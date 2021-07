Phản Ứng Của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ về Tình Hình Việt Nam 1963

12.04.63 -

MACV :" Về sự hiện diện của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Nhu lặp lại quan điểm của mình rằng sẽ hữu ích nếu giảm số lượng người Mỹ xuống khoảng từ 500 đến 3.000 hoặc 4.000 . Ông ta nói rằng khi người Mỹ mới đến, người Việt Nam đặc biệt tôn trọng họ vì người Mỹ rất chăm chỉ, có kỷ luật và không có sự “chia rẽ” với nhau hay với người khác. Tuy nhiên, Nhu cảm thấy rằng quá trình kỷ luật đã bị phá vỡ theo thời gian vì sự gia tăng số lượng người Mỹ ở miền Nam Việt Nam- Nhu feels that the process of discipline has broken down with the passing of time and the numerical increase of the American presence in South Vietnam . "..."

"Nhu nói rằng để hiểu về Tổng thống Diệm, chúng ta nên nhớ lại rằng Diệm đã dành một phần lớn cuộc đời của ông ta để chống lại sự đô hộ của Pháp- Diem had spent a great part of his life in reaction against to French domination . Ông ta sẽ cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ tình huống nào mà dường như thậm chí ám chỉ bóng dáng của tình trạng bảo hộ hoặc, như Như đã nói, "chủ quyền chung " - He would be extremely sensitive to any situation which seemed even to imply the shadow of a protectorate status or of, as Nhu put it, “condominium” [2 câu (3 dòng) không giải mật] Nhu nói rằng ông ta muốn tránh "thể chế hóa" một số mối quan hệ và thủ tục mà người Việt Nam và nhân viên Mỹ cùng tham gia." ( Tên người đối thoại với Nhu,và đã soạn thảo bản văn, không được giải mật ) [1]

* Báo cáo của CIA Sài Gòn lưu trên thư viện BNG