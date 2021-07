Ra Mắt Ban Biên Tập Tạp Chí Nghiên Cứu Phật Học - Journal of Buddhist Studies & Nhà Xuất Bản: Dharma Mountain Publishing

Tạp chí Nghiên cứu Phật học, một trong những tạp chí nghiên cứu học thuật về Phật giáo tại Hoa Kỳ, đã có buổi lễ ra mắt các thành viên trong Ban Biên tập và nhận Quyết định Bản quyền Nghiên cứu Học thuật từ Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Thầy Thích Giác Chinh, người đảm nhận vai trò Sáng lập kiêm Tổng biên tập, đã nhận được Thư chấp thuận cấp mã số ISSN từ Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ:





Tạp chí Nghiên cứu Phật học in: ISSN 2692-7357

Tạp chí Nghiên cứu Phật học Online: eISSN 2692-739X

Ngôn ngữ: Tiếng Anh.





Ngày 26 tháng 6, năm 2021 tại Văn phòng Tạp chí Nghiên Cứu Phật Học: 5296 University Ave, San Diego, CA 92105-2268, U.S. đã long trọng tổ chức buổi họp báo ra mắt các ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Phật học - JBS Volume 01, Issue 01 & Volume 02, Issue 01 do nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing đã xuất bản. Tạp chí nghiên cứu này là một bộ phận của Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing - Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States theo giấy phép xuất bản có mã nghiên cứu khoa học từ ISSN - Thư Viện Quốc Hội Mỹ.





Buổi lễ có sự hiện diện tham dự chứng minh của Hòa thượng Thích Tâm Vân – Chứng minh Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Tổng Thư ký Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại; Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu- Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ Trụ Trì Chùa Phật Đà Quang lâm Chứng minh; Hòa Thượng Thích Giác Ngôn, M.A - Cố vấn Hội đồng Tăng già Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States – Đạo Phật Khất Sĩ Hoa Kỳ; Thượng tọa Thích Thông Giải Giáo phẩm Hội Thiền Học Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phó trụ trì Thiền viện Đại Đăng và sự tham dự của các Nhà nghiên cứu, các nhà báo và các tác giả cộng tác đã cùng tham dự.

Trong buổi lễ công bố quyết định ra mắt Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing và các thành viên Ban Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học do Chủ tịch - Tổng Biên tập ký quyết định, gồm:





Chủ tịch - Giám đốc điều hành: Thích Giác Chinh

Phó chủ tịch: Brittany Tran Olarsch

Thư ký: Vyvyenne Pham





Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Journal of Buddhist Studies | JBSPress.com:

• Thầy Thích Minh Thành, Ph.D.

• Thầy Thích Minh Diệu, Ph.D.

• Thầy Thích Chân Pháp Từ, M.A.

• Thầy Thích Giác Chính, M.A.

• Ni Sư TN Giới Hương, Ph.D.

• Cư sĩ Phe Bach, Ed.D.

• Cư sĩ Cynthia Pham, Pharm. D.

• Cư sĩ Pam Ly, Esq.

• Cư sĩ Bao To, College Technology Support

• Cư sĩ Binh Pham, Graphic Designer & Photographer

• Cư sĩ Kelvin Triet Tran, Graphic Designer







Tạp chí nghiên cứu Phật học tập trung vào các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, khảo cổ học, nghệ thuật, ngữ văn, nhân chủng học, xã hội học, thần học, triết học, thực hành, nghiên cứu so sánh liên tôn giáo và các chủ đề khác liên quan đến Phật giáo.





Văn phòng Nhà xuất bản Dharma Mountain Publishing & Tạp chí Nghiên cứu Phật học:

5296 University Ave, Suite H

San Diego, CA 92105-2268, U.S

Trang web: www.jbspress.com

E-mail: info@jbspress.com