiều hơn các biến chủng đang lưu hành trước,” theo Giám Đốc CDC Bác Sĩ Rochelle Walensky nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm. “Nó là một trong những vi khuẩn nhiễm trùng đường hô hấp mạnh nhất mà chúng ta biết, mà tôi đã chứng kiến trong sự nghiệp 20 năm của tôi.”

Biến thể delta đã lây lan nhanh khắp Hoa Kỳ, chiếm hơn 83% các trường hợp bị lây nhiễm tại Hoa Kỳ hiện nay, tăng từ 50% tuần lễ ngày 3 tháng 7.

Số trường hợp mới bị lây nhiễm trung bình 7 ngày tăng khoảng 53% so với tuần trước, hiện nay ở mức 37,674 trường hợp mới mỗi ngày. Số người vào bệnh viện tăng 32% so với tuần rồi ở mức 3,500 mỗi ngày và số người chết cũng tăng 19% so với cùng thời kỳ tới mức 240 mỗi ngày.

3 tiểu bang, Florida, Texas và Missouri, với tỉ lệ chích ngừa thấp chiếm 40% tổng số trường hợp mới lây nhiễm trên toàn quốc, theo người lãnh đạo nhóm đối phó Covid Bạch Ốc là Jeff Zients cho biết. Chỉ riêng Florida chiếm 1/5 tổng số trường hợp mới bị lây bệnh tại Hoa Kỳ qua tuần lễ thứ hai liên tiếp.