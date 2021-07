Facebook Xóa Nhiều Trương Mục và Nhóm Của Dư Luận Viên Mà Chính Quyền CSVN Dùng Để Quấy Rối Mạng và Bảo Vệ Đảng

Lại có thêm một thành viên thứ 5 của Báo Sạch tại Việt Nam là Ông Lê Thế Thắng bị công an Cần Thơ quản chế và khởi tố chỉ vì tội thực hiện quyền tự do ngôn luận phổ biến các thông tin nhạy cảm đối với chính quyền toàn trị, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 6 tháng 7 năm 2021.