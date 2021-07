Tin Tổng Hợp Trong Ngày

Tin Tổng Hợp - Thứ Sáu, 16 tháng Bảy - Không phải chuyện đùa, việc nhiều người dân Mỹ không chịu đi chích ngừa vì lý do này hay lý do khác đã làm cho Covid-19 có nguy cơ quay lại. Trước đây các chuyên gia y tế cho rằng cần phải có từ 75% dân số trưởng thành được chích ngừa để có được miễn dịch cộng đồng, nhưng ở các tiểu bang thưa dân, cụ thể như Arkansas, chỉ có khoảng 35% dân số tham gia tiêm chủng đầy đủ. Và giờ đây, sự do dự đã khiến người dân phải trả giá.