‘Khám Phá Lại Những Sự Kết Hợp Tuyệt Vời’ Tại Pechanga Resort Casino, Nơi Đến Nghỉ Hè Mới Của Quý Vị

Hè này, Pechanga Resort Casino chú trọng vào niềm vui chung gia đình, với thật nhiều hoạt động và trải nghiệm cho tất cả mọi người trong nhà. Là cơ sở Resort và Casino lớn nhất và tốt nhất ở Cali, Pechanga cống hiến những 'gói - package' đặc biệt tuyệt vời gồm Nghỉ Lại, Chơi Golf, và Hồ Tắm để quý vị luôn được mãn nguyện với thời gian trải qua tại cơ sở này.

Nghỉ Lại ở Khách Sạn – Giữ Chỗ Vui Chơi Nghỉ Ngơi Hoàn Hảo

Quý khách hiện đang có thể hưởng thụ những phòng khách sạn vừa mới tân trang và nâng cấp hoàn toàn ở cánh khách sạn Casino Tower của Pechanga. Với tổng cộng 532 phòng và 'suite' tại cánh Casino Tower, mỗi phòng 'deluxe' King và Queen, Studio ở góc và Suite một-phòng-ngủ đều có những vật dụng hoàn toàn mới tinh, từ các món tủ bàn, nền nhà, mặt 'counter' bằng đá thạch anh, phòng tắm các kiểu, TV, máy chỉnh nhiệt 'thermostat', điện thoại, máy pha cà phê, tủ lạnh hai-cánh-dọc/'mini bar', và thêm nhiều tiện nghi khác nữa khiến mọi thứ mà khách có thể cần tại phòng ngủ đều có cả.

Hiện đang có những 'gói - package' khách sạn đặc biệt để cống hiến cho quý vị cùng khách của mình. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào thăm pechanga.com/stay/packages

The Cove – Một Ốc Đảo Nhiệt Đới Đang Chờ

Cùng đến với thời tiết nóng ấm và những ngày đầy nắng là cơ hội để hưởng thụ cái thú ngâm mát trong hồ tắm. The Cove, quần thể hồ tắm rộng 4.5 acre phong cách 'resort' của Pechanga có bốn hồ tắm, ba vũng tắm nước xoáy, hai cầu trượt nước ngoằn ngoèo, một quán 'bar' bơi-tới-được thật mời gọi – về chi tiết thì sẽ để quý vị tới xem tận nơi. Khách đến The Cove có thể tận hưởng xả hơi. Những cải tiến mới gồm việc tân trang khu hồ tắm gia đình hiện có một diện tích bơi lội rộng gấp đôi. Quý vị sẽ tùy thích chọn mướn trong 27 lều 'cabana' và sáu ghế nằm thật thoải mái. Hiện nay những vị khách nghỉ lại tại khách sạn Pechanga, Temecula Creek Inn, Pechanga RV, khách Bộ Tộc và những hội viên Pechanga Club có Thẻ Đỏ trở lên có thể sử dụng The Cove cũng như các lều 'cabana' và ghế nằm cho mướn.

Chúng tôi đang có Gói “Vui Chơi Dưới Ánh Mặt Trời - Fun in The Sun” – Cabana Package bắt đầu từ $349/đêm. Khách hiện có thể trải nghiệm The Cove với một lều 'cabana' riêng tư cho mình và người thân. Mời quý vị đến hưởng thụ các tiện nghi hạng Four Diamond trong một kỳ mướn phòng giữa tuần và mướn lều 'cabana' trọn ngày với một món quà chào mừng của The Cove. Lại còn được nhận $20 EasyPlay. Phải đặt giữ chỗ trước 24 tiếng đồng hồ; có những ngày không áp dụng khuyến mãi này/các hạn chế.

Nằm ngay cạnh Spa Pechanga, The Cove mở cửa hàng ngày từ 8 a.m. tới 8 p.m. Khu hồ tắm chính và Spa người lớn dành cho khách từ 21 tuổi trở lên. Muốn biết thêm thông tin, xin vào thăm pechanga.com/indulge/the-cove hay gọi số 1-888-PECHANGA.

Spa Pechanga – Một Cảm Nghiệm Trị Liệu

Nếu quý vị cần thư giãn và muốn thấy-mình-trẻ-lại, thì rõ ràng Spa Pechanga là một nơi quý vị phải đến. Spa Pechanga là một không gian thanh tĩnh phục vụ cho sức khỏe rộng 25,000 sqft cống hiến những phòng trị liệu thật sang trọng và những khu thư giãn với cái nhìn toàn cảnh đến khu sườn đồi vây quanh. Với nhiều phương tiện, thật đa dạng ở đây, như phòng xông hơi ướt steam’/xông hơi khô ‘sauna’, bồn tắm xoáy nước, một trung tâm tập thể dục, những 'patio' lộ thiên đã được đặc biệt thiết kế để cống hiến một nơi đến thân thiết bồi bổ sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần.

Được gợi ý từ việc sử dụng các loại cây lá bản địa trong nhiều thế kỷ qua của người Pechanga, việc chữa lành đã luôn là trọng tâm suốt cuộc hành trình của quý vị ở Spa Pechanga. Hoa Môi - Salvia Apiana ('White Sage' hay "Sacred Sage"), Hoa Oải Hương - Lavender, Hoa Môi - Salvia Columbariae (thường gọi là Chia, Chia Sage, Golden Chia, hay Desert Chia) và nhiều loại cây cỏ hoa lá bản địa khác đã được đưa vào sử dụng trong nhiều bài thuốc trị liệu. Massage Cổ Truyền Pechanga là phương pháp trị liệu được khách ưa chuộng nhất, hơn hẳn những thứ khác. Đây là một buổi 'massage' 50 phút làm bắp thịt bớt căng thẳng kèm theo các loại dầu xoa bóp có tác dụng an tâm, dưỡng thân, và làm tinh thần trẻ lại.

Nằm giữa Journey và cánh khách sạn Resort Tower, Spa Pechanga mở cửa hàng ngày từ 10 a.m. tới 6 p.m. Spa Pechanga có những chương trình khuyến mãi gần như mỗi tháng trong suốt năm. Muốn đặt hẹn, xin vào thăm pechanga.com/indulge/spa hay gọi số 1-951-770-8501.

Spa Pechanga hiện đang mở cửa cho những vị khách nghỉ lại tại Pechanga Resort Casino, Pechanga RV Resort, Temecula Creek Inn, khách Bộ Tộc và những hội viên Pechanga Club có Thẻ Đỏ trở lên.



Journey At Pechanga – Sân Golf Khung Cảnh Đẹp Nhất Nam Cali

Liên tục được Tuần Báo Golf Week xếp vào hạng những sân Golf hàng đầu trong nước, Journey at Pechanga với một sân Golf 18-hole từng đoạt giải 72-par đã được tạo dựng bởi một trong những nhà thiết kế sân Golf hàng đầu thế giới. Journey at Pechanga đã được xây dựng trên vùng đất tổ truyền của Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Sân Golf đã được thận trọng "điêu khắc" từ những dãy đồi trùng điệp kéo dài Pechanga Creek cho tới vùng núi lân cận. Xin hãy tự đến trải nghiệm sự dàn dựng bài bố này, tuy rất vui song cũng mang lại đầy tính thách thức, tưởng thưởng những cú đánh chính xác, song chẳng dễ dàng gì với những cú đánh lạc.

Hiện đang cống hiến Gói “Journey Fore You Package” cho những ai yêu Golf. Nghỉ lại ở một phòng nhìn ra sân Golf hạng tranh giải vô địch Journey at Pechanga, rồi ra sân "sống" một chuyến chơi Golf vui tươi, đầy thích thú. Gói Package gồm một món chào đón tới Journey, hai Hiệp - Round Golf, phòng nhìn ra sân Golf, ưu tiên quyền tập Golf và giờ đánh Golf theo ý thích. Có áp dụng một số hạn chế, nên xin vào thăm pechanga.com/stay/packages để biết thêm chi tiết.

Những Thú Hấp Dẫn ở Địa Phương – Thiên Đường Bí Mật của Du Khách

Một phần trong cảm nghiệm trọn vẹn của việc đến thăm Pechanga là khám phá “thiên đường bí mật của du khách” - Thung Lũng Temecula Valley, vùng lý tưởng cho đánh Golf, nếm rượu vang, câu cá, đi 'hiking', đạp xe đạp dã ngoại kiểu 'mountain biking', cưỡi ngựa và đi khinh khí cầu.

Hãy cảm nghiệm một trong những phương tiện di chuyển "uy nghi" nhất với một chuyến bay khinh khí cầu trên không trung vùng địa hình độc đáo Nam Cali, với những cảnh trí tuyệt đẹp gây sững sờ, thiên nhiên cùng với sự tô điểm của con người. Các chuyến bay có quanh năm, khi điều kiện thời tiết cho phép, chỉ vào bình minh, vì trưa và chiều sẽ có gió. Quý khách hãy dự liệu khoảng 60–75 phút cho chuyến bay của mình.

Những du khách nào yêu rượu vang thì cần phải đến thăm Xứ Nho Temecula Wine Country cho biết. Khung cảnh hấp dẫn của những dãy đồi trùng điệp toàn là ruộng nho, tô điểm bằng những lò rượu vang thiết kế thật độc đáo. Mỗi lò rượu vang đều cống hiến một địa điểm đặc biệt cho việc nếm thử rượu, đi thăm thú tìm hiểu, hay đi 'picnic'. Nếu quý vị thích mua sắm thì nên ghé lại khu Old Town Temecula để 'câu' vài món đồ cổ thuộc loại sưu tầm, hay khu Promenade Mall và Lake Elsinore Outlet Mall để mua vài món thời trang thịnh hành thêm vào tủ quần áo của mình.

Nếu quý vị cần giúp đỡ tìm một 'gói' du lịch trong ngày hoàn hảo, nhân viên 'concierge' của Pechanga luôn sẵn lòng trợ giúp quý vị lập kế hoạch. Xin hãy đến thăm Pechanga trong mùa hè này để khám phá thú vui và niềm hào hứng kích thích mà Pechanga sẵn sàng cống hiến.

Quý khách nào đã chích ngừa đầy đủ không cần phải đeo che mặt khi ở Pechanga Resort Casino. Ban Quản Lý yêu cầu những vị khách nào chưa chích ngừa tiếp tục đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách cần thiết với mọi người.



Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Khi hoạt động bình thường, Pechanga cống hiến trên 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook, Instagram và trên Twitter @PechangaCasino.