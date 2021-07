Công Ty Paramita Therapeutics Do Tiến Sĩ Thiện Thành Sang Van Làm CEO Nhận 255,990 MK Của Chính Phủ Để Nghiên Cứu Về Thuốc Chích Ngừa Mới TheraVax

SAN DIEGO, ngày 21 tháng 7 năm 2021 / PRNewswire / - Paramita Therapeutics, Inc. (Paramita) đã được trao một khoản tài trợ cho Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ của Quỹ Khoa học Quốc gia trị giá 255.990 đô la để thực hiện công việc nghiên cứu và phát triển trên một sản phẩm vắc xin / trị liệu chức năng kép mới , được chỉ định là TheraVax ™. TheraVax không chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của SARS-CoV-2 mà còn có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch để tạo ra các tế bào T tác động và kháng thể trung hòa để loại bỏ SARS-CoV-2. Thuốc chủng ngừa / điều trị chức năng kép độc đáo này có thể hoạt động ở giai đoạn đầu của nhiễm trùng để ngăn ngừa bệnh nhập viện và trong bệnh nhẹ hoặc nặng để ngăn chặn sự lây lan của virus trong khi kích hoạt các phản ứng miễn dịch thích hợp. SAN DIEGO, ngày 21 tháng 7 năm 2021 / PRNewswire / - Paramita Therapeutics, Inc. (Paramita) đã được trao một khoản tài trợ cho Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ của Quỹ Khoa học Quốc gia trị giá 255.990 đô la để thực hiện công việc nghiên cứu và phát triển trên một sản phẩm vắc xin / trị liệu chức năng kép mới , được chỉ định là TheraVax ™. TheraVax không chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của SARS-CoV-2 mà còn có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch để tạo ra các tế bào T tác động và kháng thể trung hòa để loại bỏ SARS-CoV-2. Thuốc chủng ngừa / điều trị chức năng kép độc đáo này có thể hoạt động ở giai đoạn đầu của nhiễm trùng để ngăn ngừa bệnh nhập viện và trong bệnh nhẹ hoặc nặng để ngăn chặn sự lây lan của virus trong khi kích hoạt các phản ứng miễn dịch thích hợp.

"NSF tự hào hỗ trợ công nghệ của tương lai bằng cách suy nghĩ vượt ra ngoài những phát triển gia tăng và tài trợ cho những ý tưởng sáng tạo, có tác động mạnh nhất trên tất cả các thị trường và lĩnh vực khoa học và kỹ thuật", Andrea Belz, Giám đốc Bộ phận Đối tác và Đổi mới Công nghiệp tại NSF. "Với sự hỗ trợ của quỹ nghiên cứu của chúng tôi, bất kỳ công ty khởi nghiệp công nghệ sâu hoặc doanh nghiệp nhỏ nào cũng có thể hướng dẫn khoa học cơ bản thành các giải pháp có ý nghĩa đáp ứng nhu cầu to lớn."

"Nền tảng liên hợp hóa học đa hóa trị mà chúng tôi đang phát triển cho COVID-19 sẽ hoạt động với các loại virus khác và thậm chí cả tế bào ung thư. Do đó, nền tảng của chúng tôi sẽ có tác động mang tính cách mạng đối với toàn xã hội, không chỉ tác động đến đại dịch hiện tại mà còn ngăn chặn đại dịch trong tương lai đồng thời cung cấp các liệu pháp mới cho bệnh ung thư ", Tiến sĩ Sang Van, Giám đốc điều hành, Paramita Therapeutics, Inc. cho biết.

Sau khi một doanh nghiệp nhỏ được nhận trợ cấp SBIR / STTR Giai đoạn I, doanh nghiệp đó sẽ đủ điều kiện để đăng ký Giai đoạn II (lên đến 1 triệu đô la). Các doanh nghiệp nhỏ được cấp vốn Giai đoạn II đủ điều kiện nhận được tới 500.000 đô la trong các quỹ phù hợp bổ sung với khoản đầu tư hoặc bán hàng của bên thứ ba đủ điều kiện.

Giới thiệu về Paramita Therapeutics, Inc:

Paramita là một công ty công nghệ sinh học chuyên khoa giai đoạn đầu tập trung vào việc phát triển các phương pháp trị liệu mới cho bệnh ung thư và các bệnh truyền nhiễm. Paramita có thể nhanh chóng chuyển những phương pháp trị liệu mới này đến phòng khám với nền tảng hóa chất đa chức năng đơn giản, được cấp bằng sáng chế, sáng tạo của chúng tôi do Tiến sĩ Sang Van phát triển. Chúng tôi dự định tận dụng công nghệ này để tạo ra các liên hợp thuốc đa hóa trị mới dựa trên các phân tử đã biết / đã được phê duyệt với các cấu hình độc tính và an toàn đã được thiết lập. Chiến lược này cho phép chúng tôi bỏ qua hoặc hợp lý hóa quy trình cực kỳ tốn kém và tốn thời gian. Paramita được quản lý bởi Giám đốc điều hành Sang Van, Tiến sĩ; CSO Jack D. Bui, Tiến sĩ & MD; và Giám đốc BD Sue Zhong, Tiến sĩ & MBA.