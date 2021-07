2 Facebookers Trần Hoàng Minh và Nguyễn Văn Lâm Đã Bị Kết Án Tổng Cộng 14 Năm Tù Vì Tội Danh “Chống Nhà Nước”

Ông Nguyễn Văn Lâm tại phiên toà ở Nghệ An hôm 20/7/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Cùng một ngày, 20 tháng 7 năm 2021, có 2 Facebookers là Trần Hoàng Minh tại Hà Nội và Nguyễn Văn Lâm tại Nghệ An đã bị tòa án CSVN kết tội 5 năm và 9 năm tù chỉ vì đăng các bài viết bị cho là “chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 20 tháng 7 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về 2 vụ kết án này như sau.

Tòa án Hà Nội vào ngày 20/7 tuyên án anh Trần Hoàng Minh năm năm tù với cáo buộc về tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo Khoản 2, Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Truyền thông Nhà nước loan tin rằng anh Trần Hoàng Minh đăng 51 bài trên mạng xã hội bị cho ‘nhằm đả kích, lăng mạ lãnh đạo, kêu gọi ‘giết thẩm phán’ xét xử vụ Đồng Tâm. Tòa cho rằng anh Trần Hoàng Minh phạm tội rất nhiều lần với tính chất nghiêm trọng.

Vụ cưỡng chế đất ở Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội xảy ra vào ngày 9/1/2020 khi hàng ngàn công an được huy động tấn công vào xã Đồng Tâm, giết chết một dân thường là cụ Lê Đình Kình. Vụ tấn công đã gặp phải nhiều chỉ trích từ các tổ chức nhân quyền vì sự không minh bạch của chính quyền.

Theo cáo trạng được truyền thông Nhà nước dẫn lại thì từ cuối tháng 10/2018 đến tháng 9/2020, anh Minh sử dụng hai tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân về tình hình chính trị, đời sống xã hội tại Việt Nam. Trong số đó có 51 bài với nội dung liên quan như vừa nêu.

Sau tháng 9/2020 khi phiên tòa xét xử vụ án chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm, anh Minh có đăng năm bài viết mà Cáo trạng cho là xuyên tạc nội dung sự việc, kêu gọi ‘giết thẩm phán, giết công an càng nhiều càng tốt’.

Tin nói, cùng vào thời điểm tháng 9/2020, sau khi bị Cơ quan Điều tra triệu tập, anh Trần Hoàng Minh ra đầu thú.

Tại phiên xử ngày 20/7 ở Hà Nội, anh Minh không có luật sư bào chữa và không có thân nhân nào của anh tham dự.

Trong khi đó, cũng theo tin của Đài RFA cho biết về vụ án của ông Nguyễn Văn Lâm như sau.

Ông Nguyễn Văn Lâm, 51 tuổi ở Thành phố Vinh, vào ngày 20/7 bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên chín năm tù và ba năm quản chế với cáo buộc về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Cáo buộc theo Điểm a, Khoản 1 Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin, dẫn cáo trạng rằng, vào ngày 21/9/2020, Cơ quan An Ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Nghệ An nhận được đề nghị từ Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh yêu cầu điều tra, xác minh về ông Nguyễn Văn Lâm, người có tài khoản Facebook ‘Lâm Thời’ mà trên đó đăng, chia sẻ nhiều video, hình ảnh, bài viết có nội dung bị cho chống Nhà Nước.

Cũng theo cáo trạng, Cơ quan An ninh Điều tra xác định ông Nguyễn Văn Lâm vào năm 2014 lập tài khoản Facebook ‘Lâm Thời’. Trong khoản thời gian từ năm 2017 đến tháng 11/2020 tài khoản ‘Lâm Thời’ đăng nhiều bài, hình ảnh và video bị cho vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong số này có ba video phát trực tiếp; 13 bài viết chia sẻ từ các tài khoản như ‘Đài Á Châu Tự Do’, ‘Luật sư Nguyễn Văn Đài’, ‘Tâm Thức Việt- Anh Chi…’, và 18 bài của bản thân ông soạn thảo ngay trên điện thoại cá nhân.

Cơ quan An Ninh Điều tra cho rằng những video, bài viết, hình ảnh mà ông Nguyễn Văn Lâm đăng trên tài khoản Facebook ‘Lâm Thời’ là ‘bôi nhọ chế độ, xúc phạm lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đòi đa nguyên- đa đảng, xuyên tạc về tình hình thực tế Việt Nam.

Tin không cho biết ông Nguyễn Văn Lâm bị bắt vào thời điểm nào và tại phiên xử ông có luật sư bào chữa hay không.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2021 đến nay, có ít nhất 14 người bị tòa tại các tỉnh ở Việt Nam tuyên án tù với cáo buộc về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin, tài liệu chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’.