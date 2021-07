California Là Tiểu Bang Đầu Tiên Ở Mỹ Cho Tất Cả Học Sinh Trường Công Ăn Miễn Phí Vĩnh Viễn Kể Từ Niên Học Mới Mùa Thu Này

Tất cả học sinh trường công tại California sẽ được ăn miễn phí 2 bửa một ngày khi niên học mới bắt đầu. (nguồn: www.cnn.com

California sẽ bắt đầu cung cấp các buổi ăn miễn phí ở trường học vĩnh viễn cho các học sinh trong mùa thu này trong một hành động mà nhiều nhà cổ động ca ngợi như một bước tiến thật lớn hướng tới sự chấm dứt tình trạng mất an toàn thực phẩm, theo CNN tường thuật hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021.

Tiểu bang nói rằng họ sẽ là tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc thực hiện việc cung cấp vĩnh viễn các bửa ăn cho tất cả học sinh ở các trường công, bất kể mức thu nhập gia đình của họ là gì.

“Không hỏi. Không phân biệt. Tất cả trẻ em California hiện có thể tiếp cận với các bữa ăn miễn phí tại các trường học,” theo Thống Đốc Gavin Newsom viết tweeted vào tuần rồi, liên kết với một bài viết công bố tin tức này.

Khoảng 60% trong số 6.2 triệu học sinh tại California đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hay giảm giá trong niên học 2019-2020, theo School Meals for All, một liên minh chiếm hơn 200 tổ chức đã thúc đẩy việc tài trợ trong ngân sách tiểu bang để đạt được xung lực.

Vào năm ngoái, sự xuống giốc tài chánh vì đại dịch đã đẩy trẻ em đói tới mức kỷ lục, ngay cả tại các quận giàu nhất của Mỹ.

“Hiện nay, gần 20% gia đình tại California – và 27.3% gia đình gốc La Tinh có trẻ em và 35.5% gia đình người Da Đen có trẻ em – báo cáo tình trạng không an toàn thực phẩm,” theo School Meals for All cho biết trong một tuyên bố hồi tháng trước. “Đây là tỉ lệ gấp đôi thời trước đại dịch, ảnh hưởng đến khoảng 8 triệu người dân California.”